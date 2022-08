Togangrepet: Sørger ved siden av sin døde sønn (11)

Flere holdt pusten gjennom Ukrainas uavhengighetsdag i påvente av hva som kunne skje, etter at amerikansk etterretning hevdet et planlagt russisk angrep.

I frykt for et angrep mot sivile, ba president Volodymyr Zelenskyj innbyggerne om å holde lav profil og å holde seg hjemme.

Først på kvelden, så smalt det.

DREPT: EN 11 år gammel gutt ble drept i angrepet torsdag. Foto: STRINGER / NTB.

Dødstallene kan stige

Et rakettangrep mot togstasjonen Chaplyne i Dnipropetrovsk-regionen i sørøst Ukraina drepte minst 22 mennesker torsdag kveld, og det er ventet at dødstallene kan stige.

– Rakettangrepet var rettet mot vognene på Chaplyne togstasjon. Fire passasjervogner står i brann, sa Zelenskyj da han talte for FNs sikkerhetsråd på den ukrainske nasjonaldagen.

Ferske bilder fra angrepet viser mennesker som har mistet sine kjære, og grusomme ødeleggelsene på både hus og infrastruktur.

Se flere bilder lenger ned i saken.

SØRGER: En knust far sørger ved siden av sin døde sønn. Foto: STRINGER / NTB.

Ferske bilder avslører angrep

En mann sitter og gråter, han sørger ved siden av sin døde sønn som bare ble 11 år gammel.

– For øyeblikket er det 22 døde, fem av dem brant inne i bilen. Et barn døde, han var 11 år gammel, en russisk rakett ødela huset hans, skrev Zelenskyj på meldingstjenesten Telegram.

En kvinne med en sykkel ser på restene av flere ødelagte hus i Chaplyne. Mennesker som ikke lenger har tak over hodet.

ØDELAGT HJEM: Flere av innbyggerne i Chaplyne har mistet hjemmene sine. Foto: STRINGER / NTB.

DYPT: Et stort krater viser hvor store ødeleggelser et missilangrep kan påføre en landsby. Foto: STRINGER / NTB.

Et stort krater ved siden av et murhus i Kushuhum viser styrken av missilet som slo ned.

– Et mønster av grusomheter

De hjerteskjørende bildene viser krigens sanne ansikt, og minner verden om at krigen er langt fra over.

Flere har uttrykt sin medfølelse til Ukraina.

– Russlands missilangrep på en togstasjon full av sivile i Ukraina passer inn i et mønster av grusomheter. Vi vil fortsette, sammen med partnere fra hele verden, å stå sammen med Ukraina og sørge for at russiske soldater skal stå til ansvar, sa USAs utenriksminister Antony Blinken på Twitter.