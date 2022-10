Tror det blir tøft å klare det: – Trenger mye mer

– Først og fremst er jeg opptatt av å få prisene ned til glede for danskene, både for husholdningene og for bedriftene. Jeg kommer hit med et veldig åpent sinn og en pragmatisk innstilling. Vi er alle sammen presset. Det er ingen land som kan si at de ikke sliter, sa Danmarks statsminister Mette Fredriksen på vei inn i møtet.

Hun mente felles innkjøp av gass kunne være en god ide. Fredriksen var skeptisk til at Danmark skulle finansiere tiltak for å hjelpe andre EU-land.

– Jeg representerer også i dag dansker som har vanskelig for å få pengene til å strekke til, så det er selvsagt ikke andre land som er hovedprioritet.

Debuterer på toppmøtet

Sveriges statsminister Ulf Kristersson har bare vært i jobben i to dager. Toppmøtet er hans første som statsminister.

DEBUTANT Sveriges statsminister Ulf Kristersson er på sitt første EU-toppmøte. Her i samtale med blant annet den danske statsministeren Mette Fredriksen. Foto: Olivier Matthys

– Vi har et felles problem, alle opplever det samme. Så har mange land helt forskjellig energi-miks. En del er veldig utsatt for gass-problematikken. Andre er ikke det. Da er det vanskelig å finne et kompromiss, men alle har samme problerm med prisene. Alle skjønner at det blir vanskelig, men alle vil finne en løsning for å senke prisene.

Han var skeptisk til å vedta et fleksibelt pristak på gass nå. Det er bare to dager siden EU-kommisjonen foreslo en såkalt «pris-korrigerende mekanisme» på gass.

Norsk gass ikke nok

Finlands statsminister Sanna Marin er glad for at Norge har overtatt Russlands plass som største gassleverandør til Europa. Norge leverer nå 40 prosent av EUs behov for gass, mens Russland bare 9 prosent. Da krigen startet var det Russland som leverte 40 prosent til Europa.

VANSKELIG: Det er ventet at EUs stats- og regjeringssjefer bruker natten til å finne en løsning for å få ned gass- og strømprisene. Foto: Kenzo Triboullard

– Norge fyller et stort behov for gass, men vi trenger mye mer. Et av tiltakene vi må diskutere er felles innkjøp av gass. Hvis vi ikke har det, så vil rike land dominere energimarkedet. Vi trenger felles løsninger, sa Sanna Marin til TV 2 på vei inn i møtet.

– Vi må bruke mindre gass og strøm, vi må også tenke på etterspørselen, mente Kaja Kallas, statsminister i Estland.

Hun forventet veldig intense diskusjoner og en lang natt.

Isfront

Flere land er svært misfornøyd med Tyskland som lenge motsatte seg felles løsninger på energikrisen. Samtidig som landet vedtok en gigantisk strømstøttepakke til egne innbyggere på hele 200 millioner euro.

HYGGELIGERE TIDER: Forholdet mellom Frankrikes president, Emmanuel Macron og Tysklands forbundskansler Olaf Scholz er ikke like hjertelig nå. Frankrike mener Tyskland ikke støtter opp under felles europeiske løsninger på energikrisen. Foto: John Thys

Forholdet mellom forbundskansler Olaf Scholz og Frankrikes president er på frysepunktet. Et planlagt toppmøte mellom de to, som skulle finne sted neste uke er utsatt flere måneder.