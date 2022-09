Torturrom for sivile funnet i gjenerobret by

I de nylig frigjorte områdene er lettelse og sorg følelser innbyggerne sitter igjen med. Det har dukket opp historier om tortur og drap under månedene med russisk okkupasjon.

De over 4000 kvadratkilometerne som nå er gjenerobret, er hjemsted for nær 150.000 ukrainere i om lag 300 byer, ifølge New York Times.

Byen Balakliya, som er hjemsted for nærmere 30.000 ukrainere, var under okkupasjon i seks måneder.

BALAKLIYA: Bildet viser en nedbrent bil i den gjenerobrede byen. Foto: HANDOUT/Ukrainian Presidential Administration / AFP

Fikk ikke mat eller medisiner

40 innbyggere i Balakliya ble holdt fanget i et halvt år. Flere hundre ble utsatt for tortur med elektrisk strøm, ifølge nyhetsbyrået Enex.

Under hele denne tiden ble det ikke brakt mat og medisiner til byen.

– Vi hadde ikke noe valg. Vi tok mat fordi vi ikke hadde penger. Vi fikk ingenting de første to månedene. Jeg husker hva jeg måtte gå gjennom. Jeg klarer ikke å snakke rolig, forteller en innbygger til nyhetsbyrået Enex.

GATENE: Ødelagte militære kjøretøy er å finne i gatene. Foto: JUAN BARRETO/AFP

Torturert med strøm

Artem, som bor i byen Balakliya i Kharkiv-regionen, fortalte BBC at han ble holdt til fange av russere i mer enn 40 dager. Han ble torturert med elektrisk strøm.

Balakliya ble frigjort 8. september etter å ha vært okkupert i mer enn seks måneder. Politistasjonen i byen var russernes hovedkvarter.

INNSIDEN: Slik så det ut innenfor bygningene i Balakliya. Foto: ENEX

Artem sa at han kunne høre skrik av smerte og redsel komme fra andre celler. Okkupantene sørget for at skrikene kunne høres ved å skru av bygningens bråkete ventilasjonssystem.

– De slo den av slik at alle kunne høre skrik når de ble torturert med strøm. De gjorde dette mot noen av fangene annenhver dag. De gjorde det også med kvinnene, fortalte Artem.

INNSIDEN: Slik så det ut innenfor bygningene i Balakliya. Foto: ENEX

I hans tilfelle gjorde russerne dette mot ham en gang.

– De fikk meg til å holde to ledninger. Det var en elektrisk generator. Jo fortere det gikk, jo høyere spenning.

De sa til meg:

– Hvis du slipper den, er du ferdig, forteller han.

– Så stilte de spørsmål. De sa at jeg løy, og så økte spenningen.

Artem fortalte at han ble arrestert fordi russerne fant et bilde av broren hans, en soldat i uniform. En annen mann fra Balakliya ble holdt til fange i 25 dager fordi han hadde det ukrainske flagget, sa Artem.

TORTURERT: Artem ble holdt til fange av russerne og torturert med elektrisk strøm. Foto: ENEX

Flere drept

Ukrainske politifolk sier at åtte menn ble holdt i celler beregnet på to personer. Lokalbefolkningen var redde for å passere stasjonen da befant seg der i tilfelle de ble tatt av russiske soldater.

I enden av en gate ligger noen av russernes ofre begravet. Myndighetene sier at to menn ble skutt nær en russisk kontrollpost på okkupasjonens siste dag.

Krigens gang

Det har skjedd mye på bakken i Ukraina den siste tiden.

En uforventet ukrainsk lynoffensiv i Kharkiv fylke har endret østflanken. Ukrainerne har, på en snau uke, gjenerobret mer enn 4000 kvadratkilometer som har vært under russisk kontroll i flere måneder. Det tilsvarer størrelsen på tidligere Østfold fylke.

Siden slutten av august har Ukraina frigjort over 9000 kvadratkilometer, ifølge The Institute for the Study of War (ISW).

Ukrainske soldater har tatt kontroll over den strategiske byen Kupyansk, et knutepunkt for russisk jernbane som forsyner russiske tropper over det nordøstlige Ukraina.

Russlands forsvarsdepartement beordret tropper til å forlate områder rundt byen Izyum i Kharkiv-regionen. De skulle brukes i operasjoner andre steder, het det i uttalelsen. Kort tid etter var byen gjenerobret av ukrainske styrker.

Onsdag besøkte president Volodymyr Zelenskyj byen Izium i Kharkiv fylke, som har vært under russisk kontroll i flere måneder.

– Synet er veldig sjokkerende, men det er ikke så sjokkerende for meg, sier presidenten til nyhetsbyrået AP.