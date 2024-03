PUSTER LETTERE: Adrianna Kurek bor i Polen, og med en ny regjering går landet i en annen retning for skeive. Hun og andre i det skeive miljøet danser burlesk i rosa lys og gleder seg over en ny hverdag. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Lyset er lilla. Dansen er forførende.

– Vi gjør det for å utforske en del av personligheten vår. Prøve noe nytt, frigjøre seg og seksualiteten sin, sier Adrianna Kurek (24).

I et dansestudio i universitetsbyen Lublin instruerer burleskdanser Harpy Queen det skeive miljøet. Til tonene av Beyonces versjon av «Fever». Burlesk er en blanding av show, dans og stripping.

– Jeg trenger ikke lenger å gjemme meg eller bruke ord som skjuler det jeg gjør. Jeg kan si at jeg driver med burlesk, sier Harpy.

I årevis har de skjult skeiv kjærlighet. Unngått å holde hender med kjærester på gata. Noe er i ferd med å skje i Polen.

– Ja, faktisk. Det har endret seg litt. Jeg føler meg tryggere, forteller Adrianna. Selv om hun fortsatt er litt forsiktig med å vise at hun er skeiv.

– Vi trenger ikke skjule kjærligheten lenger.



GJEMMER SEG IKKE: Adrianna vil gjerne bli burlesk-danser, som Harpy. Som del av det skeive miljøet i Polen er de vant til å skjule kjærlighet, men nå er det i ferd med å endre seg. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Bruker andre ord

I det dypt konservative og katolske Polen har kommuner og fylker opprettet rundt 100 «LHBT-frie»-soner de siste årene, områder hvor såkalt LHBT-ideologi var uønsket.

Homofile og transpersoner har i årevis hørt at politikere og aktivister har kalt dem «pedokriminelle».

I oktober overtok tidligere EU-president Donald Tusk makten i Polen. En EU-vennlig og mer liberal regjering erstattet det nasjonalkonservative Lov og orden-partiet (PIS).

– De har endret fortellingen og snakker om det skeive miljøet i et positivt lys. De sier ikke at vi er en trussel eller noe sånt. De oppfordrer ikke til frykt. Jeg tror det påvirker samfunnet vårt, sier Adrianna.



Nå har disse sonene nesten forsvunnet, mye fordi Norge og EU har nektet å gi penger til prosjekter i områder hvor skeive ikke var ønsket.



POSERER: De stiller mer enn gjerne opp for å bli fotografert og er glad for at de kan vise hvem de er. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Irenusz Janus (24) er forsiktig optimist. Selv om han fortsatt ser problemer, blant annet med å skifte kjønn.

– Folk er blitt mer kjent med det skeive miljøet. Det er ikke så demonisert som før. Jeg tror vi fortsatt vi har en lang vei å gå, men jeg har håp.

Han etterlyser lover som beskytter dem mot blant annet hatkriminalitet.

– I praksis har ikke regjeringen gjort noe enda. De prøver, men vi har vår nåværende president, som nedlegger veto mot alt, sier Adrianna.

UNDERCOVER: Pawel Wesolowski spøker med at han har kunnet gå for å være heterofil, og det har gjort livet lettere. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Lovet partnerskap

Pawel Wesolowski (31) forteller at han har en fordel, som har gjort livet enklere for ham.

– Jeg er privilegert, først og fremst fordi jeg er mann. Jeg trenger ikke være redd for ting som kvinner frykter. Jeg ser heller ikke stereotypisk skeiv ut. Så jeg kan leve livet mitt uten egentlig å snakke om seksualiteten min. Jeg nyter privilegiet om å kunne gå «undercover», sier Pawel med et smil.

Den nye regjeringen har lovet dem en partnerskap-lov. De har lave forventninger. Aller helst vil de ha rett til ekteskap.

ØNSKER EKTESKAP: De er lovet rett til partnerskap, men Adrianne vil helst gifte seg med en kjæreste. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Adrianna forteller at hun blir møtt med motstand når hun vil gifte seg med en kvinne.

– «Hvorfor trenger du å ta ekteskapet fra oss. Det hellige ekteskapet mellom mann og kvinne?» spør folk. Partnerskap kommer med begrensede rettigheter, som kan endres. Ekteskap er hele pakka, sier hun.



Rett til adopsjon tør de ikke engang å tenke på. Men de ser noen antydninger til at det innføres fordomsfri seksualundervisning i skolen.

Burlesk-timen er over. Harpy forteller at burlesk-miljøet har vært et fristed for skeive.

– Hvis du var kvinne og ville være med kjæresten din som også var kvinne, kunne du komme til burlesk-arrangementer og være deg selv. Dette har også vært et sted for transpersoner. Burlesk-miljøet er en del av vår samtidskultur, sier Harpy Queen.

HÅP: Adrianna forsøker å være nyskapende når hun danser. Drømmen er å drive profesjonelt med burlesk-dans. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Adrianna drømmer om å drive med burlesk profesjonelt.

– Jeg prøver og jeg øver. Jeg tenker på hvordan jeg kan være nyskapende, hvordan dansen kan være kunstnerisk. Det er en lang vei for meg, men jeg har håp.