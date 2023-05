Tina Turner-fans raser mot stjernepar

Onsdag ble det kjent at den amerikanske artisten Tina Turner er død, 83 år gammel.

Turner var kjent for sin kraftige soulstemme, og ble kalt «dronningen av rock n' roll».

I etterkant av dødsfallet har diskusjonen om en svært populær hitlåt blusset opp igjen, og skapt furore blant Turner-fansen.

Rapper om voldshendelse

Det er ekteparet Beyoncé og Jay-Z sin 2013-hit «Drunk In Love» som får fansen til å rase.

I et av versene rapper nemlig Jay-Z om Turners angivelig voldelige ekteskap med musikeren Ike Turner, som døde i 2007. De skiltes i 1978.

GIFT: Ike og Tina Turner var gift fra 1962 til 1978, og opptrådte mye sammen. Foto: PA Wire / NTB

«I'm Ike, Turner, turn up / Baby no I don't play / Now eat the cake, Anna Mae / I said eat the cake, Anna Mae», lyder en del av verset.



Tina Turner ble født som Anna Mae Bullock, og sangteksten refererer til en hendelse mens hun fortsatt var gift med Ike Turner.

De to var på en restaurant da fans skal ha spurt om hennes autograf, og ikke hans. Deretter skal han ha tvangsmatet Turner med kake, og sagt «eat the cake, Anna Mae».

Hendelsen er gjenskapt i Tina Turner-biografien «What's Love Got to Do with It».

DØDE ETTER SYKDOM: Tina Turner ble 83 år gammel. Foto: Hermann J. Knippertz / AP / NTB

– Ble hånet

Flere fans mener Jay-Z og Beyoncés låt er med på å undergrave hva Turner ble utsatt for.

«Drunk In Love var et tragisk eksempel på at Tina Turner ble hånet og at volden mot henne ble avvist», skriver en fan på Twitter ifølge Daily Mail.

«Det er én grunn til at jeg ikke hører på Drunk in Love ofte; på grunn av Jay Zs vers + referansen hans til «eat the cake». Jeg vil aldri glemme at Jay Z gjorde narr av Tinas overgrep», skriver en annen.

Beyoncé har tidligere kalt Turner hennes idol, og de to opptrådte sammen på Grammy-utdelingen i 2008.

Etter at dødsfallet ble kjent, delte Beyoncé et innlegg hvor hun kaller Turner hennes «elskede dronning».

«Jeg er så takknemlig for inspirasjonen din og alle måtene du har banet vei», fortsatte hyllesten fra artisten.