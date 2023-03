Tiltalt for menneskesmugling: – Jeg gjør ikke noe ulovlig

Hjemme i stuen i Tromsø driver læreren og familiefaren Tommy Olsen en noe spesiell enmannsoperasjon: Aegean Boat Report.

Når båtflyktninger er i nød i Egeerhavet, ringer de til Olsen som svarer døgnet rundt: Beredt på å videreformidle nødropet til enten den tyrkiske eller greske kystvakten, så de kan rykke ut for å hjelpe.

BISTÅR: Tommy Olsen startet Aegean Boat Report da han så skrekkelige bilder fra flyktningsstrømmen som startet i 2015. Foto: Daniel Berg Fosseng / TV 2

Men det går ikke alltid like bra.

Her er opptak gjort av tyrkiske myndigheter, som avslører hvordan den greske kystvakten plasserer flyktninger i oppblåsbare livbåter og forlater dem midt på Egeerhavet.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp

Videoen viser det som kalles pushbacks, og er noe Olsen har dokumentert at Hellas systematisk driver med.

– Gjennom årene har man sett mange båter bli stoppet. Men å fjerne folk som har kommet i land på europeisk jord, for så å frakte dem tilbake på sjøen og putte dem i livbåter er for meg helt surrealistisk. Det er ikke noe man gjør, sier Olsen.

I løpet av de siste fem årene har Tommy Olsen dokumentert 2085 tilfeller som har rammet over 55.000 mennesker, hvor den greske kystvakten presser båter tilbake til tyrkisk farvann og dermed hindrer migranter og flyktninger retten til å søke asyl.

Flere ganger har det endt med døden.

I oktober 2022 fortalte TV 2 om Mohammed som sønderknust vitnet om å ha mistet hele sin familie da den greske kystvakten først tok dem om bord, før de så fratok dem alle eiendeler og plasserte dem i en opplåsbar livbåt.

De ble forlatt på åpent hav, og kun Mohammed overlevde. Han vil nå saksøke Hellas.

SØNDERKNUST: TV 2 intervjuet Mohammed (31) i oktober, via FaceTime. I jakten på et bedre liv, mistet han sin konse og ders to barn til havs. Foto: Sonja Skeistrand Sunde / TV 2

Greske myndigheters pushbacks har flere ganger blitt tema i FN, og har også ført til domfellelse i menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg, uten at det har stoppet prosedyren.

Hellas sin ambassadør i Norge, Anna Korka, har tidligere hevdet overfor TV 2 at landet ikke utfører pushbacks. Korka viste til at Hellas har tatt imot flere hundre tusen asylsøkere siden 2014, og at deres kystvakt har reddet over 300.000 mennesker på havet.

– Gjennom hele flyktningkrisen har Hellas blitt overlatt til seg selv. Det kommer et punkt hvor man må kontrollere antallet mennesker som kommer. Derfor utfører vi lovlige kontroller, men ikke pushbacks, sa Korka til TV 2.

NEKTER: Hellas sin ambassadør i Norge, Anna Korka, nekter for at Hellas utfører pushbacks. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Greske myndigheter vil nå se nordmannen dømt, og har tiltalt Tommy Olsen for menneskesmugling, spionasje og organisert kriminalitet.

– De vil stilne meg

Olsen beskriver dette som en ren heksejakt.

– Jeg hjelper ikke noen å komme fra A til B. Alt jeg gjør er melde fra til kystvakten og dokumentere. Det er ikke ulovlig.

HEKSEJAKT: Tommy Olsen mener hans dokumentasjon av greske myndighetes pushbacks har utløst en heksejakt mot ham. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Tromsøværingen mener han har terget på seg greske myndigheter, og det er noe han definitivt ikke beklager for.

– Det er derfor de ønsker å stilne meg. Jeg har samarbeid med masse forskjellige aviser og TV-stasjoner internasjonalt og har gitt greske myndigheter mye negativ presse, sier han og slår fast:

– Fortjent, men negativ.

PUSHBACKS: Tommy Olsen har dokumentert at den greske kystvakten gjentatte ganger har respondert på nødrop ved å plassere båtflyktningene i slik opplåsbare livbåter og forlate dem på Egeerhavet. Foto: Privat

Amnesty: – Sjokkerende

Det foreligger flere rapporter om hvordan hjelpearbeidere blir trakassert og truet i Hellas.

Ved å innføre strenge lover mot å hjelpe migranter og flyktninger, har greske myndigheter gjort hjelpearbeid stadig mer utfordrende.

Forankret i gresk lov, kan hjelpearbeidere nå dømmes til bøter og fengselsstraff. I EU pågår det nå en het debatt om dem som hjelper flyktninger og migranter kan straffes.

Det får menneskerettighetsorganisasjonen Amnesty til å se rødt.

For Tommy Olsens sak er langt fra unik, melder politisk rådgiver for Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal.

– Vi har forståelse for at det er mange ankomster av båtflyktninger til Hellas, og at landet selvfølgelig hadde håpet på at resten av Europa ville dele ansvaret med dem i mye større grad, ved selv å ta imot flere av flyktningene, sier Ekeløve-Slydal diplomatisk før hun slår fast:

– Men fra det til å innføre lover og en praksis som innebærer at du blir kriminalisert når du forsøker å hjelpe disse menneskene fra å drukne, er høyst kritikkverdig og i strid med internasjonal folkerett.

REAGERER: Politisk rådgiver i Amnesty, Beate Ekeløve-Slydal, reagerer sterkt på tiltalen mot Tommy Olsen, og melder at Amnesty har sett flere lignende tilfeller. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

– Helt gresk

Advokaten til Tommy Olsen, Brynjulf Risnes, er minst like forferdet.

– Vi snakker om strafferammer opp til ti og 20 år. Tommy er tydelig på at han har alt på det tørre, men ved slike saker tar man det alltid alvorlig.

UFORSTÅELIG: Advokat Brynjulf Risnes beskriver saken som utforståelig, men veldig alvorlig. Foto: Mathias Kleiveland / TV 2

Det som bekymrer advokat Risnes mest er at rettssaken skal føres i Hellas: I et fremmed system hvor internasjonal lov som folkeretten, åpenbart tolkes ulikt enn han som norsk advokat vurderer den.

– Det er ganske gresk, for å ta et billig poeng, sier Risnes med et smil som forsvinner lynraskt i det han understreker situasjonens absurde, men alvorlige realitet:

– Det er vanskelig å forstå hvordan de tenker. Det er såpass stor avstand fra det greske myndigheter presenterer som faktum, til de anklagene de får ut av det og retter mot Tommy Olsen.

– Om jeg skal kjempe?

Tommy Olsens håp er først og fremst at rettssaken ikke ender med at Hellas begjærer ham utlevert fra Norge, eller internasjonalt etterlyser ham.

– Jeg skulle ønske jeg ikke behøvde å gjøre dette her, utbryter Olsen og legger ikke skjul på at situasjonen tærer på ham.

– Men du er klar for å gjøre det selv om det koster mye tid og penger?

Tromsøværingen trenger ikke å tenke seg om.

Tommy Olsen vil kjempe for seg selv, og ikke minst for de mange livene som kan gå tapt uten hans innsats:

– Ja, jeg har jobbet med dette siden 2015, så jeg har både viljen og evnen til å fortsette med det så lenge det er nødvendig. Jeg gjør jo ingenting ulovlig.