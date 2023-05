Tror de har knekt spekkhogger-gåten

Både fiskere og seilbåtturister har i flere år slitt med at spekkhoggere går til angrep på båtene deres utenfor kysten av Portugal og Spania.



Dette er på ingen måte ufarlig. De har faktisk senket tre båter. Totalt er det registrert mer enn 500 angrep siden 2020.

Forskere har klødd seg i hodet og slitt med å finne ut hvorfor spekkhoggerne gjør dette.

Spekkhoggere gjør jo ikke dette andre steder i verden.

Mener det er sannsynlig

– Det styrker teorien om at det er én spekkhoggerfamilie som driver med denne type oppførsel, sa professor Audun Rikardsen ved Norges arktiske universitet til TV 2 i fjor høst.

Nå mener forskere som har studert saken, at det nettopp er dette som er svaret. De mener at én spesifikk spekkhogger, som har fått navnet White Gladis, er hovedårsaken.

Alfredo Lopez Fernandez ved Universitetet i Aveiro i Portugal sier til livescience.com at White Gladis trolig har hatt en traumatisk opplevelse med en båt og at dette har gjort henne aggressiv.

– Spekkhoggerne gjør dette bevisst. Vi vet ikke opprinnelsen eller motivasjonen, men teorien om at det skyldes et tidligere traume vokser i styrke for hver dag, sier Lopez Fernandez.

Hvalforsker Eve Marie Jourdain, som er direktør ved Norwegian Orca Survey og postdoktor ved Universitetet i Oslo, sier at dette virker som en troverdig forklaring.

– Ja, veldig. Disse dyrene er svært smarte og har sterke familiebånd, sier Jourdain til TV 2.

Med i arbeidsgruppe

Hvis spekkhoggeren har hatt en slik traumatisk opplevelse, blir det som en stimuli som den vil gjøre alt den kan for å unngå å havne i en slik posisjon igjen.

– Det kan ha trigget ny oppførsel, basert på den oppførselen den har hatt. Dette er veldig vanlig hos dyr.

Jourdain forteller at hun var med i en arbeidsgruppe som har hatt flere møter om dette spekkhogger-problemet utenfor Den iberiske halvøy de siste årene.

– De samlet forskere fra hele verden for å diskutere dette, denne unike situasjonen, for å snakke om mulige løsninger og hva slags forskning som burde gjøres.

Bekymringsverdig

Vitner har fortalt at de minste spekkhoggerne kopierer oppførselen til større spekkhoggere, skriver 9News.



– Det var definitivt en form for opplæring som pågikk, sier Greg Blackburn, som var om bord en seilbåt som ble angrepet i Gibraltarstredet tidligere i mai.

Forskerne er ikke nødvendigvis enige i dette handle om opplæring.



– Vi tolker ikke dette som at spekkhoggerne lærer opp barna, selv om oppførselen sprer seg til de unge. Det skyldes rett og slett etterligning, sier Lopez Fernandez.

– Det kan være at denne oppførselen sprer seg i denne lille befolkningen gjennom sosial læring. De lærer hverandre hva som er farlig og hvordan de skal respondere, sier Jourdain.



Bekymring

Eve Marie Jourdain forteller at forskerne ser på dette som et stort og vanskelig problem.

– Ja, det er et stort problem, både for for folks sikkerhet, fordi det forårsaker materielle skader og fordi det er en utrydningstruet art.

Hvordan problemet skal løses, vet foreløpig ingen.

– Det er vanskelig å håndtere dette på en måte som er trygg for både mennesker og dyrene. De får fysiske skader av kontakten med båtene. Det kan også trigge mennesker til å bli sinte på dyrene, av frykt eller fordi de vil redde båtene sine, poengterer Jourdain.



Den iberiske spekkhoggeren er rødlistet hos Verdens naturvernunion.



– Det er et sted mellom 40 og 55 eksemplarer igjen, anslår hun.