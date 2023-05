FEM MOT EN: Fem betjenter ble tatt ut av tjeneste etter at disse bildene ble kjent. Nå er tre av dem tiltalt. Foto: Camden County Detention Center /Harry Daniels via AP

Tre tiltalt etter vold mot innsatt

En sheriff og to fengselsbetjenter er tiltalt for å ha utsatt en innsatt for vold.