To jenter født – brukte robot da de ble unnfanget

For første gang har en robot stått for deler av befruktningen av et menneske. Norske eksperter kaller det banebrytende.

PRØVERØR: To barn er født i et unikt eksperiment i USA. Det åpner muligheter for mange, mener folkene bak. Foto: Frank May

To små barn ble nylig født i New York takket være en unik innovasjon.

De to jentene ble nemlig unnfanget med hjelp fra en robot, ifølge MIT Technology Review.

– Det er vilt, er det ikke? De sier at det fram til nå alltid har blitt gjort manuelt, sier faren til en av jentene.

Brukte Playstation-kontroller

Hvordan er dette mulig?

I fjor sendte en gruppe innovatører fra Barcelona en pakke til USA.

Mottakeren var fertilitetsklinikken New Hope Fertility Center i New York.

I pakken lå en demontert robot som snart skulle utføre en spektakulær oppgave innen prøverørsbehandling.

Ingeniørene ved klinikken satte roboten sammen. De festet et mikroskop, en nål, en petriskål og koblet hele oppsettet til en PC.

En av ingeniørene plukket deretter opp en Playstation-kontrollerer. Med den peilet han nålen inn mot målet.

Så tok roboten over. Med et kamera navigerte den nålens spiss inn i et menneskeegg. Inne i egget slapp roboten ut en enkelt sædcelle.

– Roboten finner ut hvor på egget sprøyten skal inn, og den sikrer at det blir mindre stress på egget enn ved en vanlig injeksjon, forklarer Hans Gangeskar til TV 2.

Nordmannen er direktør i selskapet Overture, som har utviklet roboten.

SJEF: Norske Hans Gangeskar er CEO i firmaet Overture, som har utviklet roboten. Foto: Privat.

Denne prosessen ble gjentatt flere ganger. Totalt klarte roboten å befrukte over tolv egg.

Resultatet ble til slutt to friske og levende jenter. De første som har blitt født etter at en robot sto for deler av befruktningsprosessen, ifølge forskerne bak eksperimentet.

– Banebrytende

Professor i biomedisin ved Oslomet, Trine B. Haugen syns robot-eksperimentet er interessant.

– Dette er på mange måter banebrytende. Det er en automatisering av deler av prosessen.

Hun forklarer at roboten har gjennomført såkalt mikroinjeksjon (ICSI).

– Metoden brukes ofte når mannen har dårlig sædkvalitet i stedet for tradisjonell prøverørsbefruktning. Da injiseres en spermie direkte inn i eggcellen, sier Haugen.

EKSPERT: Trine B. Haugen er professor biomedisin ved Oslomet. Spesialfeltet er mannlig fertilitet. Foto: Sonja Balci

Hans Ivar Hanevik, overlege ved fertilitetsavdelingen på Sykehuset Telemark forklarer at dette er vanskelig.



– Dette er ingen lett operasjon. Når mennesker gjør dette, blir det en variasjon i resultatene. Dette kan derfor bidra til å gjøre det mer standardisert, sier han.



OVERLEGE: Hans Ivar Hanevik er overlege ved Sykehuset Telemark. Han er også tilknyttet til FHI som forsker. Foto: TV 2

– Vil ikke revolusjonere

En robot kan være mer konsekvent når det gjelder selve injeksjonen av sædcellen, for eksempel. Med andre ord: begrense menneskelige feil.



Haugen ved Oslomet understreker at i dette eksperimentet har roboten kun gjort en liten del av prosedyren.

– Spermien ble nok plukket ut manuelt av et menneske ut fra vanlige kriterier før den ble overlatt til roboten.

TRENGS: Menneskene er fortsatt de viktigste rollene når det gjennomføres prøverørsbehandling, til tross for ny teknologi. Foto: Gorm Kallestad/NTB.

Hun får støtte fra Hanevik.

– Dette er ikke noe som vil revolusjonere prøverørsbehandling. Men det er et steg på veien, sier han.

Vil effektivisere

Roboten til Overture er bare en av mange innovasjoner og teknologier som er under utvikling på fertiliseringsfeltet.



Målet til start-up-firmaet er å gjøre prøverørsbehandling så helautomatisk som mulig. En robot som kan plassere sædceller inne i egg, er ett skritt mot dette.

– Det er utrolig morsomt å se at teknologien som vi utvikler virker, sier Gangeskar.

Han forklarer at prøverørsbehandling er svært kostbart, og krever spisskompetanse.

Mange familier over hele verden har dermed ikke råd til bruke denne metoden hvis de sliter med å få barn.

DYRT: Assistert befruktning er svært kostbart verden over. Bildet er fra Fertilitetsseksjonen ved St. Olavs Hospital. Foto: Gorm Kallestad/NTB.

Robotisering og automatisering kan spare både penger og ressurser, ifølge Gangeskar.

I fremtiden trenger man kanskje ikke måtte gå til dyre fertilitetsklinikker for å få barn i det hele tatt, ifølge Overture.

I Norge koster det mange titusenvis av kroner å gjennomføre prøverørsbehandling.



Med hjelp fra robotikk kan det brukes langt flere steder, mener Gangeskar.

Etiske problemstillinger

De norske ekspertene poengterer at mange etiske problemstillinger følger med når man gjennomfører assistert befruktning.

Selv om det gjøres framskritt, betyr ikke det at de ønsker all teknologi velkommen uten videre.

– Det er mange hensyn som skal veies opp mot hverandre på dette feltet. Jeg ser ikke for meg at dette er noe som skal overlates til helt automatiserte prosesser, sier overlege Hanevik.

Slik han ser det, vil en robot først og fremst brukes til å gjøre konkrete prosesser mer effektive.

KOMPLISERT: Assistert befruktning er ingen enkel bragd. Det bringer også med seg flere etiske problemstillinger. Foto: Gorm Kallestad/NTB.

– Dette betyr ikke at robotene er på vei til å ta over menneskenes reproduksjon.

Haugen forklarer at en robot som dette måttet ha blitt testet skikkelig før den blir klarert for bruk i Norge.

Hun mener at ny teknologi må brukes sammen med fagfolk, og ikke være en erstatning.



– Vi må ha den som en tilleggsgevinst, sier hun.