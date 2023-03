– Tøft å se dyra revet ihjel

FRANKRIKE/ITALIA: (TV 2): Etter at ponnien til EU-president Ursula von der Leyen ble drept av en ulv, lever ulven farligere i Europa. Mélanie Chene elsker sauene sine. Da er de ekstra hardt å finne dem drept av ulv.

KJÆRLIGHET: Mélanie Chene har et nært forhold til dyrene sine. Derfor er det ekstra tøft å finne noen av dem revet i hjel av ulv i området. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Vi samlet sammen bein og biter. Det var en som ikke var så ødelagt. Den hadde fortsatt ull og hud, men hadde blitt delvis spist. Det er en påkjenning. Vi driver ikke med dette yrket for å samle sammen dyrene våre i biter, forteller hun.

Utsikten er fantastisk fra fjøset til Mélanie og partneren Morgane Pougheon. Gårdsbruket ligger på 1700 meters høyde. Solen skinner raust over spisse snødekte alper. Dalen stuper bratt under gården. Men det er ulv i det franske paradiset.



PARADIS: På 1700 meters høyde i de franske alpene driver Mélanie Chene og Morgane Pougheon med sauer og geiter. Her er det også ulv. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Snakker ikke om følelsene

Mélanie deler ut høy til 50 sauer og 70 geiter inne i fjøset.

– Å bo i fjellet er allerede vanskelig. Ulven er en del av det, og det gjør ikke jobben enklere. Det er tøft å se dyra revet i hjel.

På gården bor de med de to barn sine og driver ostemeieriet «Les fromages de Montdenis».

Mélanie forteller om hva som skjer etter at ulven har vært på ferde.

PÅVIRKER: Et angrep av en ulv påvirker saueflokken i flere uker etter at det har skjedd, har Morgane Pougheon og Mélanie Chene opplevd. Foto: Santiago Vergara S.

– For dyrene er det ikke bare et angrep som forsvinner. Flokken kan være opprørt og urolig i flere uker. Noen kan abortere. Det går hardt utover økonomien. Dessuten snakker vi aldri om den følelsesmessige påvirkningen på bøndene. Vi er ikke noen svære tøffinger. Vi er mennesker også, sier Mélanie.

Hun vet hva hun snakker om. De har mistet fire dyr på grunn av ulv.

GOD STEMNING: Inne i fjøset til Morgane og Mélanie er det varmt og godt. Dyra er ute på beite fra tidlig vår til snøen kommer, men alltid inne om natten på grunn av fare for ulv. FOTO: Santiago Vergara/TV 2

– Det er lett å miste motet som bonde, når det skjer.

Noen ganger ser de ulv i fjellsiden rett midt i mot gården. Fra tidlig vår til snøen kommer, er sauene og geitene ute. De er alltid inne om natten på grunn av ulven. Mélanie og Morgane har hunder som passer flokken.

– Dette er dyr som lett tilpasser seg omgivelsene, som mennesker, biler eller byer. De er mindre og mindre redde for dette. Det er blitt vanlig å se bilder og video av ulv tatt av folk i fjellet eller i dalen. Ulver som krysser fram og tilbake, eller sitter og venter, forteller Mélanie.

Danser med hunder

HUNDER ER NØKKELEN: Uten sine 14 hunder kunne ikke Piero Pons i Piemonte drevet med sauer. De passer på sauene og geitene dag og natt. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Lengere sør, over grensen til Nord-Italia, er bonde Piero Pons i ferd med å mate hundene sine. Han har 14 av dem, for å beskytte 1200 sauer mot ulv. Han holder opp et av lammene. Det ble født i går.

– Uten hundene kunne vi ikke hatt sauer her, for ulven gjør for stor skade, sier Piero.

Her i Piemonte i Italia forsøker bøndene å leve side om side med ulven, blant annet ved hjelp av hunder og elektriske gjerder.

KAN LÆRES OPP: Luca Giunti er sjef for en rekke av oppsynsmennene i nasjonalparken Alpi Cozie. Han forteller hvordan ulven faktisk kan læres opp til å holde seg unna saueflokkene. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Naturoppsynsmann Luca Giunti fra Parco Alpi Cozie forteller hvordan ulven er kommet tilbake etter å ha vært nesten utryddet.

– I dag er det ulv overalt i Italia, fra helt sør i landet til Alpene i nord. For hundre år siden fantes det ikke mer enn 100 ulver, som levde i de minst befolkede områdene.

