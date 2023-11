Trodde datteren var drept

Thomas Hand fikk beskjed om at datteren Emily (9) var drept. Nå er hun løslatt av Hamas.

– Emily har kommet tilbake til oss, sier Hand-familien i en uttalelse.

Irsk-israelske Emily Hand var på overnattingsbesøk hos ei venninne i kibbutzen Be'eri da Hamas angrep Israel 7. oktober.

Familien mistet kontakten med datteren, og fikk først beskjed om at hun var blant de 100 som ble drept i kibbutzen.

Det israelske forsvaret, IDF, informerte dem senere om bevis som tydet på at Emily var blant de 240 gislene som ble holdt på Gaza.

Emilys far, Thomas Hand, ba forrige uke om at datteren skulle bli løslatt.

LØSLATT: Emilys søster og far under en pressekonferanse 13.november. Foto: PA Photos/Norma Burke

Nesten to måneder

Irland statsminister Leo Varadkar, beskrev hennes løslatelse som «en dag med enorm glede og lettelse for Emily og hennes familie».

– Hun tilbrakte niårsdagen sin som gissel, sa Varadkar



Emily fylte ni år 17. november.



– Vi finner ikke ordene for å beskrive følelsene våre etter 50 utfordrende og kompliserte dager, sa Hand-familien videre i uttalelsen.



Til CNN sier Hand at han håper dette vil være det første skrittet mot Emilys bedring og er klar over den lange veien hun har foran seg for å helbrede etter å ha vært i fangenskap i nesten 50 dager.