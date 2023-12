Tre ord kan redde klima-toppmøtet

KLODEN VÅR: Miljøagentene fra Norge er på klimatoppmøtet for å presse på for at barn og unge blir hørt i klimaforhandlingene. Jakob, Viljar, Anna, Lovisa, Hallvard, Nikolai, Johanna og Maria. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

Utenriksminister Espen Barth Eide tror et nytt forslag til slutterklæring kommer i løpet av natten. Håpet er enighet i løpet av onsdag, og teksten kan bli historisk.

– Det er en helt annen stemning her nå. Mer optismisme enn det var her i går, betydelig mer, sier Barth Eide.



Finpusser på ordene

Det er nå tre små ord, som kanskje kan redde toppmøtet fra fiasko. Det er ikke enighet om å fase ut eller fase ned bruk av olje, gass og kull. Løsningen kan bli «transition away from» olje, gass og kull.

– Er det noe hold i disse opplysningene som sirkulerer?



MER FORNØYD: Utenriksminister Espen Barth Eide har tro på en slutterklæring fra klimatoppmøtet. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Det er ikke så langt unna de ordlydene, som man tester ut. Altså, ikke fase ned eller fase ut, men bevege seg bort fra, «transition away from». Men med tydelig språk for å holde seg innenfor 1,5-graders-målet og at det ikke kommer flere utslipp.



Utenriksministeren mener dette vil være en sterk forbedring av teksten. Norge kan leve med en slik formulering.

– For at det skal fungere så man også få til fremskritt på en del andre områder, blant annet støtte til Afrika på tilpasninger for klimaendringer.



Barth Eide er ikke den eneste som fortsatt er på toppmøtet fra Norge. Han har selskap av norske barn fra Miljøagentene, barnas egen miljøorganisasjon.

– Jeg og mange andre synes det ikke går fort nok. Jeg tror de fleste barn og unge som bryr seg om klima og miljø, synes det, sier Johanna Hillevi Sørensen (14).

Hun er et av åtte norske barn, som er med på klimatoppmøtet i Dubai.

Det er deres fremtid det handler om. I 2050 skal verden være et null-utslipps-samfunn. Sterke krefter står mot hverandre på COP28 i Emiratene.

– Hva synes du om utfasing av olje og gass?



– Jeg synes det bør bli fjernet og vi må ha fokus på fornybar energi, sier Lovisa Suzanna Verhoeve Kvaal (14).

Både hun og Johanna er på sitt første klimatoppmøte.

MILJØAGENT: Lovisa Suzanna Verhoeve Kvaal (14) representerer barn og unge fra Norge i Dubai. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

– Det er veldig vanskelig. For det er så mange land som har litt motstridende intensjoner. Jeg tror ikke Norge har lyst til å slutte helt med olje på en gang heller, sier Lovisa.

De har begge lært mye. Særlig har det vært sterkt å møte andre barn og unge, som merker klimaendringene mer enn de selv gjør i Norge, som i Afrika.

– Det er noen plasser som ser ut til å bli ubeboelige. Alle må tilpasse seg det som skjer. Uansett hvordan det går på toppmøtet, så kommer det til å bli endringer overalt, sier Lovisa.



Skrev brev til sjefen

SKREV BREV: Barnas klimapanel hadde forslag til presidenten for klimatoppmøtet. Foto: Miljøagentene/Facebook

Mandag kveld ble det lagt fram et nytt forslag til teksten i en slutterklæring fra toppmøtet.

Forventningene har vært store til at de 199 landene skulle bli enige om å fase ut eller fase ned, bruk av fossil energi.

I det reviderte forslaget var dette fjernet.

Miljøagentene skrev derfor på eget initativ et brev til presidenten for COP, Sultan al-Jaber, sjefen for Emiratenes oljeselskap. For å presse på for en mer ambisiøs avtale på vegne av Barnas klimapanel.

– Vi har en beskjed til deg. Vi mener det er veldig viktig at du som president for COP28 velger riktig, skriver de.



De fortsetter med at det er bedre at klimatoppmøtet går på overtid og at det blir et godt resultat for de neste fem årene, enn at det tas en rask avgjørelse.

– Tror du at man kommer fram til noe på dette møtet som kommer til å endre verden?

– Ting går jo veldig, veldig sakte. Så jeg tror ikke det kommer til å skje noe veldig stort og nytt. Det tror jeg tar mye lengre tid, sier Johanna.

DELTAGER: Johanna Hillevi Sørensen fra Miljøagentene er på sitt første klimatoppmøte. Foto: Elin Sørsdahl/TV 2

De ser likevel lyst på sin egen fremtid.

– Jeg er optimistisk for min egen fremtid, men det er flere som ikke har det så bra. Noen som ikke kan gå på skolen fordi taket er revet av, sier Johanna.