Trøbbel i OL-Par(ad)is

2024: OL-verten forbereder seg på ti millioner i gatene under verdenslekene i juli til september. Foto: Benoit Tessier / Reuters / NTB

Med ti millioner ventede besøkende under verdenslekene i Paris, står utfordringene i kø for OL-verten.

Nylig sa ordfører Anne Hidalgo at transportsystemet ikke vil bli klart til OL går av stabelen i juli 2024, og at de heller ikke vil få bukt med utfordringene rundt hjemløse.

Ifølge en meningsmåling ser det ut til at lokalbefolkningen i Paris i økende grad ser seg lei av at verdenslekene skal avholdes i byen, skriver den franske avisen Le Monde.

Meningsmålingen fra november viser at 44 prosent er negative til at OL skal holdes i Paris. Det er en dobling fra 2021.

Den samme meningsmålingen viser at 52 prosent av parisere vurderer å reise ut av byen mens lekene pågår.

Her er noen av utfordringene.

Forbud mot de verdenskjente bokselgerne



En uoffisiell, men verdenskjent, turistattraksjon står i fare når verdenslekene skal avholdes i Paris.

Bokselgerne, eller såkalte «les bouquinistes», og deres grønne salgsboder har blitt et av flere ikoner for den franske hovedstaden. Selv mener bouquinistene at de forsvarer det historiske Paris.

1500-TALLET: De grønne salgsbodene langs Seinen har vært i drift siden 1500-tallet. Foto: Christian Hartmann / Reuters / NTB

Men franske myndigheter har sagt at de vil stoppe alle former for gatesalg i forkant av OL. Politiet mener salgsbodene kan utgjøre en bombetrussel, spesielt når tusenvis vil flokke til Seinen der åpningsseremonien skal foregå.

Dermed står bouqinistene i fare for å måtte stenge de grønne bodene sine, som har vært i drift siden 1500-tallet, mens OL pågår.

TEST: Her fjernes en av de berømte salgsbodene som en test i forkant av OL. Foto: Miguel Medina / AFP / NTB

– Jeg vil lenke meg til boden min, sier bokselgeren Alan Huchet til Financial Times.

Selgerne frykter store inntektstap, og peker på at bodene deres aldri har vært et problem tidligere under store offentlige arrangementer, som for eksempel Tour de France.

Hjemløse: Frykter «sosial rensing»

60 organisasjoner har gått sammen og varslet om baksiden av medaljen, i frykt for at det vil skje en «sosial rensing» av gatene i Paris frem mot OL.

I forkant av verdenslekene har franske myndigheter intensivert arbeidet med å fjerne hjemløse fra gatene i Paris.

I Frankrike er rundt 200.000 hjemløse.

Omtrent halvparten av dem bor på gaten eller på herberger i og rundt Paris, skriver den tyske avisen Deutsche Welle.

HJEMLØSE: Rundt 100.000 hjemløse er i Paris-regionen. Foto: Miguel Medina / AFP / NTB

Hoteller har tidligere hatt avtaler med myndighetene om nødinnkvartering av hjemløse. Flere hoteller har valgt å si opp disse avtalene, for å heller ta imot den store tilstrømningen av turister under OL, ifølge de franske avisen Le Point.

Gjennomsnittsprisen for en hotellovernatting i Paris stiger kraftig. Det er ventet at en overnatting vil stige med 314 prosent fra juli 2023 til juli 2024, skriver den franske avisen Ouest France.

Franske myndigheter har blitt kritisert for å flytte hjemløse fra Paris-regionen til andre byer i Frankrike. I midten av mars ble mange regioner bedt om å opprette midlertidige mottakssentre for hjemløse, for å avlaste Paris-området.

Trafikkorker og sikkerhetssoner

Ordføreren i Paris innrømmet nylig at transportsystemet ikke vil stå klar til verdenslekene går av stabelen.

– Det er steder hvor transporten ikke vil være klar, og det ikke vil være nok tog, uttalte Hidalgo.

Allerede er transportinfrastrukturen i byen under et enormt press på daglig basis, med både pendlere og turister som klager over dårlig frekvens, overbefolkning og urenslighet på tog og T-bane.

Arrangørene hadde tidligere planlagt å gjøre offentlig transport gratis for personer med billetter til OL-arrangementer, men snudde nylig på dette. I stedet blir prisen på en enkeltbillett på metroen nesten doblet i OL-perioden.

Det vil også opprettes sikkerhetssoner rundt hvert område der det avholdes konkurranser, feiringer eller andre OL-relaterte arrangementer.

SIKKERHETSSONER: Et kart som viser røde og blå soner der OL-arrangementer skal avholdes. Foto: Det franske innenriksdepartementet

Politisjefen i Paris, Laurent Nunez, sier det jobbes for at sikkerhetstiltakene skal påvirke lokalbefolkningens hverdag i så liten grad som mulig.

– Vi vil garantere det høyeste sikkerhetsnivået, samtidig som vi ivaretar den økonomiske flyten og privatlivene til folk.

Det opprettes røde og blå soner, hvor man må ha særlige tillatelser for å kjøre med motorisert kjøretøy, skriver RTL.

– Det kommer til å skape enorme trafikkorker, sier en pariser til France Bleu. Han bor nær Seinen, der åpningsseremonien skal avholdes.



– Det er allerede nok QR-koder i livene våre, og nå må du også vise en for å få bilen din inn i garasjen. Man får ikke lyst i det hele tatt til å bli i Paris neste sommer, konstaterer han.

VEGGEDYR: Denne sommeren opplevde Paris et veggedyrangrep, spesielt i leiligheter og på metroen. Foto: Manuel Ausloos / Reuters / NTB

Både støtte og mistillit

Odoxa, som er instituttet som gjennomførte meningsmålingen, beskriver OL-støtten blant franskmenn som fortsatt høy, og at det er normalt at opinionen endrer seg noe når et større arrangement nærmer seg.



Ifølge meningsmålingen er 64 prosent av franskmenn fortsatt positivt innstilt til at verdenslekene skal foregå i hovedstaden, som er en nedgang fra 76 prosent i 2021.

Odoxa peker likevel på at parisere har en høy grad av mistillit, spesielt når det gjelder det de beskriver som «evnen til å iverksette transport- og sikkerhetstiltak». Dette er den største bekymringen til 81 prosent av lokalbefolkningen, ifølge meningsmålingen.