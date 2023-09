Toget kjørte på Sheri – men det var ikke toget som drepte henne

Sheri Morrow (24) ble påkjørt av et tog midt på natta. Dødsfallet ble ansett som en ulykke, inntil et vitne sto frem to år senere.

Et tog ruller gjennom byen Crestview i den amerikanske delstaten Florida, klokken kvart på fire på natten, søndag 5. desember 1993.



Lokomotivføreren ser en person liggende på skinnene, og drar i nødbremsen og uler i fløyta. Til tross for sterke vibrasjoner i togskinnene og de kraftige fløytesignalene på hundre desibel, rører ikke personen seg.

Toget kommer nærmere og nærmere. Selv om toget har en hastighet på bare 38 kilometer i timen, klarer ikke det mange tusen tonn tunge toget å stoppe i tide. Personen på skinnene blir truffet.

Togpersonalet varsler nødetatene umiddelbart. Når toget har klart å stanse, løper de ut for å sjekke tilstanden til personen. De ser en død kvinne, iført en blå skjorte, lys joggebukse og en mørk frakk.

Når ambulanse og politi ankommer, undersøkes kvinnen. Hun har ikke identifikasjon på seg, og hjerte- og lungeredning gir ikke noe livstegn. Deretter tar politiet bilder, samler inn beviser, og kroppen fraktes vekk.

ÅSTEDET: Dette var synet som møtte tog- og ambulansepersonellet. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Politiet aner ikke hva de står overfor. Har kvinnen falt og slått seg bevisstløs på skinnene? Var hun beruset og sovnet? Det er flere spørsmål enn svar.

Finner identiteten til kvinnen

Ved soloppgang går politiet dør til dør i området rundt togskinnene for å sjekke om noen har sett eller hørt noe. De banker på hos en mann, som viser seg å eie flere utleiehus i området. Beskrivelsen av kvinnen matcher en av leietakerne, og mannen gir politiet adressen.

De oppsøker huset og John Morrow (30) åpner døra. Når de forteller ham at de prøver å finne identiteten til en kvinne, sier han at kona gikk ut på kveldstur i går og kom aldri hjem igjen. John henter et bilde av kona, og politiet ser at det er kvinnen på togskinnene: 24 år gamle Sheri Morrow.

EKTEMANNEN: John Morrow hjalp politiet med å identifisere kvinnen på togskinnene, som var hans kone Sheri. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

John forteller at han var på bursdagsfest lørdag kveld. Da festen var over, tok han med hele kalaset hjem til seg på nachspiel. Kona Sheri var da hjemme med parets fire måneder gamle datter, og var ikke begeistret for å få en hel fest inn i stua. Ved titiden på kvelden – etter at datteren hadde lagt seg – gikk Sheri ut på en kveldstur. En time senere gikk John ut for å finne henne. Ifølge John var hun kald, så han ga henne frakken sin før han gikk tilbake til nachspielet – alene.

Når politiet intervjuer festdeltakerne, sier samtlige at Sheri aldri kom tilbake til huset – med ett unntak. Stephen Meek, Johns bestevenn, sier at Sheri var så vidt innom huset for å hente vann i kjøleskapet, før hun gikk ut alene igjen.

FAMILIEHJEMMET: Sheri og John Morrow bodde her i Crestview i delstaten Florida. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Blodprøve-forvikling

Blodprøven av Sheri viser at hun hadde vanvittige 2,74 i promille. Dette styrker teorien om at hun hadde falt om på togskinnene i alkoholrus og at dødsfallet var en ulykke. Men Sheris etterlatte nekter å tro på dette. Sheri drakk sjelden, og ifølge festdeltakerne var hun klink edru.

Det viser seg etter hvert at rettslegen har forvekslet blodprøveresultatene til Sheri med en annen person. En ny blodprøve viser at Sheri ikke hadde spor av alkohol eller andre rusmidler.

Obduksjonens offisielle konklusjon er at det var sammenstøtet med toget som drepte Sheri. Siden det ikke er tegn til at noe kriminelt har funnet sted – og at obduksjonen sier at det var en ulykke – avsluttes etterforskningen.

Men én av politietterforskerne, Wayne Grandstaff, tror ikke på den offisielle forklaringen. Når Grandstaff får beskjed av sin overordnede om å tilintetgjøre klærne hennes, tar han i stedet vare på dem – i hemmelighet – i tilfelle saken blir gjenopptatt.

Det viser seg å være en smart avgjørelse.

SAMLET BEVIS: Politietterforskeren Wayne Grandstaff tok vare på klærne til Sheri, i tilfelle en etterforskning ville komme i fremtiden. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Gjenåpner etterforskningen

I november 1995, to år etter Sheris dødsfall, skjer noe ingen forventer.

En av Johns venner, som var på nachspielet, møter uoppfordret opp på politistasjonen for å snakke om natten Sheri døde. Mannen var til stede på nachspielet, og forteller at John – da han kom tilbake til huset etter å ha pratet med Sheri – var skadet i hånda. John hadde fortalt ham at han slo et trafikkskilt i sinne, etter å ha kranglet med Sheri, men mannen sier han aldri har trodd på den forklaringen.

