Tiltalt for drap på sju babyer – tvillingmor kom inn midt under drapet

Sykepleier Lucy Letby (32) står tiltalt for for å ha drept sju og forsøkt å drepe ti babyer ved en barselavdeling nordvest i England.

Hendelsene skal ha skjedd ved et sykehus i Chester sør for Liverpool mellom juni 2015 og juni 2016, skriver BBC.

Drapstiltalen gjelder fem gutter og to jenter, mens drapsforsøkene gjelder fem gutter og fem jenter. Alle var under ett år gamle.

Flere av barna skal hun ha forsøkt å drepe flere ganger.

Selv nekter Letby for i alt sju drap og 15 drapsforsøk fordelt på 17 babyer, ifølge The Guardian. Rettsaken startet i Manchester Crown Court mandag og er ventet å vare i opptil seks måneder.

Skjønte ikke hva som skjedde

Tirsdag forklarte moren til to tvillinger seg om det som skjedde kvelden en av sønnene hennes døde. Letby var sykepleieren til de to guttene, som var født prematurt.

Om kvelden fem dager etter fødselen bestemte moren seg for å besøke sønnene på nyfødtavdelingen, mens hun selv var innlagt på en annen avdeling.

Juryen ble fortalt at Letby var midt i drapsprosessen på den ene tvillingen, da moren kom inn på rommet sønnene lå.

Moren skal ikke ha forstått hva som faktisk skjedde, men så at sønnen hennes blødde fra munnen og at han var i tydelig ubehag.

– Stol på meg, jeg er sykepleier, sa Letby i et forsøk på å forsikre moren om at alt gikk bra.

Sykepleieren oppfordret moren til å gå tilbake til fødselsavdelingen. Moren valgte å følge oppfordringene, men hun var såpass bekymret at hun valgte å ringe mannen om det hun hadde sett.

Lucy Letby jobbet ved Countess of Chester Hospital da hun drepte sju babyer mellom juni 2015 og juni 2016. Foto: Peter Byrne / PA / NTB

Droppet obduksjon

Aktor Nick Johnson fortalte retten at Letby prøvde å dekke over det som skjedde i sin rapport fra vakten.

– Rapporten unnlater å nevne at barnet blødde klokken 21, og den nevner et møte mellom moren og en lege ingen av dem husker, sa han.

En av legene på sykehuset har forklart at han aldri har opplevd at et så lite barn har blødd så mye.

Barnet ble ikke obdusert. Foreldrene ønsket det ikke og legene mente det ikke var nødvendig, noe rettsmedisinerne sa seg enig i.

– Senere utvikling har vist at dette var en stor feil, sa aktor Johnson.

Forsøkte å drepe tvillingen

Letby er også tiltalt for drapsforsøk på tvillingbroren. 32-åringen skal ha puttet insulin i guttens mat, noe som førte til et «katastrofalt» fall i blodsukkeret.

– Noen forgiftet ham. Ingen annen baby på nyfødtavdelingen ble forskrevet insulin. Det kan derfor ikke ha vært uaktsomt, sa Johnson.

Retten ble også fortalt at Letby hadde vært uvanlig interessert i tvillingenes foreldre. Hun skal flere ganger ha søkt etter dem på Facebook, blant annet første juledag i 2015.

I tillegg til de to tvillingbrødrene er Letby blant annet tiltalt for tre drapsforsøk på samme baby. Også et annet tvillingpar er blant ofrene.

Flere av drapene og drapsforsøkene skal ha skjedd ved at Letby injiserte luft i blodet til de nyfødte.

UNDERSØKELSER: Politiet gjorde undersøkelser ved Letbys hjem i Chester i juli 2018. Foto: Peter Byrne / AP / NTB

Ekstremt utfordrende

Etterforskningen av saken startet i mai 2017. Politiet startet med å undersøke 15 babydødsfall mellom juni 2015 og juni 2016.

Etterforskningen ble senere utvidet til å gjelde 17 babydødsfall og 16 nesten-dødsfall mellom mai 2015 og juni 2016, skriver Sky News.

Letby står nå altså tiltalt for sju drap og 15 drapsforsøk.

Politiet har tidligere omtalt etterforskningen som «ekstremt utfordrende», men «veldig aktiv og pågående».