Tragedie under Taylor Swifts konsert – fan døde

Det var under fredagens konsert i Rio de Janeiro, Brasil, at den unge kvinnen først skal ha falt om inne på konsertarenaen, skriver tabloidavisen Daily Mail.

Den brasilianske avisen Fohla De Sao Paolo har vært i kontakt med kvinnens kusine, som forteller at 23-åringen først besvimte mens de ventet på at Swift skulle entre scenen.



Kvinnen skal så ha blitt forsøkt gjenopplivet av leger på stedet, og fraktet til sykehus for videre behandling. Ifølge lokalavisen, døde hun på sykehus kort tid etter.



– Knust

Det deles motstridende opplysninger om dødsfallet lørdag morgen, og det er usikkert om den omkomne kvinnen falt om før eller etter at konserten til Swift hadde startet.

Lørdag morgen norsk tid tar Swift til Instagram for å bekrefte dødsfallet.

– Jeg kan ikke tro at jeg nå skriver dette, men det er med et knust hjerte at jeg sier vi mistet en fan tidligere i kveld, skriver stjernen på Instagram.

I SORG: En kvinne døde etter å ha deltatt på Taylor Swifts konsert i Rio fredag. Foto: Skjermdump Instagram

Swift skriver at vedkommende døde før konserten startet.

– Jeg klarer ikke beskrive hvor knust jeg er. Jeg har lite informasjon om det som skjedde, og vet kun at hun var vakker og alt for ung.

Mulig hjertestans

Dødsårsaken til kvinnen er ikke bekreftet, men ifølge kvinnens kusine, skal det dreie seg om en hjertestans.

Fredag ble det sendt ut farevarsel i flere byer etter at det var ventet opp mot 40 varmegrader.

Videoer fra konserten viser at Swift opptil flere ganger måtte bryte inn og forsikre seg om at fansen hadde det bra.

Swift skal blant annet ha kastet ut vannflasker til fansen.

Fans som avisen har vært i kontakt med forteller at det var forbud mot å ta med seg vann inn i konsertarenaen Estádio Olímpico Nilton Santos , men disse opplysningene er ennå ikke bekreftet.

Swift skal til sammen holde tre konserter i Rio de Janeiro gjennom helgen før de drar videre til Sao Paulo.