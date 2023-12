To måneder med krig: – Blir verre time for time

LIDELSE: En palestinsk kvinne sørger over døde etter et israelsk angrep i nærheten av Rafah. Foto: Ibraheem Abu Mustafa

– Det er en katastrofal situasjon. Det har vi sett i en viss tid nå. Man har over to millioner mennesker som er pakket sammen på et enda mindre område enn før, sier lege og feltarbeider i Leger Uten Grenser, Morten Rostrup, til TV 2 og legger til:

– De kjeppjages fra område til område for at de skal komme til såkalt sikre områder når angrepene starter. Det er en illusjon. Det finnes ikke sikre områder.

Torsdag, to måneder etter at Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober, pågår det harde kamper i sentrum av Khan Younis, Gazastripens nest største by.

– Jeg ser for meg at vi vil se mer av det samme, inntil Israel stopper. Enten av egen grunn, at de ikke lengre vurderer Hamas som en trussel, eller at det kommer et tilstrekkelig press, spesielt fra USA.

Det svarer hovedlærer i landmakt ved Krigsskolen, Palle Ydstebø, på spørsmål om hva de neste dagene vil bringe.

ENORME ØDELEGGELSER: Røyken ligger tett etter et israelsk bombardement på Gazastripen. Foto: Leo Correa

– Katastrofe

Siden krigens utbrudd har israelske styrker drept minst 16.000 personer på Gazastripen, ifølge mediekontoret til Hamas.

I tillegg har over 43.000 mennesker blitt såret, og minst 7600 er savnet.

Samtidig er rundt 1200 israelere er drept i krigen, hvorav de fleste døde i Hamas-angrepet mot landet 7. oktober

Onsdag utløste FNs generalsekretær, António Guterres, artikkel 99 i FN-pakten.

Artikkelen sier at «generalsekretæren kan ta opp hvilken som helst sak som vedkommende mener kan true opprettholdelsen av internasjonal fred og sikkerhet».

I et brev til de 15 sikkerhetsrådslandene, heter det følgende:

– Vi står overfor en alvorlig risiko for en kollaps i det humanitære systemet. Situasjonen forverres rask og er i ferd med å bli en katastrofe med potensielt irreversible konsekvenser, både for palestinerne og for fred og sikkerhet i regionen.



KAOS: Etter et angrep på Rafah 6. desember, søkes det etter ofre i et utbombet bygg. Foto: MAHMUD HAMS

– Dette kan ikke fortsette

Guterres` bekymring for det humanitære systemet, deler også Rostrup i Leger Uten Grenser.

Han forteller at deres internasjonale team ikke får inn forsyninger til Al Aqsa-sykehuset. Veiene er sperret, de slipper opp for medisiner, medisinsk utstyr og drivstoff.

– Vi kan ikke drive operasjoner på en forsvarlig måte. Vi får ikke sterilisert, vi får ikke gitt blod, og folk som ligger på pustemaskiner står i fare for å dø, forteller Rostrup.

Samtidig opplever de at helsevesenet ikke respekteres, og at de har kommet under angrep.

– Dette kan ikke fortsette, da vil det bli enda mer katastrofalt enn det er nå, selv om det er vanskelig å tenke seg hvor mye verre det kan bli, for det er svært ille nå, sier Rostrup og legger til:

– Dette blir verre time for time. Bombingen må stoppe, det er ingen vei utenom det.

SYKEHUS: En av de mange sårede i Gaza-krigen mottar behandling på et sykehus. Foto: Fatima Shbair

– Uoversiktlig

Torsdag har Israel, ifølge øyenvitner, greid å bryte seg gjennom Hamas' forsvarslinjer utenfor Khan Younis. Stridsvogner, pansrede personellkjøretøy og bulldosere skal ha rullet inn i byen, og kampene har tvunget fordrevne palestinere til å flykte igjen.

Onsdag opplyste en talsmann for den israelske militærledelsen, at 250 mål var angrepet det siste døgnet og at «terrorist-infrastruktur» var ødelagt.



– Er det noen tegn til at dette kommer til å avta?

– Vi ser på følgene av måten de fører krig på Gaza, med tanke på bruk av bombing og omfanget der, så er det relativt uoversiktlig hvordan dette skal gå videre, forteller Palle Ydstebø.

Han forteller at det eneste konkrete Israel har sagt om sin strategi, med variabel grad av detaljer, er at de ønsker å ødelegge Hamas. Deres militære infrastruktur og deres ledere.

– Hvis en i mangel av en uttalt strategi, skal prøve å utlede en, ut ifra det som skjer på bakken. Da virker det som at området Gaza nærmest skal jevnes med jorden, for at det så skal være mulig for Hamas eller andre å bygge seg opp der etterpå, forteller Ydstebø.