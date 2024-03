Tre grunner til å ikke frykte tredje verdenskrig

Er Norge i stand til å forsvare landet mot kommende militære angrep?

Mange nordmenn frykter en tredje verdenskrig, og et flertall i befolkningen er ikke overbevist om Norges evne til å forsvare oss under et angrep.

– En betydelig andel nordmenn tror vi blir vitne til 3. verdenskrig og én av åtte tror på atomkrig i sin levetid. Krig bekymrer mange nå, selv om de fleste håper på det beste, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

I den ferske undersøkelsen fra Opinion, fremgår det at hele 52 prosent av de spurte ikke har tillit til Norges forsvarsevne.

– Jeg synes det er trist, og det er et tall som er altfor høyt. Det er nok et uttrykk for alarmismen og opphaussingen i norske og vestlige medier den siste tiden, sier professor Tormod Heier ved Forsvarets høyskole.

– Det er svært urealistisk, og det er flere grunner til det, legger han til.

TRUSLER: Russlands president Vladimir Putin advarte nylig verden mot at landet teknisk sett er klare for atomkrig. Foto: Gavriil Grigorov / NTB.

Ulmer i kulissene

Russlands president Vladimir Putin hevdet onsdag at landet teknisk sett er klare for atomkrig, og flere høytstående verdensledere har den siste tiden advart mot en kommende krig mellom Nato og Russland.



På samme tid pågår det en krig mellom Hamas og Israel på Gazastripen, og det ulmer i kulissene mellom Kina og Taiwan. Tidligere president i USA, Donald Trump, har tatt til orde for å trekke USA ut av forsvarsalliansen Nato dersom han skulle bli gjenvalgt.

Med Russland som nærmeste nabo, så er det kanskje ikke rart at flere nordmenn frykter en ny storkrig som kan komme tettere på.

Heier, som er professor i militær strategi og operasjoner, tror sjansen for en kommende verdenskrig innenfor de neste årene er veldig liten.



– Det kan være en sjanse for det, men det vil i sånne fall skyldes feiltolkning og ikke som følge av en overlagt villet handling, sier Heier til TV 2.

Krigseksperten gir deg flere grunner til å senke skuldrene.

LITEN SJANSE: Professor i militær strategi og operasjoner, Tormod Heier, tror sjansen for en kommende verdenskrig er liten. Foto: Odd Arne Hartvigsen / TV 2

Russland er ikke truet

– Den ene grunnen er at Vesten er veldig flinke til å holde god avstand til russiske fly og fartøyer, samt er nøye med å ikke fremprovosere russiske reaksjoner, både i Svartehavet, Østersjøen og i Barentshavet, sier Heier.



Professoren er tydelig på at de konstante truslene fra den russiske eliten ikke er troverdige, og sier mye er myntet på egen befolkning for å vise at Russland ikke lar seg pille på nesten.

– Den andre grunnen er at Russland sin stabilitet, og landets politiske regime, ikke er truet, forklarer han.



Putin har dessuten bundet opp store deler av de konvensjonelle krigsstyrkene i Ukraina-krigen.

– Den tredje grunnen er at Russland heller ikke militært er klare for starten på en stor ny militær kamp mot verdens mektigste allianse, som samlet sett står for over halvparten av hele verdens militære utgifter, sier Heier.

Ekspertene er likevel litt splittet.

GRATISPASSASJERER: Ståle Ulriksen er forsker og lærer ved FHS/Sjøkrigsskolen i Bergen og mener Norge har fremstått som gratispassasjerer i Nato de siste årene Foto: Kåre Breivik / TV 2

Norge må bidra med to prosent

Hele 29 prosent av de spurte i undersøkelsen til Opinion tror det er stor sjanse for å bli vitne til en tredje verdenskrig den kommende tiden.

Ståle Ulriksen, Forsker ved FHS Sjøkrigsskolen og Nupi, sier det kommer litt an på hva man mener med verdenskrig.



– Jeg er enig med de 29 prosentene, og jeg tror det er stor fare for krig mellom Vesten og Kina eller Russland, eller begge to. Om det er begge to, så har vi noe som ligner på en verdenskrig, sier Ulriksen til TV 2.

Forskeren mener det finnes en sjanse for at atomvåpen kan bli brukt, men er likevel tydelig på at det ikke er ensbetydende med et scenario hvor hele verden blir utslettet.

– Jeg tror stormaktene vil avstå fra å bruke kjernevåpen i hverandres hjemland. Men jeg vil ikke avskrive faren for at atomvåpen kan bli brukt andre steder, for eksempel til havs i en sjøkrig, sier Nupi-forskeren.

Ulriksen tror sjansene for en direkte konfrontasjon mellom Russland og Nato vil øke dersom Putin vinner i Ukraina.

– Dess svakere samholdet i Nato blir, så øker sjansen. Jo sterkere Nato er, dess mindre blir faren. Da må vi også bidra med det vi faktisk har lovet, altså minst to prosent av bruttonasjonalprodukt, sier han og legger til:

– De siste årene har vi framstått mer og mer som en gratispassasjer.

Norge vil nå toprosentmålet

Så, hva kan Norge gjøre for å bidra til å styrke landets forsvarsevne?

Heier mener god krisehåndtering er den beste oppskriften på fortsatt fred.

– Det er en varsom og balansert tilnærming mellom, på den ene siden en troverdig avskrekking av Russland, og på den andre siden med tilbakeholdenhet, varsomhet, med dialog og samarbeid der det er mulig.

Dette er helt i tråd med den norske strategien, ifølge Heier.

Statsminister Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen har denne uken jobbet med budsjettarbeidet for neste år, og lovet en styrking av det norske forsvaret.

LOVER STYRKING: Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og Trygve Slagsvold Vedum (Sp) lover å styrke det norske forsvaret. Foto: Terje Pedersen / NTB.

I en pressemelding torsdag melder regjeringen at Norge vil nå toprosentmålet til Nato allerede i 2024.

– Den sikkerhetspolitiske situasjonen er alvorlig. Vi må leve med et farligere og mer uforutsigbart Russland, trolig i lang tid. Mange land rundt oss investerer i et større og sterkere forsvar. Det gjør vi også. Vi skal ta ansvar for vår egen sikkerhet, og vi skal være med å ta ansvar for europeisk sikkerhet, sier statsminister Jonas Gahr Støre.