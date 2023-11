Trebarnsmor (40) utfordrer Putin: – Frykten er til stede

Nesten 32 år etter Sovjetunionens fall, sier Jekaterina Duntsova at hun er redd mens hun snakker med Reuters i Moskva.

– Er redd

– Frykten er til stede, men under kontroll, sier Duntsova.

40-åringen annonserte nylig at hun ønsker å stille som presidentkandidat ved valget i Russland i mars neste år. Hun mener en kvinne med demokratiske verdier har en plass i russisk politikk. Men det er ikke for pyser.

KANDIDAT: Jekaterina Duntsova er tidligere journalist, trebarnsmor og beskriver seg selv som en kvinne med demokratiske verdier. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

– Enhver normal person som går til dette skrittet ville være redd. Men frykten må ikke vinne, sier den fraskilte trebarnsmoren.

For å få anledning til å stille må hun samle 300.000 underskrifter. Så langt har hun fått lite oppmerksomhet i russiske medier, men hun når likevel ut til folk.

– Gir håp

– Mange skriver til meg og sier jeg gir dem håp. Hvis jeg klarer å stille som kandidat, sier de at de vil stemme på meg, sier hun.

Under intervjuet med Reuters må hun velge sine ord med omhu. Det er forbudt å kritisere det Kreml kaller «en militær spesialoperasjon i Ukraina», og hun unngår å bruke ordet «krig».

– Før eller siden tar alle væpnede konflikter slutt, og jeg håper denne ender så fort som mulig, sier Duntsova.

– Selv om Putin har betydelig støtte, er folk veldig slitne av det som skjer. Men denne utmattelsen blir ikke formidlet, sier hun.

– Kan gi hodebry for Kreml

President Vladimir Putin stiller til gjenvalg, og alle eksperter er enig i at han kommer til å vinne.

– Russland er ikke noe demokrati, så sjansene til Duntsova er begrenset, for å si det forsiktig, sier Russland-kjenner, Aage Borchgrevink, fra Den norske Helsingforskomité til TV 2.

EKSPERT: Aage Borchgrevink fra Den norske Helsingforskomité. Foto: Den norske Helsingforskomité

Han tror likevel at Duntsova kan skape hodebry for Kreml.

– Det utfordrer Kreml på hvordan de skal håndtere henne. Det vil se dumt ut å forby eller motarbeide henne, så kanskje de lar henne være en liberal kandidat som får begrenset oppslutning, sier Borchgrenvink.

Årsaken til det er at Putin ønsker å bevare skinnet av demokrati. Man har tidligere sett at Kreml selv står bak kandidater kun for å gi inntrykk av at man har motkandidater til Putin.

Det mener også Borchgrevink er en reell mulighet:

– Jeg kjenner ikke så godt til henne at jeg med sikkerhet kan si at det er en ekte intensjon bak kandidaturet, eller om det er en kandidat som er plassert der av Kreml for å gi Putin et skinn av demokrati.

Benekter forbindelser til Kreml

Reuters spør Duntsova om dette, og 40-åringen benekter at hun har noen forbindelse til Kreml.

– Jeg har ingen forbindelse til Kreml, oligarker eller store selskaper. Ingen av de støtter meg, sier hun.

På motsatt side kritiserer russiske nasjonalister ofte de som kjemper for liberalt demokrati for å stå i ledtog med CIA eller andre vestlige etterretningsorganisasjoner.

Duntsova er per nå ikke klassifisert som «utenlandsk agent», slik mange personer og organisasjoner som står opp mot Putin blir.

VIL UTFORDRE PUTIN: 40-åringen er født i Krasnoyarsk i Sibir, og bor nå i Rzhev i Tver-regionen. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

– Jeg elsker landet mitt. Jeg er sikker på at det i Russland er mange mennesker som meg, som ønsker fred. Kreml prøver å vise at vi er i mindretall, men det stemmer ikke, skriver Duntsova selv på sin telegramkanal.

Ingen reell opposisjon

Siden 2003 har det knapt vært noen reell opposisjon i Russland. Det er også dokumentert omfattende juks i de russiske presidentvalgene.

Duntsova er som kvinne, alenemor og journalist en annerledes kandidat. Hun er ikke en trussel mot Putin, men stemmen hennes er en påminner om at det finnes ulike meninger i Russland.

Borchgrenvink påpeker at anslagsvis en fjerdedel av Russlands befolkning ønsker et annet Russland.

– Jeg ønsker henne lykke til. Man leter med lys og lykter etter håp i Russland nå, men det kreves nok mer enn denne kvinnen, sier han.

– Lever hun farlig?

– Ja, det tror jeg definitivt at hun gjør. Hvis hun er en reell opposisjonspolitiker tar hun en sjanse akkurat nå, sier Borchgrevink.

– Straffene er som på Stalins tid, og det er bare reaksjonene innen rettssystemet. I tillegg ser vi reaksjoner og likvideringer utenfor rettssystemet. Opposisjon kan også gå ut over familiemedlemmer.

Vil løslate politiske fanger

Duntsova taler for å løslate politiske fanger som kjenner på at opposisjon straffer seg i Russland.

I dekretet sitt lover hun å løslate Aleksandra Skochilenko, Andrej Pivovarov, Ilja Jasjin, Vladimir Kara-Murza and Aleksej Navalnyj. samme dag som hun tiltrer.

ØNSKER FRED: – Det er viktig for meg at stemmene til millioner av russere som deler mine synspunkter blir hørt, skriver Duntsova på Telegram. Foto: Evgenia Novozhenina / Reuters

– Hver dag blir det tydeligere at lovene blir strengere og strengere, og vi vil miste flere rettigheter. Det er allerede en følelse av at vi er helt avsondret fra verden, og klar for å sette opp piggtrådgjerdene, sier hun.

Når Reuters spør Duntsova om hva hun tenker om Putin, ler hun nervøst.

– Jeg tenker ikke på Putin, svarer hun. Når Europa og USA sier at Russland og russerne er ensbetydende med Putin, så stemmer ikke det. Jeg støtter ikke tanken om kollektiv skyld, sier hun om landets angrep på Ukraina.

– Avgjørelsen var ikke tatt av alle i dette landet, poengterer hun.