To tredjedeler av Kyiv er fortsatt uten strøm

Energidepartementet i Kyiv sa onsdag ettermiddag at de fleste husstandene i landet mistet strømmen etter massive angrep. Energinettverket bryter snart sammen.

Over to tredeler av Ukrainas hovedstad er torsdag fortsatt uten strøm etter russiske angrep dagen før, og vannet er tilbake i deler av byen.

Siden angrepene herjet over hovedstaden, og andre deler i landet er energinettverket like ved å bryte sammen.

I tillegg til mangel på strøm. var Kyiv også uten rent vann.

Angrepene resulterte i strømbrudd også i nabolandet Moldova.

Koblet til igjen

Russiske rakettangrep onsdag utløste den automatiske nedstengningsprosedyren. Nedkjøling av de radioaktive elementene krever tilkobling til strømnettet.

– Etter gårsdagens massive beskytning har arbeidere ved energiverket klart å sikre strømforsyningen og koble de tre atomkraftverkene til nettet i morgentimene, opplyser departementet i sosiale medier.

Alle de tre atomkraftverkene er koblet til strømnettet igjen. De tre atomkraftverkene skal etter planen kunne levere strøm til innbyggerne fra torsdag kveld.

PAUSE: En ukrainsk tjenestemann tar en pause etter å ha kommet tilbake fra frontlinjen nær Kherson. Foto: Bernat Armangue/AP

Russland mener de ikke står bak

Russland hevder at Ukraina selv eller andre land sendte rakettene som slo ut strømmen i Kyiv.

– Ikke en eneste rakett ble sendt mot mål i Kyiv, heter det i er uttalelse fra det russiske forsvarsdepartementet.

Eventuell skade skyldes at det falt ned luftvernraketter fra utenlandske eller ukrainske batterier som er lokalisert i boligområder i Kyiv, hevder det russiske forsvarsdepartementet.

Departementet erkjenner likevel at det var massive angrep mot Ukrainas militær og tilknyttede energifasiliteter.

MENER DE IKKE STÅR BAK: Russland hevder at Ukraina selv eller andre land sendte rakettene som slo ut strømmen i Kyiv. Foto: Pavel Bednyakov/Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Hastemøte

FNs sikkerhetsråd ble innkalt til hastemøte onsdag kveld.

– Når vi har temperaturer under null grader og massevis av millioner mennesker uten energiforsyning, uten oppvarming, uten vann, så er dette en åpenbar forbrytelse mot menneskeheten, sa Zelenskyj til Sikkerhetsrådet via video.

Tysklands statsminister Olaf Scholz kalte de russiske angrepene for «utålelige».

– Denne bombeterroren mot sivilbefolkningen må stanse, og det umiddelbart, sa Scholz.

Verdens helseorganisasjon (WHO) advarer om livstruende følger og anslår at millioner av ukrainere kan bli tvunget til å forlate hus og hjem.

– Rundt 70 prosent av hovedstaden er uten strøm. Kraftselskapene gjør alt de kan for å få den tilbake så raskt som overhodet mulig, sier Klitsjko.

HATEMØTE: FNs sikkerhetsråd samlet seg i all hast i går kveld for å diskutere angrepene som rammet kraftforsyningen i Ukraina. Foto: HANDOUT/UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

– Situasjonen er komplisert

Russlands angrep har vært rettet mot Ukrainas kraftinfrastruktur etter en rekke tilbakeslag på slagmarken.

Kyivs ordfører Vitali Klitschko sa i en Telegram-uttalelse at kraftingeniører gjør sitt beste for å få elektrisitet tilbake så snart som mulig. Han la til at vannforsyningen er gjenopprettet i omtrent halvparten av Kyiv.

I Dnipropetrovsk-regionen har strømmen blitt gjenopprettet for opptil 50 prosent av forbrukerne, sa guvernør Valentyn Reznichenko, men nevnte at situasjonen er komplisert.

KHERSON: Ukrainske styrker ved frontlinjen i Kherson. Foto: Bernat Armangue/AP

De kraftigste angrepene

Mange av Kyivs innbyggere er også uten vann etter de kraftigste russiske rakettangrepene på landets infrastruktur hittil i den ni måneder lange krigen, melder Reuters.

Ukrainas generalstab rapporterte at russiske styrker avfyrte 67 kryssermissiler og 10 droneangrep under onsdagens massive angrep på boligbygg og energiinfrastruktur i Kyiv, og flere andre regioner i Ukraina.

Forsøk på å gjenopprette strøm, varme og vannforsyninger jobbes også med flere steder i Ukraina.