Tre hovedteorier om Kreml-dronene

Natt til onsdag smalt det over Kreml i Moskva i det to droner fløy inn over den legendariske bygningen og eksploderte.

Russland gikk umiddelbart ut i mediene og anklaget Ukraina for å ha forsøkt å ta livet av president Vladimir Putin. Straks etter benektet president Volodymyr Zelenskyj anklagene i et intervju med TV 2, som traff ham på et uvarslet besøk til Finland.

Det er flere muligheter: Angrepet kan ha vært beordret fra Kyiv, det kan ha vært en pro-ukrainsk gruppe eller det kan ha vært en såkalt falskt-flagg-operasjon iscenesatt av Russland. Dette er teoriene som er fremmet av amerikanske talspersoner til avisen Politico i dag.

Men kanskje er det mest interessante å se på akkurat nå hvordan de forskjellige partene uttaler seg - for alle har en agenda.

UKLART: Peskov hevder Putin var på eiendommen utenfor Moskva, men avisen Medoza peker på at møtet han skal ha hatt der ser ut til å ha funnet sted på et tidligere tidspunkt. Foto: Mikhail Klimentyev / AP / NTB

Uklart hvor Putin befant seg

Dersom det dreide seg om et attentatforsøk på Putin, var det dømt til å mislykkes. Ifølge Putins talsperson Dmitry Peskov var ikke Putin til stede i Kreml da angrepet fant sted. Han befant seg på residensen Novo-Ogaryovo utenfor Moskva, legger han til.

Her er videoen, som blant annet nyhetsbyrået Reuters har verifisert:

– Det var ingen skadde og ingen materiell skade, uttalte Peskov kort etter, og la til:



– Russland er i sin fulle rett til å gjennomføre gjengjeldelse der vi mener det er riktig, og når vi mener det er riktig.

Avisen Meduza avviser påstanden fra Dmitry Peskov om hvor Putin befant seg da droneangrepet fant sted: Det fremgår av kalenderen til Putin at han skal ha hatt et møte med Niznij-Novgorod-guvernør Glen Nikitin på eiendommen utenfor Moskva, men ifølge Meduzas kilder kan ikke det møtet ha funnet sted onsdag. Alle tjenestemenn må fortsatt opprettholde minst en uke med karantene før møter med presidenten, skriver avisa, og Nikitin har hatt andre møter i løpet av den siste uken.

Det er likevel ikke noe bevis for at Putin befant seg i Kreml. Sannsynligheten for at talsmenn for Kreml vil tåkelegge akkurat hvor Putin befinner seg, er stor. Derfor betyr det ikke at Putin var i Kreml nødvendigvis - de kan rett og slett ha til hensikt å skjule hvor Putin befinner seg.

Kan Russland stå bak?

Avisa New York Times påpeker at dette droneangrepet kommer samtidig med at Ukraina forbereder en storoffensiv. De siterer en ukrainsk kilde som advarer mot at Kreml driver politisk spill. Kildene påpeker at Moskva ofte har brukt feilinformasjon og løgn til å rettferdiggjøre invasjonen, sikre støtte i egen befolkning og dekke til feilslåtte strategier.

De ukrainske kildene avisa har snakket med hevder også at Russland forsøker å undergrave vestlig støtte til Ukraina gjennom å anklage dem for terror.

Verken de ukrainske talsmennene som er sitert eller avisa skriver rett ut at Moskva selv står bak eksplosjonen over Kreml, men Zelenskyj insinuerer at Russlans selv kan stå bak. De kan ha flere motiver.

Se Zelenskyjs kommentarer her:

Presseutspillene fra Kreml var noe pussige, påpeker avisen Meduza:

Først publiserte TASS telegramkanal et innlegg fra ordførerens kontor om at droneflyging nå er forbudt over Moskva. Det kom klokken 14.27 (Moskva-tid), et halvt døgn etter hendelsen. Noen minutter senere kom den første meldingen fra presidentens pressetjeneste på Kremls nettside klokken 14.35. Altså et halvt døgn etter selve droneeksplosjonen.

Dersom dette var en falsk-flagg-operasjon iscenesatt av Russland selv, spekulerer flere aviser i at hensikten kan være å rettferdiggjøre nye typer angrep på Ukraina. Uttalelsene fra Peskov om at Russland nå har rett til å gjengjelde angrepet der de vil og når de vil, tyder på at Kreml kan bruke angrepet slik. Det fremstår likevel som litt merkelig at pressemeldingen kom et halvt døgn etter hendelsen dersom dette var et planlagt og iscenesatt for å begrunne nye angrep.

Tenketanken ISW er blant de som er blant de som går lengst i å hevde at droneangrepet er iscenesatt av Russland selv.

Tenketanken hevder det er usannsynlig at to ukrainske droner ville kunne treffe midt i Moskva uten å bli fanget opp. Også avisen Medoza peker på at det fremstår som usannsynlig at dronene det er kjent at Ukraina bruker kan nå så langt inn i Moskva uten å bli oppdaget.

Ifølge tenketanken er hendelsen iscenesatt i forkant av den store seiersdagen den 9. mai for å vise at Russland står foran en eksistensiell trussel, og på den måten hente støtte til videre krigføring i det russiske folket.

Håper Ukraina står bak

Avisen Politico viser også til flere amerikanske topp-politikere som sier Russlands påstander må tas med mer enn én klype salt. USAs utenriksminister Antony Blinken sa onsdag at han ville ta alle påstander som kommer fra Kreml med «en stor bøsse salt».

Fire talspersoner for amerikanske myndigheter sa onsdag at de ikke visste noe om noe droneangrep på Moskva i forkant.

Samtidig peker avisa på at Ukraina har iverksatt store operasjoner tidligere. Blant annet har de detonert en bombe på broen i Kerch-stredet. Amerikansk etterretning har hevdet at en pro-ukrainsk gruppe skadet Nord Stream i fjor, og USA tror Ukraina sto bak drapet på Daria Dugina, datteren til en berømt russisk nasjonalist.

Tidligere Nato-sjef General Philip Breedlove ga onsdag uttrykk for at han håper det viser seg å være et angrep fra ukrainske myndigheter.

– Jeg håper det stemmer at Ukraina står bak, sa han til Politico, og begrunner det med at vestens freding av russisk territorium gjør at Russland kan bruke alle militære krefter offensivt.

– Jeg vil at Russland skal måtte bruke krefter og styrker på å forsvare sin egen hovedstad, sier han til Politico.

Ord mot ord

Avisen Politico er svært forsiktige med å fastslå hvem som står bak.

– Onsdag ble en dag vi alle vil huske i den 14 måneder lange krigen mellom Russland og Ukraina, skriver de, men forløpig kan ingen si sikkert hvem som står bak.



– Slik det fremstår er det ord mot ord mellom Vladimir og Volodymir, skriver de tre kommentatorene Daniel Lippman, Lara Seligman og Jonathan Lemira, som har lagt hodene i bløt for å analysere hendelsen.