To personer mistenkt etter leilighetsbranner i Oslo

Natt til mandag jobbet brannvesenet i Oslo med to branner like i nærheten av hverandre - én i en boligblokk på Ila og en annen på St. Hanshaugen.

Én person er sendt til sykehus etter å ha pustet inn røyk fra brannen på Ila. Ytterligere fire personer er sendt til legevakt for sjekk av røykskader, opplyser politiet.

– Har ikke fått melding om at det er alvorlig, sier operasjonsleder Roy Langengen ved politiet i Oslo overfor TV 2.

Minst 30 personer i området ble evakuert som følge av brannen på Ila og 17 ble evakuert på St. Hanshaugen.

To mistenkt

Mandag morgen opplyser krimleder Eivind Håndstad ved Oslo politidistrikt at to personer er mistenkt for «framkalling av fare for allmennheten».

– Vi er tidlig i etterforskningene, men det gjennomføres både taktiske og tekniske undersøkelser i forbindelse med begge brannene. Vi er svært sikre på at de ikke har noen sammenheng, sier Håndstad til NTB.



– To personer er i hver sin sak mistenkt for framkalling av fare for allmennheten. Det betyr ikke at brannene er påtent, sier krimlederen.

Ifølge Håndstad har politiet dannet seg en formening om årsakene til brannene.

Slukket i natt

Det var klokken 02 natt til mandag at politiet meldte om brannen på Ila. Da nødetatene kom frem var det full overtenning i leiligheten og flere hadde evakuert seg selv.



– Det har vært full fyr på to forskjellige steder med spredning av røyk til andre leiligheter. Det er derfor flere leiligheter som er ubeboelige akkurat nå, sier vakthavende ved 110-sentralen i Oslo, Robert Gudmundsen, overfor TV 2.

Foto: Adnan Ayanle / PSP

Klokken 02.48 meldte politiet i Oslo at brannen på Ila var slukket. En av etasjene i en boligblokk ble beskrevet som ubeboelig.

– Vi tok ned tre personer fra balkonger fra Ila, sier vakthavende ved 110-sentralen i Oslo, Robert Gudmundsen, overfor TV 2.

Ny brann i nærheten

Kort tid etter at politiet meldte om brannen på Ila, opplyste de at det også brant i en leilighet på St. Hanshaugen noen hundre meter bortenfor.

Politiet opplyser at de ikke har noen indikasjon på at det er sammenheng mellom brannene.



Flere beboere evakuerte seg selv.



Brannvesenet på stedet som følge av nok en brann i Oslo., Her på St. Hanshaugen. Foto: Adnan Ayanle / PSP

En kvinne i 80-årene er sendt til legevakt for sjekk som følge av brannen på St. Hanshaugen.



To av leilighetene i det aktuelle bygget på St. Hanshaugen er nå ubeboelige.