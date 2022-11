Toåring ble kidnappet i 1971 – nå er mysteriet løst

GJENFORENT: Familien fra Texas kaller gjenforeningen med sin datter som har vært savnet i 51 år, for et julemirakel. Foto: CBS

Melissa Highsmith var halvannet år gammel da hennes mor, Alta Apantenco, averterte i den lokale avisen etter en barnevakt.

Hun var alene med den lille jenta, og trengte pass til henne for å gå på jobb. Hun fikk svar fra en kvinne, og takket ja, uten å noen gang ha møtt henne.

Kvinnen hun delte leilighet med overlot Melissa til barnevakten – og siden forsvant barnet sporløst.

MYSTERIET: Melissa var 22 måneder gammel da hun ble kidnappet. Foto: HANDOUT

Familien fra Fort Worth i Texas, lette utrettelig etter jenta. Politiet fulgte opp alle tips, men uten å finne ut hva som hadde skjedd henne, også i de senere år. Det har også blitt laget en podkast om forsvinningen i håp om at det skulle dukke opp noen nye tips i saken.

Julemirakel

På et tidspunkt førte sporene dem til North Carolina, men 51 år etterpå skjedde noe familien betrakter som et julemirakel, ifølge CBS News:

I september i år fikk de et nytt interessant tips om hvor Melissa befant seg. Det viste seg at Melissa var i live og at hun nå levde under i samme by som dem under navnet Melanie Walden.

Det var pappa Jeffrie som sendte den første meldingen til Melissa. Han skrev til henne på Messenger og forklarte at han hadde lett etter datteren i 51 år. Familien tok en DNA-test som endelig ga dem svaret de hadde lengtet etter.

SØSTRE: En av Melissas tre søstre sier Melissa nå skal overøses med kjærlighet. Foto: CBS

– At vi fant Melissa er kun takket være DNA-testen, og hadde ikke noe med politiets eller FBIs innsats å gjøre, skrev Sharon Highsmith på Facebook.

Følelsesladd gjenforening

Lørdag møtte Melissa sine foreldre igjen for første gang på over fem tiår. Mor, far og to av fire biologiske søsken møtte til gjenforeningen i en lokal kirke, og dagen etter møtte de pressen.

– Jeg kunne bare ikke tro det. Jeg trodde aldri jeg skulle få se henne igjen, sier mamma Alta.

– Det er overveldende, men samtidig den beste følelsen i verden, sier Melissa til CBS.

Se reaksjonene til Melissa og familien her:

Pappa Jeffrie forteller om øyeblikket han fikk høre at det som trolig var datteren var funnet – og i live.

– De sa: «Hun er i live», og jeg begynte å grine med en gang. Etter 51 år er det så emosjonelt, sier Jeffrie.

Visste «datteren» var kidnappet

Melissa forteller at hun konfronterte kvinnen hun vokste opp med, og fikk bekreftet at hun visste hvem hun egentlig var.

SØSKEN: Både bror og søster er sterkt preget av historien. Foto: CBS

Nå skal hun bruke mye tid på å bli kjent med sine foreldre og fire søsken. En bror og en søster var med i kirken hvor de møtte søsteren sin.

– Jeg klarte ikke slutte å grine, sier Victoria Garner. Jeg går fremdeles rundt i en tåke og kan ikke fatte at søsteren min var rett her ved oss, sier hun.

Sharon Highsmit, bor i Spania. Hun planlegger å reise hjem til USA for å møte søsteren de har lett etter hele livet. Hun sier de nå skal ta igjen over 50 år med tapt tid.

Levd med mistanke

Sharon beskriver også takknemligheten hun har til sin mor, Alta, som i tillegg til å ha levd med den tyngende samvittigheten for sin forsvunnede datter, har måttet leve med anklager om at hun sikkert hadde tatt livet av henne selv.

BLE MISTENKT: Alta har i alle år klandret seg selv for at datteren forsvant. Hun måtte også leve med mistanker om at hun selv hadde drept datteren. Foto: CBS

– Mamma har gjort alt hun kunne med de begrensede ressursene hun hadde. Hun kunne ikke risikere å miste jobben sin den gang, så hun stolte på at barnevakten ville ta godt vare på barnet hennes, sier hun.

Faren og de andre søsknene har et enkelt budskap å komme med etter historien ble kjent.

– Aldri gi opp. Undersøk alle spor.