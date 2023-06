– Trangt, kaldt og ikke noe behagelig

Letemannskap jobber mot klokken for å finne ubåten Titan som har vært savnet siden søndag morgen.



Etter å ha lett uten stans, går søket videre på dypere vann tirsdag, opplyser en tjenesteperson i den amerikanske marinen til CNN.



Fartøy fra flere land deltar i søket. Drøyt 26.000 kvadratkilometer med hav er blitt gjennomsøkt hittil, skriver CNN.

SAVNET: Det pågår et omfattende søk etter undervannsfarkosten Titan. Foto: OceanGate / AP /NTB

Det er sendt ut Aurora-fly fra Canada som kan søke med sonar.



Også et fransk forskningsskip utstyrt med dypvannsubåt er nå på vei til søksområdet, og ventes å ankomme onsdag kveld.

Dypvannsubåten kan dykke ned til drøyt 6000 meter, ifølge Reuters.



– Norge er medeier i Nato Submarine Rescue System (NSRS) som har stilt ressurser til rådighet på forespørsel, sier orlogskaptein Espen Engebretsen til TV 2.

Titan skulle dykke ned til Titanic-vraket. Dette er de fem personene som er ombord:

Administrerende direktør Stockton Rush (68) i OceanGate, som står bak toktet.



Den britiske milliardæren og eventyreren Hamish Harding (58).

Den franske eventyreren Paul-Henry Nargeolet (73).

Den pakistanske forretningsmannen Shahzada Dawood og Dawoods sønn Sulaiman.

Dette bildet ble tatt søndag, da undervannsfarkosten dykket ned til Titanic-vraket. Foto: AFP / NTB

– Sendt ut nødsignal

Simon Boxall ved universitetet i Southampton sier til Sky News at det er sendt ut et mulig nødsignal fra ubåten. Det er ikke kjent når signalet ble sendt.



– Du kan ikke bruke radio under vann. Du er helt avhengig av «pings». De har svært begrensede muligheter for kommunikasjon, sier Boxall.

– Det har visst vært – jeg vet ikke når – et nødping om at ubåten er i trøbbel. Jeg vet ikke om det er sendt automatisk eller av noen om bord, legger han til.

Det kanadiske moderskipet Polar Prince. Foto: DARRYL DYCK / AP /NTB

– Øde og vanskelig område

I forbindelse med dykket hadde Titan kommunikasjon med det kanadiske moderfartøyet Polar Prince.



– På et eller annet tidspunkt på vei i dypet mistet de kommunikasjon og det er nå gått mer enn 35 timer siden de hadde kommunikasjon med fartøyet, opplyser Engebretsen i Forsvarsmateriell til TV 2.

Ifølge BBC har Titan 70 til 96 timer med oksygen. Det betyr at de går tomme for luft torsdag.

– Det er et øde og vanskelig område å gjennomføre søk i, sier kontreadmiral John Mauger i den amerikanske kystvakten.

– Ubåten skal klare 96 timer under vann, så vi bruker den tiden så godt vi kan på å lokalisere fartøyet, sier kontreadmiralen.

Fakta om den savnede ubåten: * Undervannsfarkosten Titan er 6,7 meter lang og veier drøyt 10 tonn. * Ubåten kan dykke ned til 4000 meter. Vraket av Titanic ligger på 3800 meters dyp utenfor canadiske Newfoundland. Et dykk ned til vraket tar normalt rundt åtte timer, inkludert oppstigning. * Operatøren mistet kontakt med ubåten 1 time og 45 minutter etter at dykket startet, skriver CNN. Ubåten har nok oksygen til opptil 96 timer, det vil si frem til torsdag morgen lokal tid. * Ubåten er en såkalt «submersible», et nedsenkbart fartøy som ikke kan operere på egen hånd, men er avhengig av et moderskip på overflaten. * En storstilt internasjonal redningsaksjon koordineres fra Cape Cod i USA, rundt 1450 kilometer fra stedet der ubåten forsvant. Både Canadas og USAs kystvakt har satt inn store ressurser i søket. * OceanGate tar turister ut til vraket av Titanic, som sank etter å ha truffet et isfjell på sin jomfrutur fra Southampton i England til New York natt til 15. april 1912. Forliset krevde over 1500 liv og er en av tidenes verste skipskatastrofer i fredstid. Kilder: NTB, OceanGate, AP, TT, Ritzau

– Det er trangt og kaldt



– Vi ble ringt og spurt om å bidra i redningsaksjonen, men vi er for langt unna.



