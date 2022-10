Tok en spansk en og sikret seg ny gassrør-ledning

– Europeisk samhold i praksis, ifølge president Emmanul Macron. Bare ikke for tyskere, som sårt trenger gass for å erstatte russiske gassleveranser.

Gassrørledningen «MidCat» skulle frakte gass fra havner i Spania og Portugal til Tyskland. Før Ukraina-krigen var Tyskland den beste gasskunden til Russland i Europa. Nå trenger Tyskland andre gassleverandører, og har presset på for byggingen av «MidCat» .

Scholz utmanøvrert

På veien inn på energi-toppmøtet i Brussel overrasket president Emmanuel Macron ved å annonsere en avtale med Spania og Portugal om bygging av «BarMar». En gassrørledning til sjøs mellom Barcelona og Marseille, som skal frakte hovedsaklig grønn hydrogen og i en periode også gass.

– Sammen med Spania og Portugal lager vi en korridor for grønn energi som binder sammen våre tre land, sa Macron, bare minutter før toppmøtet startet.

Da hadde han i morgentimene møtt statsministerne i Spania og Portugal og laget en avtale om bygging av en ny undersjøisk gassrørledning.

Frankrike har lenge blokkert byggingen av en gassrørledning gjennom Pyreneene til Tyskland. Et samarbeid mellom Tyskland, Spania og Portugal. Årsaken var at Macron mente prosjektet ikke var miljøvennlig nok.

Dårlig stemning

Tysklands forbundskansler Olaf Scholz og Frankrikes Emmanuel Macron har ikke funnet tonen. Den franske blokkeringen av gassrørledningen er bare en av flere saker som gnager på forholdet mellom de to landene. Scholz holdt masken under toppmøtet. Han innrømmet at dette prosjektet ikke var Tysklands førstevalg, men mente det var et skritt i riktig retning å få en gassrørledning fra Spania til Frankrike.

– Jeg er glad for at innsatsen som har vært uten suksess i så mange år, har gitt et godt resultat, sa Scholz. Han mener det vil være mulig å få gass videre fra Frankrike til sentrale deler av Europa.

Et større toppmøte mellom Scholz, Macron og en rekke ministere er avlyst. Istedenfor skal de to møtes ansikt til ansikt alene onsdag for å rense luften.

– Samarbeidet mellom Tyskland og Frankrike, inkludert mellom forbundskansler og president er intenst og fruktbart, sa Scholz til pressen under toppmøtet.

Utreder to gass-tak

Først natt til fredag ble EU-toppene enige om tiltak for å å strøm- og gassprisene ned. De overlater til EUs energiministere og EU-kommisjonen å utrede to ulike former for pristak på gass. Innen mars neste år skal også en ny referansepris for gass være for plass. Det skal unngå at høy gasspris smitter over på strømprisene. EU-toppene er også enige om å jobbe videre med økonomisk hjelp på europeisk nivå til land som ikke har råd til generøse strømstøttepakker.

– To-tre uker burde være nok for å utarbeide forslag for å få ned energiprisene. Jeg er først fornøyd når forslagene ligger der og strømregningene går ned. I det øyeblikket kan vi virkelig si at vi har lykkes, sa Belgias statsminister Alexander de Croo på vei inn til toppmøtets andre dag.

IKKE LYKKES ENNÅ: Først når strømregningene til folk går ned kan vi si vi har lykkes, sa den belgiske statsministeren Alexander de Croo på toppmøtets andre dag, Foto: Santiago Vergara/TV 2

Allerede tirsdag møtes EUs energiministere for å jobbe videre med å få strøm- og gass-prisene ned.