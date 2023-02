Tobarnsmor (45) sporløst borte under Teams-møte

Storbritannia rystes av en forsvinningssak som blir merkeligere og merkeligere for hver dag som går.

Fredag 27. januar gikk tobarnsmor Nicola Bulley (45) ut på morgentur med hunden som vanlig.

Ingenting tydet på at denne dagen skulle bli starten på et stort mysterium, og en skjellsettende tid for hennes nærmeste.

SISTE BILDE: Overvåkingsbilder av Nicola Bulley ble offentliggjort mandag. De viser Nicola Bulley som legger noe inn i bagasjerommet på bilen før hun kjører barna til skolen samme dag som hun forsvant. Foto: Shutterstock

For tobarnsmoren kom aldri hjem igjen.

– Jeg kan ikke legge jentene mine igjen uten å gi dem svar, sier samboeren til Bulley, Paul Ansell fortvilt til Sky News.

Han sier døtrene savner moren sin desperat.

Var koblet til Teams

Et overvåkingskamera ved boligen viste at Bulley dro ut med hennes to barn og kjørte dem til skolen. Deretter, klokken 09.01, logget hun på et Teams-møte med jobben og gikk ut med hunden.

Et vitne observerte henne på gangstien langs elven Wyre i St. Michaels i Lancashire med hunden klokken 09.10. Her slutter alle spor.

TIDSLINJE: Slik er politiets tidslinje før forsvinningen. Foto: Lancashire police

25 minutter senere ble hunden hennes og telefonen funnet ved en benk langs elvebredden. Telefonen var fremdeles koblet til Teams-møtet.

– Det er som om vi står fast i et mareritt, uttalte Bulles søster, Louise Cunningham, til Sky News torsdag.

Til tross for omfattende søk både i og langs elven, er det ikke blitt gjort noen funn. Mandag har et privat internasjonalt dykkerteam med høyteknologisk sonar bidratt i søkene.

– Forsvant i løse lufta

– Det er som hun har forsvunnet i løse lufta, sier søsteren til Sky News.

LETER: Det var langs denne elvebredden hunden og telefonen til Nicola Bulley ble funnet fredag for ti dager siden. Foto: PAUL ELLIS

Familien sier de føler de går rundt i sirkler. De forsøker å finne ut hva som kan ha skjedd, og pusler sammen biter som kan gi svar.

– Vi vil bare ha henne hjem. Vi trenger henne hjemme. Barna trenger henne. Dette er helt hjerteskjærende, sier søsteren.

Paul Ansell og Nicola Bulley har vært samboere i 12 år. Han sier at han spiller gjennom alle tenkelige scenarioer i hodet uten å bli klokere.

– Jeg vet ikke hvordan jeg klarer meg. Jeg fokuserer på hvordan jeg kan støtte jentene, uttalte han til Sky News fredag.

Tennisball-teori

Søsteren sier politiet og lokalmiljøet har gjort en fantastisk innsats, mens Bulles venninne, Emma White, sier at politiet er sparsommelige med opplysninger.

– Det er ingenting som tyder på at Bulley er utsatt for noe kriminelt, uttaler politiet i en pressemelding.

Mandag søkes det både over og under vann i River Wyre. Foto: Danny Lawson

Politiet har en teori om at Bulley kan ha falt i elven, og har en hypotese om at hunden kan ha løpt etter en tennisball som er funnet i nærheten, og trukket kvinnen ut i elven.

– Våre liv er helt tomme nå. Vi ber politiet etterforske bredt, og at alle som kan ha opplysninger melder fra, sier søsteren.

De håper at Bulley kan være i live, og trygler henne om å komme hjem.

– Det er to små barn som venter på mammaen sin, sier Cunningham.