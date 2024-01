Tror alver beskytter dem

Hvis du ikke vet at den finnes, er den nok lett å overse. Et skilt på et ellers anonymt bygg avslører at vi har kommet til riktig adresse.

Kasser, stoler og andre udefinerbare gjenstander blokkerer for vinduene.

TV 2 møter Magnus Skarphedinsson, som tar oss med inn til Islands eneste alveskole.

– Jeg er den berømte rektoren på alveskolen, sier han.

ALVETRO: Rundt en tredjedel av islendinger tror på alver. Foto: Frode Hoff

Små og store versjoner av overnaturlige skapninger står rundt omkring i det mørke lokalet. Stadig legger man merke til nye, finurlige figurer.

Skarphedinsson planlegger å åpne et alvemuseum, sier han. Enn så lenge er museet pakket ned og stablet i tårn av gjennomsiktige plastbokser.

FINURLIG: Små og store versjoner av overnaturlige skapninger er pakket ned på Alveskolen i Reykjavik på Island. Foto: Frode Hoff/TV 2

Sterk alvetro



– Vent litt, sier Skarphedinsson, mens han flytter på noen malerier og setter ut stoler. Han skal snart ta imot en ny gruppe elever, som har meldt seg på et dagskurs.

På læreplanen står alver og det såkalte «skjulte folket».

DET SKJULTE FOLK: På Island er det en sterk tro på alver og det såkalte «skjulte folk». Foto: Frode Hoff

Rundt en tredjedel av islendinger mener nemlig at disse mystiske skapningene ikke kun hører hjemme i eventyr, viser en undersøkelse fra 2022.

– Forholdet vi har til alver og skjulte folk er vennskapelig. Man støter tilfeldig på dem. Men noen ganger beskytter de mennesker. De har til og med reddet liv, sier rektoren.

Han forteller at alveskolen har tatt imot nysgjerrige elever siden 1987. Målgruppen er spesielt turister.

TURISTER: Målgruppen er spesielt turister, sier rektor ved Alveskolen. Foto: Frode Hoff

– Vi ville ha et vindu for turister som kommer hit til å lære om alver: «Hvem er de? Hvordan ser de ut? Hva er kulturen deres?», forklarer rektoren.

Troen på et parallelt samfunn med overnaturlige skapninger har blitt dyrket av turistbyråer siden den første undersøkelsen på temaet ble gjort i 1975.

Protester ved veibygging

En oppmerksom turist vil nok legge merke til små hus som er plassert rundt omkring på Island. Skarphedinsson forteller at disse er satt ut som en symbolsk gest, for å vise alver at de er velkomne. Egentlig bor alvene i større steinblokker, sier han.

– Det er bedre for dem å bo i steiner, fordi energien der er mer stabil og fordi ingen kan gå gjennom hjemmet deres, forklarer rektoren på Alveskolen.

ALVESTEINER: Alver bor i steiner, sier Skarphedinsson. Det har skapt hodebry for veiprosjekter. Foto: Frode Hoff

Alvesteiner har skapt hodebry for flere veiprosjekter på Island, blant annet for utbyggingen av en motorvei utenfor Reykjavik.

I 2013 ble utbyggingen stoppet av Islands Høyesterett, fordi aktivister hevdet det ville skade et vernet område med et viktig alvehabitat.

Konflikten dreide seg hovedsakelig om en stor steinblokk som blokkerte for motorveien. Alveaktivister mente steinen var en alvekirke, og protesterte mot at den skulle sprenges.

13 TYPER: Det finnes 13 ulike alver, sier Skarphedinsson. Den største kan bli like stor som en voksen mann. Foto: Frode Hoff

– Når myndighetene eller et firma vil ødelegge et område der alver har blitt observert, så er det mange frivillige som kommer for å protestere. Det skjer ganske ofte her på Island, hevder Skarphedinsson og legger til:

– Alvene er jo vennene våre.

Motorveien ble omsider bygget, men steinblokken – eller alvekirken – måtte flyttes og ikke sprenges, bestemte Høyesterett.

Isolert øy

Island har flere lignende historier der man har bygget utenom steiner for å unngå bråk med alver. Det finnes også en rekke historier om såkalte hevnaksjoner, der mennesker har blitt straffet av alver for å ikke vise hensyn.

VENNER: Skarphedinsson sier at menneskers forhold til «det skjult folket» som regel er vennskapelig. Foto: Frode Hoff

Alver og «det skjulte folket» har vært en del av Islands folklore i århundre. Skarphedinsson mener overtroen har overlevd fordi Island lenge var avskåret fra resten av verden.



– Opplysningstiden, som drepte religion og mytologi, kom veldig sent til Island, sier han.

Ifølge rektoren på alveskolen finnes det 13 ulike typer alver: Den minste blomsteralven er noen centimeter høy, mens de største alvene kan være store som mennesker.

ALVESKOLE: Alveskolen har vært i drift siden 1987 i Reykjavik. Foto: Frode Hoff

Skarphedinsson forteller at det er få mennesker som faktisk kan se alver. Selv er han ikke en av dem. Han tror likevel fullt på at de finnes, og har brukt sitt voksne liv på å samle inn historier fra rundt 900 vitner. Vitnene, som Skarphedinsson kaller dem, forteller om møter og relasjoner med alver og «skjulte folk».

– Jeg har gitt det en sjanse, mens høyt utdannede mennesker tror ikke på noe de ikke kan ta på, sier Skarphedinsson. Han tror nettopp at høy utdannelse er det største fellestrekket for personer som ikke tror på alver.