KHERSON, UKRAINA (TV 2): Timur og familien levde under russisk okkupasjon i over åtte månader. Men hevnen deira blei brutal.

Familien Netsjevilov ruslar gjennom gatene i heimbyen Kherson. Som dei pleidde å gjere då byen var under russisk okkupasjon.

– Vi spionerte på russarane, seier Timur (8).

Familien vil vise oss området som dei var særleg interessert i: Ein bygning som okkupasjonsstyrkane skal ha brukt som hovudkontor.

SPIONERTE: Familien Netsjevilov fortel at dei spionerte på russarane, ofte medan dei lata som dei var på tur med borna. F.v. Timur (8), mamma Iryna (42), Konstantyn (12) og pappa Andrij Netsjevilov (36). Foto: Simen Askjer / TV 2

Mora Iryna Netsjevilova (42) forklarar at familien ofte passerte dette bygget for å observere kva okkupasjonsstyrkane gjorde.

– Russarane mistenkte oss aldri, seier ho, og Timur stemmer i:

– Vi gjekk jo berre forbi og kikka i den retningen, seier han med eit uskyldig blikk.

Men familien fortel at alt dei såg, rapporterte dei vidare til ukrainsk etterretning i all hemmelegheit.

– Det gjorde også fleire andre i byen, seier Netsjevilova.

Det skulle bli fatalt for Putins menn i Kherson.

Iryna Netsjevilova og resten av familien spionerte på russarane då Kherson by var okkupert. Foto: Simen Askjer / TV 2

Frie, men ikkje trygge

Mens TV 2 nærmar seg staden, drønnar det stadig i artilleri.

Då Kherson blei frigjort i november i fjor, trakk russarane seg tilbake til den andre sida av elva Dnipro.

Russland okkuperer framleis den sørlege delen av Kherson fylke, og derfrå skyt dei nærmast dagleg mot Kherson by og omegn.

Seinast 18. april blei ein person drepen og mange skadde då fleire granatar traff den største marknaden i sentrum midt i morgonrushet.

FRIGJORT: Kherson by ligg på vestsida av elva Dnipro, og blei frigjort i november 2022. Russarane står på andre sida av elva og bombarderer byen. Foto: ANDREY BORODULIN

Åtteåringen må bruke vest

– Eg brukar alltid vest når eg skal handle eller skal til andre offentlege plassar for dei blir ofte bomba, seier Timur, og trekk på seg ein stikksikker vest.

– Kan du hjelpe meg, mamma?, spør han mens han strevar med borrelåsane.

Vi spør kvifor han må bruke vesten.

– Den hjelper så eg ikkje skal bli skadd eller drepen, forklarer den åtte år gamle guten.

Før krigen, hadde Kherson rundt 300 000 innbyggjarar. No er det berre drøyt 50 000 igjen.

Men trass i farane, vil ikkje familien flykte.

– Det er behov for oss her, seier mora.

– Vi jobbar som frivillige. Vi hjelper folk og vi trengst her, gjentar ho.

VIL IKKJE DRA: Til tross for stadige russiske angrep, har Iryna Netsjevilova valt å bli i heimbyen Kherson saman med familien. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Men er de ikkje redd for bornas sikkerheit?

– Viss vi drar til ein annan plass i Ukraina, som Dnipro eller Odesa, så kan det like gjerne komme angrep der, svarer ho.

– Og vi vil ikkje forlate Ukraina.

Bomba hovudkvarter

Framme ved det tidlegare russiske hovudkvarteret, peikar familien på det som står igjen.

BOMBA: Denne bygningen fungerte som eit hovudkvarter for dei russiske styrkane under okkupasjonen. 5. oktober 2022 blei bygningen bomba av ukrainarane. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Våre folk bomba bygningen med Himars-rakettar, seier Netsjevilova.

