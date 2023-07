Tok tradisjonelt bilde, noe er nytt

I disse dager er Nato-landene samlet til et toppmøte i Vilnius i Litauen. Samlingen skapte overskrifter allerede før møtet var i gang, da den tyrkiske presidenten ga Sverige sitt ja som Nato-medlem.

Erdogan har i lang tid trenert en slik formell godkjenning av Sverige som Nato-medlem. Men etter møtet mellom de to landene, i forkant av Nato-toppmøtet i Vilnius, har de to landene blitt enige om en avtale.



Til gjengjeld har Sverige lovet at de blant annet vil støtte Tyrkia i arbeidet med å gjenopplive deres prosess til å bli medlem av EU, som Sverige er medlem av.



FORNØYD: Sveriges statsminister Ulf Kristersson hadde mye å smile over etter at landet hans endelig fikk bi med i Nato. Foto: Reuters/Ints Kalnins

Og da det tradisjonelle gruppebildet av Nato-medlemmene ble tatt, var det nettopp denne nyheten som skilte dette bildet ut fra tidligere.

Helt oppe til høyre står nemlig Sveriges statsminister for, for første gang med på et Nato-gruppebilde, selv om Sverige ikke formelt er med i Nato enda.

Også svenske medier har bitt seg merke i dette.

Endret grunnloven

Tyrkia har kommet med en rekke krav til Sverige for å akseptere dem som Nato-medlem, etter at de i Madrid i fjor ble enige med Finland og Sverige om å godkjenne landene som medlemmer.

Disse har Sverige oppfylt, men Tyrkia har stadig kommet med flere krav. Finland ble på sin side innlemmet i Nato i april.

– Memorandumet i Madrid har levert. Det har levert mer i kampen mot terror. Mer sikkerhet for Tyrkia. Og et sterkere Nato, sier Stoltenberg.

Under møtet mandag gikk Sverige også med på å øke handelssamarbeidet mellom landene.

EN DEL AV GJENGEN: Erdogan og Kristersson på vei til å håndhilse etter at det var klart at Tyrkia ga Sverige sitt ja. Foto: Henrik Montgomery/TT News Agency via AP

Fra før har de også endret grunnloven, for å etterkomme det tyrkiske kravet om å utlevere det Tyrkia anser som terrorister.

– Som del av den prosessen har Sverige endret grunnloven, endret sine lover, utvidet sin kontraterrorinnsats mot PKK, og gjenopprettet våpeneksport til Tyrkia, sier Stoltenberg.

Et lettens sukk

Kristersson var tydelig på at dette var godt nytt.

– Dette føles veldig bra. Dette har vært målet mitt svært lenge, sier Kristersson på en pressekonferanse.

– Dette er en god dag for Sverige, fortsetter han.

Også Ungarn har utsatt å godkjenne Sverige, men har uttalt at de vil formelt godkjenne landet når Tyrkia gjør det.

For at Sverige formelt skal bli godkjent av de to landene, må nasjonalforsamlingene stemme over og vedta at landet støtter medlemskap.