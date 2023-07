Tim (51) reddet etter tre måneder på havet

«CAST AWAY»: Flere på sosiale medier sammenligner 51-åringen med Tom Hanks i filmen Cast Away. Foto: Nine News

– Jeg har opplevd en virkelig prøvelse på sjøen, forteller Tim Shaddock til australske Nine News.

Historien til 51-åringen har gått sin seiersgang på sosiale medier, der flere sammenligner Shaddock med karakteren til Tom Hanks i filmen «Cast Away».

Shaddock ble funnet drivende i en seilbåt utenfor kysten til Mexico i forrige uke, etter å ha vært ute på havet med hunden sin Bella i om lag tre måneder.

– Jeg trenger bare litt hvile og spise god mat, fordi jeg har vært ute på havet så lenge, sier 51-åringen til kanalen.

Overlevde på rå fisk



Shaddock, som opprinnelig er fra Sydney i Australia, la ut til sjøs sammen med hunden Bella i april fra La Paz i Mexico. Reisemålet var øygruppen Fransk Polynesia i Stillehavet.

Etter noen uker til sjøs førte kraftig uvær til problemer med motoren og kommunikasjonssystemet på båten, forteller 51-åringen til Nine News.

Shaddock og hunden Bella tilbrakte de neste månedene på havet, alene. De overlevde ved å drikke regnvann og å spise rå fisk, forteller 51-åringen.

Paret ble omsider funnet av et helikopter som var tilknyttet en mexicansk fisketråler. Begge skal ha vært tilsynelatende uskadd.

Flaks

Overlevelsesekspert Mike Tipton forteller til Nine News at sjansen for å bli funnet på åpent hav er minimalt liten, og at 51-åringen har hatt usannsynlig mye flaks.

– Folk må ikke ta for gitt hvor liten båten er, og hvor stort Stillehavet er, sier han.

Tipton mener også at det kan ha mye å si at Shaddock hadde hunden Bella om bord:



– Du er nødt til å ha en veldig positiv mental innstilling for å komme gjennom noe sånt som dette uten å gi opp, sier han til Nine News.