Vitnesbyrdet fra mannen fører til Sheri-saken gjenåpnes.

Den nye etterforskningen bærer raskt frukter. Ved å studere åstedsfotografiene legger de merke til at det var usedvanlig lite blod, til tross for at Sheri ble truffet av et tog. Det kan bety at blodsirkulasjonen hadde stanset før toget kom. Med andre ord: Sheri kan allerede ha vært død da hun ble påkjørt.

Fotografiene viser også tegn til at Sheri ble slept etter føttene opp på togskinnene.

ÅSTEDSFOTO: Det var tegn til at Sheri var blitt slept etter føttene opp på togskinnene. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

I ambulanserapporten leser de at Sheris kropp var kald og at armene var stivnet da de ankom åstedet, til tross for at de var på plass sju minutter etter nødanropet fra lokomotivføreren. Dette styrker teorien om at Sheri var død da toget kjørte på henne.

Når etterforskeren Wayne Grandstaff får vite at etterforskningen er gjenopptatt, overleverer han klærne til Sheri – klærne han fikk ordre om å destruere, men valgte å ta vare på.

Ved å analysere klærne, oppdages det at blodmønsteret på frakken hun hadde på seg, ikke stemte overens med de øvrige blodflekkene. Det ser rett og slett ut som noen hadde lagt frakken – som tilhørte ektemannen John – over henne.

Jernbaneselskapet skrev sin egen rapport etter hendelsen, og når politiet leser den, får de ny og viktig informasjon. Det viser seg at et annet tog hadde passert samme sted rundt midnatt – fire timer før Sheri ble påkjørt. Lokføreren i dette toget hadde sett en kvinne og en mann i frakk som gikk nære skinnegangen – og de så ut til å krangle.

OBSERVERTE KRANGLENDE PAR: En lokfører hadde tidligere på natten observert en kvinne og en mann langs togskinnene. Det var mest sannsynlig Sheri (avbildet) og ektemannen John. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Gravde opp kroppen til Sheri

21. april 1997 tar etterforskningen en drastisk og uvanlig vending. Kisten med Sheri blir gravd opp på kirkegården Eau Gallie, slik at liket kan undersøkes enda en gang.

Før kistelokket åpnes er det knyttet stor spenning til hva slags tilstand liket er i etter å ha tilbrakt de siste tre årene to meter under bakken. Lettelsen er stor når det viser seg at liket er i forbausende god forfatning.

GRAVDE OPP SHERI: Sheris kiste ble gravd opp på kirkegården Eau Gallie, for å obdusere kroppen enda en gang. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

De nye undersøkelsene gjør funn som ikke var med i den opprinnelige obduksjonsrapporten, deriblant at tungebenet er brukket. Dette tyder på at hun ble kvalt til døde. De finner også en slagskade i bakhodet.

Etter den grundige obduksjonen endres dødsårsaken fra ulykke til drap.

Setter opp en felle for John

Stephen Meek – Johns bestevenn som hevdet at Sheri kom tilbake til huset – avhøres på nytt av politiet. Når Stephen får vite at han potensielt kan bli siktet for medvirkning til drap om han ikke svarer ærlig, får politiet en helt ny historie av ham.

Stephen innrømmer at han løy da han sa at Sheri kom tilbake til huset. Stephen forteller videre at John hadde innrømmet å ha kvalt Sheri til døde – og at det var planlagt.

Stephen utstyres med en skjult lydopptaker, og avtaler et møte med John. Målet er at Stephen skal få John til å tilstå. Men bare noen minutter etter at lunsjen med John har startet, forteller Stephen at han er utstyrt med skjult lydopptaker, og advarer ham mot å si noe.

Deretter løper Stephen ut av kafeen og forsvinner.

Etter den mislykkede operasjonen, kaller politiet John inn til avhør. De presenterer alt de har av beviser, men John avviser alle påstander og nekter skyld.

Avhøret ender med at John arresteres og siktes for overlagt drap på Sheri.

NYBAKT MOR: Sheri med datteren, kort tid før hun ble drept. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

Rettssaken

Rettssaken finner sted i august 1999, men juryen klarer ikke å bli samstemte om skyldspørsmålet. 11 av 12 jurymedlemmer mener det er overlagt drap. Dommeren beordrer juryen til å diskutere ytterligere.

Etter en tid kommer juryen tilbake med en avgjørelse om at John Morrow er skyldig i forsettlig drap – som tradisjonelt gir mildere straff enn overlagt drap.

Dommeren dømmer ham allikevel til livstid i fengsel.

RETTSLOKALET: Det var i dette rettslokalet at John Morrow ble dømt til livstid i fengsel. Foto: «Accident, Suicide or Murder» / TV 2 Play

True crime-serien «Accident, Suicide or Murder» er tilgjengelig på TV 2 Play.