Trodde han ble oppringt av svindlere – fikk helt spesiell invitasjon

LONDON (TV 2): Da Hsien Chew fikk et anrop fra ukjent nummer, trodde han først at det var telefonsvindlere. I stedet viste det seg å være fra Statsministerens kontor.

Hsien Chew var på helgetur med ektemannen da han fikk et anrop fra et ukjent nummer. Han trodde det var telefonsvindlere, og svarte ikke.

Ikke lenge etter ringte det igjen. Og igjen.

– Da de ringte for tredje gang, tenkte jeg: «Ok, det må være noe alvorlig», forteller Chew til TV 2.

– Jeg svarte, men sa ikke hallo. I andre enden var det en stemme som sa «Hallo?» Da skjønte jeg at det ikke var fra et callsenter.

Tvert imot viste det seg å være fra Statsministerens kontor i Storbritannia. De hadde en helt spesiell invitasjon til 49-åringen.

– De sa: «Vi ønsker å invitere deg til dronning Elizabeths begravelse». Jeg ble helt satt ut, for jeg har jo ikke noe formelt forhold til dronningen.

– Jeg har bare sett henne på TV, forteller Chew.

BLE OVERRASKET: Hsien Chew fikk seg en overraskelse da de ringte fra Statsministerens kontor og inviterte han i begravelsen til dronningen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

Hedret for ekstraordinær innsats

Chew tilhører en eksklusiv gruppe på 200 «vanlige» mennesker som har blitt invitert til dronningens begravelse mandag 19. september.

Statsledere, regjeringssjefer og kongelige fra hele verden er invitert til Westminster Abbey, deriblant kong Harald og dronning Sonja.

Totalt 2000 mennesker får plass i Westminster Abbey.

GJESTER: USAs president Joe Biden og kona Jill ankommer en mottakelse på Buckingham Palace søndag kveld. De skal begge delta i statsbegravelsen 19. september. Foto: Markus Schreiber

Det Chew og de andre 199 «vanlige» har til felles, er at de alle ble hedret med en kongelig utmerkelse under dronningens 70-årsjubileum i juni.

Alle har gjort en ekstraordinær innsats for sine lokalsamfunn.

Chew fikk utmerkelsen for sitt engasjement i kor-miljøet innen LHBTQ-bevegelsen i London.

Likefullt kom invitasjonen til begravelsen som en overraskelse.

– Jeg føler meg så beæret som får gå i begravelsen. Det er et privilegium.

BLE INVITERT: Hsien Chew er en av 200 vanlige mennesker som er invitert i seremonien i Westminster Abbey. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

For 49-åringen betyr det mye at det skeive miljøet blir inkludert på denne måten.

– Å bli invitert til begravelsen gjør at dette miljøet blir representert i det som er en veldig stor statsbegivenhet. Jeg syns det er utrolig viktig at mennesker som tradisjonelt har blitt marginalisert, blir inkludert.

– Inni meg kommer jeg til å veive med regnbueflagget mitt.

Forbereder seg på å ta farvel

Storbritannia forbereder seg nå på å ta et endelig farvel med dronning Elizabeth. Dagen etter begravelsen er den nasjonale sørgeperioden offisielt over.

Titusenvis av mennesker har den siste uken stått i kø i London for å defilere forbi dronningens kiste i Westminster Hall.

PARADESENG: Dronningens kiste har ligget på en katafalk i Westminster Hall siden onsdag 14. september. Både dronningens barn og barnebarn har stått æresvakt ved kisten. Foto: Jacob King

Folk har også begynt å campe på paradegaten The Mall for å sikre seg gode plasser til begravelsesprosesjonen.

Etter seremonien skal kisten med den avdøde dronningen fraktes i prosesjon fra Westminster Abbey til Wellington Arch. Derfra legges kisten på en bårebil som skal frakte dronningen til sitt endelige hvilested i Windsor.

OVERNATTER UTE: Folk har begynt å campe langs paradegaten The Mall i forkant av begravelsen. Foto: Lars Christian Økland / TV 2

– Et gap

Chew er opprinnelig fra Singapore, og har også bodd flere år i Australia. Siden 1990-tallet har han bodd i Storbritannia.

– Dronningen har vært dronning i alle disse tre landene i hele mitt liv. Hun har vært en tråd gjennom livet mitt, selv om hun ikke alltid har hatt en så prominent plass, sier han.

TV 2 treffer Chew i Green Park ikke langt fra Buckingham Palace, der tusenvis av mennesker har lagt ned blomster siden dronningen døde.

BLOMSTERHAV: Tusenvis av mennesker har besøkt Green Park for å legge ned blomster. Foto: Marte Christensen / TV 2

Dagen før begravelsen er det svært folksomt i parken. Folk strømmer til for å legge ned blomster og personlige hilsener.

– Det at hun nå er borte, gjør at det er et gap der som er merkbart. Jeg tror ikke jeg er alene i å søke fellesskap med andre i disse dager, sier Chew ettertenksomt.

Han er spent på hvordan han selv kommer til å reagere under seremonien i Westminster Abbey.

– Jeg kommer til å ha et åpent sinn, og ta inn det jeg måtte føle. Jeg er bare veldig takknemlig for at jeg får være til stede og representere LHBTQ-korene i begravelsen.

– For meg er det en bekreftelse på at Storbritannia har blitt et mye mer mangfoldig og inkluderende samfunn.