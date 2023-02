NEW YORK (TV 2): Demokratene gjorde et godt mellomvalg, men Alexandria Ocasio-Cortez sier til TV 2 at det politiske handlingsrommet for å vedta en abortlov likevel har forsvunnet.

ØNSKER FØDERAL ABORTLOV: Alexandria Ocasio-Cortez tror imidlertid ikke at det vil være mulig før tidligst etter neste valg. Foto: Drew Angerer / Getty Images via AFP / NTB

Alexandria Ocasio-Cortez brukte sitt første møte med velgerne etter mellomvalget til å forsøke å berolige bekymrede tilhengere.

Demokratene gjorde et svært godt valg i november i fjor. Republikanerne hadde sett for seg at en «rød bølge» skulle føre til et valgskred, men i stedet økte Demokratene forspranget i Senatet og Republikanerne fikk bare et knapt flertall på seks mandater i Representantenes Hus.

Men for Ocasio-Cortez, som representerer et av USAs mest venstrevridde valgdistrikter, betyr dette likevel at hennes mest ambisiøse politiske planer må legges på is, siden Demokratene behøver republikanske stemmer for å få gjennomslag i Kongressen.

I januar markerte abortforkjempere over hele USA at det er 50 år siden Høyesterett åpnet for fri abort i hele landet i en dom kjent som Roe v Wade. Men i fjor ble Roe v Wade omgjort av Høyesterett og mange delstater har nå innført abortforbud eller strenge restriksjoner.

Ocasio-Cortez sier til TV2 at landet trenger en føderal abortlov, men innrømmer at det ikke vil være mulig å få gjennomslag i Kongressen før tidligst etter neste valg i 2024.

– Vi må sørge for at vi lovfester retten til abort i fremtiden, slik at den ikke lenger er avhengig av hvem som er utnevnt til diverse domstoler. Vi må få gjennom en abortlov i Huset og Senatet. Nå er utfordringen vår at det er et republikansk flertall. Men vi må sørge for at vi tar tilbake Huset om to år og beholder Senatet, sier hun.

Felles front

– Det er ingen hemmelighet at presidenten og jeg har hatt våre uenigheter når det gjelder politikk, sier Ocasio-Cortez i talen sin til de fremmøtte.

I primærvalget i 2020 støttet hun Bernie Sanders og sa i et intervju med New York Magazine at i et annet land enn USA ville hun og Joe Biden vært i forskjellige partier.

ALLIERTE: Ocasio-Cortez sier at hun og president Biden ikke alltid har vært enige, men med et Republikansk flertall i Huset har de ikke noe annet valg enn å samarbeide. Foto: Evan Vucci

Men nå skal Ocasio-Cortez og Biden danne en felles front mot det nye republikanske flertallet i Representantenes Hus.

En av de fremmøtte på Ocasio-Cortez sitt velgermøte i bydelen Bronx i New York, lurer på om Republikanerne nå kan kutte i velferdsordninger som Medicare, den offentlige helseforsikringen for amerikanere over 65.

Republikanerne har vært svært kritiske til Biden-administrasjonens pengebruk de siste to årene og har varslet at de ønsker å stramme inn pengesekken.

– Så lenge vi har et demokratisk flertall i Senatet og en demokratisk president så kommer vi til å beskytte Medicare, sier Ocasio-Cortez til jubel fra salen.

Nøkkelrolle

Hun er naturligvis opptatt av flere temaer. Ocasio-Cortez kommer også til å få en nøkkelrolle for å forsvare Biden-administrasjonen mot angrep. Hun er inne i sin tredje periode i Representantenes Hus og ligger an til å få en viktig posisjon i den mektige kontrollkomiteen.

Dette er komiteen som blant annet skal granske Joe Bidens oppbevaring av gradert informasjon og hans sønn, Hunter Biden, sine forretningsforbindelser.

Ifølge nettstedet POLITICO er Biden-administrasjonen svært fornøyd med at Ocasio-Cortez vil få en fremtredende rolle under de kommende høringene fordi de håper hun vil ta Biden i forsvar og mobilisere sine mer enn 13 millioner følgere på Twitter og 8 millioner følgere på instagram.

Ocasio-Cortez sier hun håper å utnytte at Republikanerne har et såpass knapt flertall, og at det er stor sprekk i partigruppen.

HØRINGER: Det er ventet at Ocasio-Cortez vil få mer innflytelse i en av Kongressens viktigste komiteer de neste to årene. Foto: LEAH MILLIS

Hun trekker frem at flere av de republikanske politikerne som ble valgt til Kongressen fra New York kommer fra distrikter hvor det var flere Biden-velgere enn Trump-tilhengere i 2020, og at deres politiske ståsted er langt unna de mest konservative medlemmene som Matt Gaetz og Lauren Boebert.

De to sistnevnte holdt på å velte Kevin McCarthys håp om å bli valgt til ny Speaker i Huset allerede under den første uken av den nye Kongressen. Det tok 15 stemmerunder før avgjørelsen kom, og McCarthy måtte gi avkall på mye makt og innflytelse for å få Gaetz og Boebert til å støtte ham.

– Kevin McCarthy er en svak leder, og han er betydelig svekket etter det som skjedde den første uken, sier Ocasio-Cortez til et opprømt publikum.

– Han har lovet bort så mye, og det vil skape gnisninger i partigruppen hans. Det vil by på muligheter for oss, sier hun.