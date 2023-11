To norske barn på utreiseliste uten mor: – Kan ikke forstå det

Mohammeds to barn er på listen over nordmenn som får reise ut fra krigsherjede Gazastripen lørdag, men ikke kona Sherin, som barna er der med.

Mohammed Alsayed (44) har ventet i seks uker på at familien skal komme seg i trygghet fra det israelske bomberegnet på Gazastripen, hvor mange tusen palestinere er drept.

Fredag kom beskjeden om at hans to barn er blant de ytterligere 146 norske borgerne som har fått tillatelse til å krysse grensen til Egypt.

Men én viktig person er ikke oppført: kona Sherin (39), som også er norsk statsborger.

Til TV 2 har Alsayed tidligere fortalt at sønnen Murad er redd for å dø.

Nå forstår ikke tobarnsfaren hvorfor det er gitt utreisetillatelse for sønnen og datteren Joanna (9), men ikke for kona.

– Hva følte du da du fikk beskjeden?

– Sjokk over at de ba oss om å sende barna, sier han over telefon fra Trondheim sent fredag kveld.

SAVNER: Mohammed Alsayed forteller fra Trondheim at han savner barna, som venter på å få lov til å reise hjem til Norge. Foto: Frank Lervik / TV 2

Kona og barna oppholder seg nå sammen med familie i et hus i byen Rafah, helt sør på Gazastripen ved grensen til Egypt.

Det er grenseovergangen med samme navn, de utenlandske borgere, inkludert norske, nå evakueres ut gjennom.

– Hvordan skal de krysse grensen?

44-åringen er tydelig preget og opprørt over beskjeden. Han medgir at han synes det er vanskelig å tenke klart eller forsøke å se løsninger på situasjonen.

– Jeg vet ikke hvordan man skal løse problemet. Jeg prøver å samle ord, men jeg vet ikke … Jeg lurer på hva som er årsaken, hvorfor det har skjedd.



HJEMLENGSEL: Åtte år gamle Murad er ett av de norske barna som er på Gaza. Daglig spør han faren sin om når han skal få komme hjem. Foto: Privat

Han er skeptisk til å forsøke å sende barna alene over grensen.

– Hvordan skal de krysse grensen? spør han.

– Det er livsfarlig å kjøre dit. De har opplevd krig i over én måned. Å sende barna dit uten moren … hun kommer ikke til å akseptere det.

– Tar sjansen

Like før TV 2 snakker med ham, har han fått kontakt med kona.

– Hun sitter og gråter. Hun er også sjokkert. Hun kommer ikke til å sende barna alene. De kommer ikke til å forlate Gaza uten moren.

Ifølge Alsayed vil kona lørdag forsøke å dra til grenseovergangen for å forsøke å ta seg krysse over til Egypt sammen med barna.



– De tar sjansen. Kanskje noen på grensen slipper henne gjennom. Jeg må prøve å få dem ut.

– Hva vil dere gjøre om det ikke går?

– Jeg vet ikke. Utenriksdepartementet må gjøre sitt beste, slik at barna og kona mi kommer ut.

Utenriksdepartementet skriver i en epost til TV 2 at det kan være ulike årsaker til at personer foreløpig ikke har fått tillatelse til å krysse grensen.

– Hvem som gis tillatelse til utreise fra Gaza og hvem kommer over grensen, er det flere aktører som har innflytelse over, sier pressetalsperson Siri R Svendsen.

Utenriksdepartementet er i løpende kontakt med israelske og egyptiske myndigheter og de facto-styresmakter i Gaza, for å bidra til at alle norske borgere som vil får komme ut.

– Vi kan ikke kommentere enkeltsaker. På vår liste er det norske borgere og personer med gyldig opphold i Norge, samt foreldre og søsken av norske barn som reiser sammen med dem.

– Vi fortsetter å jobbe intenst for at alle norske borgere skal få komme ut av Gaza så raskt som mulig.

– Norge må presse på

Alsayed sier at han fredag kveld har snakket med en palestinsk ansatt på det norske representasjonskontoret i Ramallah på okkuperte Vestbredden.

Ifølge 44-åringen sa den ansatte at det er Israel som ikke har tillatt kona å reise ut.



Han sier at han ikke vet om det stemmer.

SOVER: Barna Joanna (9) og Murad (8) bor sammen med familie i Rafah. Foto: Frank Lervik / TV 2

Ifølge TV 2s opplysninger gransker Israel lands lister over borgere som skal evakueres for å forsikre seg om at den ikke inne inneholder personer med tilknytning til Hamas.

– Kan du tenke deg noen grunn til at Sherin ikke har fått tillatelse?

– Nei, det kan jeg ikke forstå. Det er galt, det kan hende det skjer uten grunn, man vet aldri. Hun jobber ikke for Hamas … for motstanden mot Israel. Hun er ikke en militær person. Norge må presse på for å få henne ut.

Håper på neste liste

I en melding som den norske utenrikstjenesten har sendt 44-åringen, og som TV 2 har sett, skriver de at de «hadde meldt inn hennes navn på listen, men at hun ikke har fått tillatelse til å reise i morgen».

– Vi håper å få henne på listen neste gang, skriver utenrikstjenesten og legger til at det fremdeles er noen norske borgere som ikke har fått tillatelse.

Alsayed innrømmer at han er redd for ikke å få se familien igjen, og sier at det føles tungt.

LUFTANGREP: Palestinere i den sørlige byen Rafah på Gazastripen søker etter overlevende etter at en bygning er truffet av israelske bomber fredag. Foto: Hatem Ali/AP Photo

Tidligere har han sagt til TV 2 at bekymringen for familien vokser seg større for hver dag som går.

– Det er enda vanskeligere nå. Israel bomber hvor som helst, de dreper sivile; de skiller ikke mellom Hamas og barn, sier han.

Fredag ble Rafah, hvor familien hans er, rammet av israelske luftangrep. Til tross for at Israel har oppfordret palestinere å flukte fra nord til sør på Gazastripen, fortsetter de å bombe sørlige deler også.

– Har du fremdeles håp om at kona og barna dine kommer ut sammen?

– Vi lever med håp, men det er lite håp, egentlig, sier Alsayed.