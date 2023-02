Togulykke i Ohio: – De har mye å skjule

Innbyggerne i den vesle byen East Palestine i Ohio avholdt et folkemøte fordi de er redde for giftige utslipp etter en togavsporing.

– Jeg har tre barnebarn, skal de vokse opp her og få kreft?, uttaler innbygger Kathy Dyke som deltok på folkemøtet til nyhetsbyrået AP.

Statlige tjenestemenn insisterte på at testing viser at luften er trygg å puste inn i området der i underkant av 5000 mennesker bor.

Det var den 3. februar at flere av vognene til et godstog med 150 vogner sporet av, og sto i full fyr.

Toget var lastet med blant annet vinylklorid, et stoff som er giftig, brannfarlig og kan være eksplosivt.

RØYKSKY: En stor røyksky stiger opp over byen etter togavsporingen. Foto: Gene J. Puskar/AP

Store deler av byens innbyggere ble evakuert og skolen ble i en kort periode stengt.

Togtrafikken går som normalt, men innbyggerne er fortsatt bekymret.

Tusenvis av fisker har dødd og selv om det kommunale drikkevannet har blitt vurdert som trygt, har innbyggere i byen i Ohio blitt bedt om å ikke drikke vann fra springen.

Dukket ikke opp på møte

Innbyggerne har klaget over å ha lidd av hodepine, irriterte øyne og sett at bilene og plenene deres er dekket av sot.

Hundrevis av mennesker stilte spørsmål om luft og vannkvalitet.

– Jeg er like frustrert. Jeg bor i byen, akkurat som deg. Jeg prøver å få svar, sa borgermester Trent Conaway.

FOLKEMØTE: Det ble avholdt folkemøtet i byen for å diskutere ulykken og dens konsekvenser. Foto: Gene J. Puskar/AP

Bare timer før møtet kunngjorde Norfolk Southern, jernbaneselskapet knyttet til ulykken, at de ikke ville delta.

I en uttalelse sa selskapet at «de hadde blitt mer bekymret for den økende fysiske trusselen mot sine ansatte på grunn av sannsynligheten for at utenforstående parter ville delta».

DØD FISK: Et miljøselskap fjerner død fisk i nærheten av togavsporingen. Foto: ALAN FREED/Reuters

Innbygger Chris Wallace, som fortsatt ikke kan returnere til huset sitt, fortalte BBC at mange hadde lenge vært bekymret for hastigheten til togene som gikk gjennom byen.

– De burde være her og svare på spørsmål. De har mye å skjule. De vil ikke at vi skal vite noe. De bombet oss, sa Wallace til BBC.

BORGEMESTER: Trent Conaway henvender seg til mediene. Foto: ALAN FREED/Reuters

Vil ha etterforskning

Senatorer mener at det må foretas en kongressundersøkelse av togavsporingen.

Den republikanske senatoren JD Vance sa at han støtter en etterforskning, og at hans største bekymring akkurat nå er luft- og vannkvaliteten, ifølge NBC.

SENATOR: Republikaner JD Vance støtter en etterforsking. Foto: Jay LaPrete/AP

– De fleste av dem er bekymret for luft og vann, og det er det viktigste vi overvåker, sa han.

Vance sendte onsdag et brev til administrerende direktør i Norfolk Southern, og ba om at selskapet utvider sin økonomiske støtte til alle innbyggere i East Palestine.

BESØK: Senator Sherrod Brown støtter etterforskning, og ønsker å besøke byen. Foto: ALAN FREED/Reuters

Senator Sherrod Brown sa at han ville besøke byen «om noen få dager» og støtter en etterforskning, ifølge NBC.

– De har en skepsis til et stort selskap som ikke har vist interesse for dem tidligere, sa Brown om innbyggerne.