Professor Rolf Birger Svarstad Pedersen er på tokt i havet utenfor vestkysten av Svalbard med forskningsskipet G.O. Sars.



I 1998 benyttet professoren i geovitenskap ved Universitetet i Bergen en lignende undervannsfarkost da han dykket ned til 3500 meters dyp i Norskehavet.

– Kan du forestille deg hvordan det er å være i en ubåt som får problemer under vann?



Rolf Birger Svarstad Pedersen er professor i geovitenskap ved Universitetet i Bergen. Foto: Privat

– Det er nok en skremmende opplevelse. Det er trangt der og kaldt. Vanligvis er det ikke oppvarming. Det kan også bli for lite oksygen eller for mye karbondioksid i luften. Så det er ikke et behagelig sted å være selv under et normalt dykk, sier Pedersen til TV 2.

Internasjonalt varsel

Pedersen mener at man trolig vil finne Titan.

– Det er fullt mulig å finne ubåten. Spørsmålet er om man finner den tidsnok, sier professoren.

Engebretsen i Forsvarsmateriell opplyser at det ble varslet om hendelsen mandag klokken 12, da det ble sendt en «Worldwide alert» for internasjonal bistand.

Han sier at det på nåværende tidspunkt er umulig å si noe konkret om hva som kan ha skjedd.



– En undervannsfarkost vil som utgangspunkt ha nøytral oppdrift, men ville måtte trimme seg litt tung ved hjelp av ballasttanker for å komme ned i dypet på en kontrollert måte i sammen med fremdriftssystemer, sier Engebretsen som er orlogskaptein med erfaring fra ubåter av Ula-klassen.

Hva har skjedd med ubåten?

Letemannskapet jobber ut fra to hovedhypoteser:

1) Ubåten ligger på havbunnen.

2) Ubåten har kommet seg til overflaten.

Hypotese 1:

For å finne undervannsfarkosten brukes sonarer og ekkolodd til å kartlegge havbunnen. Gjennom dette vil man kunne se om det ligger et objekt på havbunnen som er på ubåtens størrelse.

Ifølge Engebretsen finnes det ingen annen måte å redde personellet og undervannsfarkosten på enn å benytte en fjernstyrt ubåt og koble til en kabel og heise den opp.

Ifølge Pedersen har denne metoden har blitt brukt flere ganger i forbindelse med redningen av ubemannede ubåter som har gått tapt på havbunnen.

Hypotese 2:

Ubåten kan flyte opp til overflaten på egenhånd, ved å løsne vektlodd. Den amerikanske kystvakten har sendt ut to C-130 Herculesfly for et overflatesøk. Et kanadisk C-130-fly bidrar også i søket, samt et maritimt fly utstyrt med sonarer.

Ubåten kan imidlertid ikke åpnes fra innsiden, og de fem menneskene om bord er derfor avhengig av å bli funnet for å komme seg ut.

Kan ha fått lekkasje

En mulighet er at ubåten har fått lekkasje.

– Det er lite sannsynlig at det oppstår en lekkasje, men det kan skje, sier Pedersen.

– Da vil det gå veldig fort, og ubåten fylles med vann, sier han.

En lekkasje kan oppstå hvis ubåten har fått en skade. Dette kan skje for eksempel hvis den støter inn i vrakrester fra Titanic-skipet, sier Pedersen.

Engebretsen sier at dersom de av ukjente årsaker skulle ha fått en ukontrollerbar lekkasje i ballasttanker, vil de ikke kunne kontrollere nedstigningen på en god måte. Dette kan ha medført kollisjon med bunn eller gjenstander på bunnen.

– Det er grunn til å tro at de har ballast som kan droppes i nødstilfeller som dette, men vi er ikke kjent med hvorvidt dette er gjort, fortsetter han.

– Dersom de har fått en vanninntrengning i selve farkosten vil dette naturlig medføre store utfordringer på slike dyp, sier orlogskaptein Engebretsen.



Området der fartøyet dykket ned er preget av tøffe værforhold. Hamish Harding postet på sin egen Instagram-profil at dette kunne være det eneste bemannede dykket til Titanic-vraket i 2023, nettopp på grunn av været.