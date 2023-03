Tror dette bare er starten

Med tiltalen mot Donald Trump brytes et stort tabu, og eksperter mener at dette kan være begynnelsen på en rekke rettsprosesser mot den tidligere presidenten.

Tiltalen mot Donald Trump åpner en pandoras eske av saker mot den tidligere presidenten, sier amerikansk rettsekspert.

– Det er virkelig en svimlende mengde av potensielle saker han risikerer at blir reist mot ham, sier James Sample, professor i konstitusjonell rett ved Hofstra University i New York.

Torsdag ble det klart at det tas ut tiltale mot Donald Trump i den såkalte hysjpenge-saken. Tiltalen er historisk. Aldri før har en tidligere eller sittende president blitt tiltalt.

PORNOSTJERNE: Stormy Daniels er pornoskuespilleren som skal ha mottatt penger før presidentvalget i 2016, for ikke å fortelle om forholdet sitt til Trump. Selv nekter Trump både for å ha hatt et forhold til henne, og for å ha betalt henne hysjpenger. Foto: Eduardo Munoz Alvarez/afp

– For første gang i Trumps liv, og i hans politiske karriere, vil handlingene hans få konsekvenser. Han kan ikke lenger si at han kunne stått på 5th Avenue og begå kriminalitet, og ingen ville brydd seg, sier Sample til nyhetsbyrået Reuters.

Og rettseksperten tror altså dette bare kan være starten.

Han viser til at det i Washington, D.C. nå pågår to uavhengige etterforskninger: én knyttet til opprøret 6. januar 2021, og én knyttet til de hemmelighetsstemplede dokumentene som ble funnet på Mar-a-Lago.

I tillegg pågår det også en etterforskning i Georgia rundt innblandingen i stemmeopptellingen etter mellomvalget i fjor, og oppfordringen om å finne flere stemmer.

Også TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen mener dette kan bli den første i en rekke tiltaler fremover.

– Spiller Trumps spill

– Denne historiske tiltalen bryter et stort tabu. Gjennom 200 år har dette aldri skjedd. Presidenter har tradisjonelt hatt en opphøyet rolle, og man har ikke rettsforfulgt dem, selv om det ikke har vært noe formelt i veien for å gjøre det. Med denne tiltalen senkes nå terskelen i de andre sakene, sier Bergesen til TV 2.

OVERRASKET: USA-ekspert Eirik Bergesen sier han selv ble overrasket da tiltalen plutselig ble kjent sent torsdag kveld, og han tror også at Trump ble overrasket. Foto: Jonas Been Henriksen / TV 2

Han tror Trump ble tatt på sengen da tiltalen ble kjent sent torsdag kveld norsk tid. Dagen før meldte Reuters at storjuryen som har vurdert bevisene i saken, skulle ta påskepause.

– Det er et strategisk spill, dette. Påtalemyndighetene ble overrasket da Trump gikk ut og sa at han kom til å bli arrestert, og fikk de på bakbena. Nå spiller de Trumps spill, og har fått advokatene hans til å måtte kaste seg rundt, sier Bergesen.

Trump har to valg etter at en tiltale nå er tatt ut:

1. Han kan sette seg på et fly i Florida og reise til New York for å overgi seg og møte storjuryen.

2. Han kan nekte å overgi seg frivillig, og forvente pågripelse ved makt.

– Trump taper i retten

– Hvis han ikke overgir seg, kan vi få et svært spesielt scenario der guvernøren i Florida, Ron DeSantis, blir beordret til å utstede en arrestasjonsordre på Trump, sier Bergesen.

DeSantis er ingen ringere enn Trumps hovedrival for å bli republikanernes presidentkandidat i 2024.

RASENDE RIVAL: Florida-Governør Ron DeSantis raser mot pågripelsen av Trump. Foto: Elijah Nouvelage / NTB

Men han er nå blant de mange republikanerne som raser mot tiltalen, og sier at han ikke vil bistå med en utlevering.

Bergesen tror imidlertid at Trump vil møte opp i New York frivillig, mest sannsynlig i neste uke.

– Han kommer til å følge prosessen. Han har ikke noe annet valg, sier han.

Og i retten vil ikke Trumps vanlige taktikker fungere, mener den amerikanske rettseksperten Sample.

– Spin virker ikke her. I retten er det fakta som gjelder, og loven som gjelder. Og det vi har sett mellom valgdagen i november 2020 og frem til godkjennelsen av resultatet 6. januar 2021, var at hver gang Trump tok valgfornektelsen sin til retten, hvor fakta og lov gjelder, så tapte han, sier Sample.

«Ti stille!»

Trump har også en annen svakhet når denne saken havner i retten, mener tidligere føderal aktor, advokat Cave Leighton.

– Om du skulle gitt Trump råd nå, hva ville du sagt?

– Vær stille, stopp å snakke og hyr inn bedre advokater, sier Leighton til Reuters.

Han mener Trumps advokatteam ikke er dyktige nok for oppgaven som står foran dem.

Når det gjelder strategien et forsvarsteam vil legge seg på, så tror Sample at juryutvelgelsen vil bli sentral.

– Blant støttespillerne til Trump er det 30 prosent som er overbevist om at han ikke har gjort noe galt, og at han aldri vil gjøre noe galt. Den 30-prosenten kan havne i juryen, og det kan bli en del av strategien til forsvaret. De vil prøve å finne de jurymedlemmene som vil stemme for å frifinne, sier han.

STØTTER TRUMP: Tilhengere av den tidligere presidenten samlet til protest nær Mar-a-Lago i Florida. Foto: Giorgia Viera/afp

Å velge ut en jury i en rettsak mot Trump vil bli uhyre krevende, mener tidligere føderal aktor Cave Leighton.

– Det er veldig vanskelig å finne noen som ikke har hørt om Trump, eller har en mening om mannen, sier han.

I tillegg ser han for seg at det vil bli problemer med tanke på demonstrasjoner og aggresjon, og det å ta hånd om sikkerheten til alle involverte.

– Det har allerede kommet trusler mot aktor i denne saken, sier han.

Trump har tidligere oppfordret tilhengerne sine til å demonstrere, og fastholder sin uskyld i saken.

Han kaller tiltalen «politisk forfølgelse» og «åpenbar innblanding i valgkampen».

Bergesen sier Trump nå vil bruke rettsforfølgelsen mot seg for alt det er verdt i valgkampen fremover.

Men samtidig er selve saken svært uheldig for ham.

– Dette involverer jo en pornostjerne og hysjpenger, og det kan derfor styrke Biden og DeSantis. For selv om Trump kan tale til menigheten og holde på kjernen, så vil han trenge stemmer fra andre grupper også, og der kan denne saken virke negativt, sier Bergesen.