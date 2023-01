Tre dagers feiring når Charles krones til konge i mai

Buckingham Palace kunngjorde lørdag programmet for kroningen som finner sted helgen 6.–8. mai.

Selve kroningen av Charles og dronning Camilla skjer i Westminster Abbey lørdag 6. mai. Erkebiskopen av Canterbury er den som står for kroningen som har en 900 år gammel tradisjon bak seg.

Camilla og Charles ankommer Westminster Abbey i en prosesjon der bare de to deltar, kalt Kongens prosesjon. Men etter kroningen returnerer de til Buckingham Palace i en ny prosesjon der flere familiemedlemmer er med. Den heter Kroningsprosesjonen.

Vinker fra balkongen

Deretter vil Charles og Camilla vise seg på balkongen for tusener av tilskuere. Mange av familiemedlemmene deres vil være sammen med dem når de vinker til folket.

Det er ennå ikke klart hvilke medlemmer av kongefamilien som skal delta, heller ikke om kronprins Williams bror Harry og hans kone Meghan kommer fra USA for å være med. Familien har ennå ikke uttalt seg etter Harrys eksplosive bok «Spare».

Charles ble allerede konge i samme øyeblikk som hans mor, dronning Elizabeth, døde i september i fjor etter 70 år som dronning. Men kroningen skjer tradisjonelt flere måneder senere når sørgeperioden er godt og vel over.

Han ble samtidig formelt statsoverhode i 14 samveldeland, blant dem Canada, Australia og New Zealand.

Konsert i Windsor

Søndag blir det arrangert en større konsert i Windsor med «globale musikkikoner og nåværende stjerner», som blir sendt direkte på BBC. Tusener av billetter blir utdelt gratis ved hjelp av loddtrekning arrangert av BBC.

Foruten de internasjonale stjernene vil kor fra alle hjørner av Storbritannia bidra, også kor bestående av flyktninger, LHBTQ+-grupper og døvekor, som til sammen skal vise alle Storbritannias forskjellige ansikter.

Et virtuelt kor bestående av sangere fra hele Samveldet skal også være en del av konserten, som avsluttes med at bygg og monumenter over hele Storbritannia blir lyst opp i et lysshow av lasere og droner.

Mandag 8. mai blir en offisiell fridag, når folk over hele landet oppfordres til å ta del i forskjellige frivillighetshandlinger i sine samfunn.