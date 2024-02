To gisler hentet ut – rundt 100 personer skal være drep

BOMBET: Røyken stiger etter luftangrepene på Rafah, og når sola kommer opp kan palestinerne begynne å få oversikt over hvor mange døde som ligger igjen etter angrepet i natt. Foto: MOHAMMED ABED / AFP / NTB

Rundt 100 personer ble drept i israelske luftangrep mot Rafah natt til mandag, ifølge helsemyndighetene på Gazastripen. Israel sier de har frigjort to gisler i en spesialaksjon.

Da Israels statsminister Benjamin Netanyahu varslet bakkeinvasjon i Rafah i uken som gikk, ble han møtt med kraftige reaksjoner. Natt til mandag var det først og fremst luftangrep som rammet området der over en million fordrevne palestinere har søkt tilflukt, og der Israel sier Hamas har samlet sine siste styrker.

Når det blir lyst får verden se hvordan det gikk med sivile palestinere i området i natt. Angrepene omtales som voldsomme, og det er ventet at dødstallene stiger.

Samtidig kan israels militære komme med en etterlengtet nyhet til sin egen befolkning: De har lyktes i å redde ut to gisler i natt, melder de. Les om gislene lenger nede i saken.

Ble vekket av bomber

I de første opplysningene om døde og sårede natt til mandag, var det sju omkomne. Derfra har tallene bare økt. Palestinsk Røde Halvmåne omtaler angrepene natt til mandag som voldsomme.

I NATT: En far har tatt med seg den sårede datteren sin til sykehuset etter det israelske luftangrepet natt til mandag. Bildet er tatt 12. februar på ett av sykehusene i Rafah. Foto: MOHAMMED ABED / AFP / NTB

Minst 37 personer er drept, og flere titalls er såret, opplyser tjenestepersoner ved sykehusene i området til Reuters i tretiden. Deretter økte tallet til over 50.

Sykehuset klarer ikke å håndtere den store mengden sårede som ankommer, melder lederen for al-Najar-sykehuset i Rafah Mohammed Yousef på X klokken 03.00 natt til mandag.

I en uttalelse fra helsedepartementet heter det at 52 mennesker er drept, og at angrepene rammet 14 boliger og tre moskeer i forskjellige deler av Rafah.

Rundt tre og en halv time senere opplyste helsedepartementet at «rundt 100» ble drept i angrepene. Tidligere opplyste departementet at angrepene rammet 14 boliger og flere moskeer i byen.



Ifølge en journalist fra AP som er i Rafah, ble blant annet området rundt det kuwaitiske sykehuset i Rafah truffet. Flere av de sårede er tatt til sykehuset.

SYKEHUS: Situasjonen på sykehusene i Rafah er allerede vanskelig, og mange av de fordrevne palestinerne i området har ikke det mest nødvendige for å overleve. Denne gutten er fotografert i et sykehus i Rafah lørdag. Foto: Hatem Ali / AP / NTB

AFP-journalister og andre vitner i byen sier at det ble hørt en rekke høye smell, og at det har steget røyk opp over byen.

Det tunge bombardementet førte til panikk, da mange lå og sov da angrepene startet, sier folk i området som Reuters har snakket med via meldingstjenester. Flere av sa de fryktet at Israel hadde begynt en bakkeinvasjon av Rafah.

Israels militære opplyser at de har gjennomført «en rekke luftangrep», og at disse mandag er «fullført». Videre heter det at de har rammet «terroristmål i Shaboura-området».

Beboere opplyser til Reuters at det ble tatt i bruk fly, stridsvogner og krigsskip i angrepet. Før tidligere israelske angrep mot byer på Gazastripen har Israel beordret sivile til å evakuere, uten å legge fram noen evakueringsplaner.

Joe Biden krevde plan for sivile

Anslagsvis 1,5 millioner mennesker befinner seg i den lille byen helt sør på Gazastripen, på grensa til Egypt. Over 1,2 millioner av dem er drevet på flukt fra israelske angrep lenger nord. Byen er det siste relativt trygge stedet på Gazastripen, som er blitt lagt i ruiner av Israels militæroffensiv.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har varslet en bakkeinvasjon av Rafah og hevder det er nødvendig for å oppnå det israelske målet om å utslette Hamas.

I en samtale søndag sa USAs president Joe Biden til Netanyahu at en slik invasjon ikke kan skje uten en plan for å beskytte de sivile. Biden beskrev tidligere denne uka den israelske krigføringen på Gazastripen som «overdreven».

Norge, EU og en rekke hjelpeorganisasjoner har advart om katastrofale følger ved en eventuell israelsk invasjon av Rafah.

Gisler reddet ut

Israels militære sier at to gisler ble reddet ut i en spesialoperasjon natt til mandag i Rafah. De to ble reddet i en felles aksjon utført av IDF, sikkerhetstjenesten Shin Bet og spesialpoliti i Rafah, heter det videre.

Mennene ble reddet fra en bolig i Rafah i et raid som også tok livet av minst sju personer, sier palestinske kilder til nyhetsbyrået AP. Vitner meldte om minst 17 luftangrep og ild fra Apache-helikoptre.

De to som ble reddet ut er Fernando Simon Marman på 60 år og Louis Har på 70 år, og de skal begge være ved god helse. Begge ble kidnappet av Hamas fra Kibbutz Nir Yizhak den 7. oktober.

Ifølge oberst Richard Hecht ble operasjonen iverksatt basert på «presis etterretning». De ble lokalisert i andre etasje i en bygning, og skal ha vært holdt under oppsyn «over tid».

Netanyahu sa i et intervju søndag at mange nok av de 132 gjenværende israelske gislene var i live til å rettferdiggjøre krigføringen.

Den Hamas-styrte TV-kanalen al-Aqsa siterte søndag en Hamas-leder på at enhver bakkeoffensiv i Rafah vil ødelegge forhandlingene om fangeutveksling.

1140 ble drept i Hamas sitt angrep på Israel 7. oktober, og rundt 240 mennesker, både israelere og utlendinger, ble bortført til Gazastripen. Siden har mer enn 28.000 palestinere blitt drept i israelske luftangrep, ifølge helsemyndighetene i enklaven. Mer enn 67.000 meldes såret.