LEVE SAMMEN: I Piemonte i Nord-Italia har bønder, ulve-eksperter og veterinærer gått sammen om et pilotprosjekt som går ut på å få husdyr og ulv til å leve side om side. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Luca forteller at ulven er totaltfredet i Italia, og er høyt elsket av mange. Den er et sterkt historisk symbol, ikke minst på grunn av sagnet om at den var som en mor til grunnleggerne av Roma. I Italia, som i resten av Europa, er ulvedebatten heftig.

– Det er to ytterligheter. De som vil drepe alle ulver og de som vil beskytte alle ulver, sier Luca Giunti.

GLEDE: Sauene viser hvor stor pris de setter på de som tar vare på dem. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Ulven er tilbake

Piemonte er en del av prosjektet LIFE WolfAlps EU.

Italia, Frankrike, Østerrike og Slovenia forsøker å finne en balanse mellom ulvestammen og husdyrhold.

I Piemonte forsøker de til og med å lære opp ulven. For det er et vesen som lærer av erfaringer.

– En gummikule, for eksempel. Så ulven lærer at det er bedre å holde seg unna enn å bli drept. På denne måten overfører ulven denne opplevelsen til andre ulver, også i nye familier. For oss er utfordringen å finne en middelvei. Å verken drepe alle ulver eller beskytte alle, sier Luca Giunti.

Veterinær Silvia Dalmasso er også involvert i ulveprosjektet. I 2022 var det 17 000 ulver i Europa, ifølge rapporten Wildlife Comeback. Hunder er nøkkelen til å leve side om side med ulven.

SNAKKER IKKE OM DET: Veterinær Silvia Dalmasso sier hundene letter presset på bøndene. De psykiske virkningene av å leve tett med ulv er noe som fortsatt ikke snakkes så mye om. Foto: Santiago Vergara/TV 2

– Hundene jobber 24 timer i døgnet. De er alltid sammen med sauene. Årvåkne og oppmerksomme. De er i stand til å beskytte og gripe inn som et effektivt forsvar for sauene mot angrep fra ulv.

BESØK OSS: Mélanie oppfordrer alle som har sterke meninger om fredning av ulv til å oppleve hvordan bønder lever med ulv tett på. Foto: Santiago Vergara/TV 2

Mélanie og Morgane forsøker å se begge sider av debatten. Mélanie oppfordrer alle til å oppsøke bønder som driver med sau, for å høre hvordan det oppleves.

– Verden ser annerledes ut herfra, enn om du bor i en leilighet i Paris.

Foreløpig forsøker de å leve med ulve-trusselen, men utelukker ikke innkjøp av våpen for beskyttelse.

– En annen viktig side knyttet til bruk av hunder, er at de reduserer det psykologiske presset mot bonden. Presset med det konstante nærværet av ulv. De vet at de kan stole på hundene og det gjør arbeidet deres litt lettere, sier veterinær Silvia Dalmasso.

Dolly ble drept

Den prisbelønte ponnien Dolly ble funnet revet i hjel i Nedre Sachsen i Tyskland 1.september i fjor. Dolly var yndlingsponnien til EU-kommisjonens president, Ursula von der Leyen. Den var ett av flere dyr hun eier. Den ble drept ved ferieeiendommen til von der Leyen. En gentest viste at det dreide seg om en ulv med kodenavn GW950m. Etter ulvedrapet har det vært en rettsstrid om felling av dyret, og ulven er fortsatt i live.

MISTET DOLLY: Ponnien skal ha vært yndlingsdyret til EU-president Ursula von der Leyen. Dolly ble funnet drept av en ulv i september i fjor. Foto: Instagram/Ursula von der Leyen.

Von der Leyen beordret en granskning av ulvetrusselen i EU, kort tid etter at hun mistet ponnien sin. Særlig var hun bekymret for situasjonen i Alpene. Gårdbrukere, særlig i Alpene, har klaget over for mye ulv i årevis.

VIL LETTE PÅ BESKYTTELSEN: EU-parlamentet har vedtatt en resolusjon hvor man ber om å svekke statusen til ulv som fredet art. Foto: Michel CHRISTEN

– Det har vært mange rapporter om angrep på dyr fra ulv og økt risiko for lokalbefolkning. Det er forståelig at denne situasjonen reiser spørsmål i de berørte områdene, om den nåværende frednings-statusen til ulv kan forsvares, skrev von der Leyen i et brev til konservative partifeller.

EU-parlamentet har også engasjert seg i ulvestriden. Parlamentet har vedtatt en resolusjon som svekker statusen til ulven som fredet dyreart. Det førte til at 12 av EUs miljøministere advarte mot å fjerne ulven fra fredsningslisten og ba EU-kommisjonen gjøre mer for å beskytte ulven.

Ulve-debatten ute i Europa er vel så hissig som i Norge.