Ho understrekar at det var ei rekke andre innbyggarar som også hadde tipsa den ukrainske etterretningstenesta om russarane sin aktivitet i bygget. Ifølge ukrainske medier, hadde Kherson fleire aktive partisangrupper under okkupasjonen.



– Vi høyrde eksplosjonane den natta. Deretter såg naboane at fleire lik blei frakta ut av bygget, fortel Netsjevilova.



– Russarane sjølv påstod at ingen russarar blei drepne her, men det stemmer ikkje.

Jaktar på kollaboratørar

Men det var slett ikkje alle som motarbeida russarane. Enkelte av innbyggarane gjorde det motsatte: Dei samarbeida med okkupasjonsstyrken.

Ifølge Det ukrainske justisdepartementet har dei opna rundt 5000 straffesakar mot personar som er mistenkte for å ha samarbeida med russarane.

POLITIJAKT: Ein ukrainsk soldat gjennomsøker ein bygning på jakt etter ein mistenkt kollaboratør i Khrakiv. Biletet er tatt 23. april 2022. Foto: Felipe Dana Les mer POLITIJAKT: Den ukrainske sikkerheitstenesta SBU arresterer ein person som er mistenkt for å ha samarbeida med de russiske styrkene i Kharkiv. Biletet er frå 14. april 2022. Foto: Felipe Dana Les mer

Etter frigjeringa av Kherson by, har politi og etterretning drive klappjakt på kollaboratørane. Mange av dei flykta i lag med russarane, men ikkje alle.



Også ein av familien Netsjevilov sine naboar blir skulda for å vere kollaboratør. No er gjerdet rundt huset hennar nedtagga med Z-ar, symbolet for dei russiske styrkane.



At kvinna nektar skuld, hjelper lite.

– Ho støtta russarane og sa at ukrainarane aldri ville returnere, fortel Netsjevilova.



– Folk forstår ikkje kvifor ho fortsatt er fri, seier ho, og legg til at ho er sikker på at kvinna fortsatt tipsar dei russiske styrkane.

Fekk diplom frå forsvaret

På veggen heime hos familien Netsjevilov, heng det derimot eit diplom på veggen.



– Det er frå hæren, seier faren i huset, Andrij Netsjevilov, og les opp teksten:

– For vår assistanse med å sende viktig informasjon om russisk personell, kontrollpostar og utstyr.

Iryna begynte også å twitre om russiske overgrep med ein anonym konto.

Telefonen ho brukte, måtte gøymast godt.

– Russarane ransaka heimane til alle dei mistenkte, seier ho, og klatrar opp ein stige til huset sin uferdige andre etasje.

GODT GØYMD: Under nokre plankar på det halvferdige påbygget, pleidde Netsjevilova å gøyme mobilen. Foto: Simen Askjer / TV 2

FRYKTA RUSSARANE: Ho tok berre mobilen fram dei gongane ho skulle melde informasjon vidare. Foto: Simen Askjer / TV 2

– Kva ville skjedd viss russarane hadde oppdaga deg?

– Dei ville tatt meg til ein av torturkjellarane. Eg veit ikkje om eg ville ha overlevd, seier ho, og legg til at helsa ikkje er den beste.

– Kanskje hjartet mitt ikkje ville ha tålt torturen.

Venter på ukrainsk motoffensiv

Det stadige russiske bombardementet av Kherson by, gjer at det blir mange timar innandørs for familien. Faren for angrep gjer at ingen er lenger ute enn nødvendig.

FARLEG UTE: Timur forsøker å sysselsette seg innandørs, og har begynt å samle på granatsplintar frå nabolaget. Det er mange av dei. Foto: Simen Askjer / TV 2

No set familien si lit til den varsla ukrainske motoffensiven.

– Våre soldatar vil klare det, seier Netsjevilova med eit bestemt nikk.

– Og då vil folk komme tilbake til Kherson. Vi skal bygge opp igjen byen og livet vil bli som vanleg, avsluttar tobarnsmora.