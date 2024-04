Tilbyr penger for parkerings-sladring

I en svensk by kan man nå få hundre kroner for å varsle parkeringsvakter om en feilparkert bil.

Det svir med parkeringsbøter, og nå kan hvem som helst i gata i Uppsala være på lag med parkeringsvakten.

Her har de nemlig lansert en app hvor alle over 16 år kan tjene penger ved å hjelpe parkeringsvakter med å finne ulovlig parkerte biler, melder SVT.

– Ingen aprilsnarr

Saken ble først sendt på svensk TV 1. april, og mange antok først at det var snakk om en aprilsnarr.

GRUNNLEGGER: Erik Englund mener parkeringstipsing kan omtales som «verdens enkleste ekstrajobb». Foto: SVT via EBU

– Mange har kontaktet meg angående reportasjen. Det er altså ingen aprilsnarr, men en ekte app hvor man kan tjene ekte penger, skriver Erik Englund som er grunnlegger og daglig leder i Scout Park, på Linkedin.



Det er selskapet Scout Park som står bak lanseringen av den nye appen. Foreløpig er det kun parkeringsselskapet Parkias som har inngått avtale med dem, men de hevder de har flere kunder på gang.

100 kroner per bot

Brukerne av appen kan gå rundt og lete etter biler som står ulovlig parkert i parkeringsselskapets område, ta et bilde av parkeringen og laste opp i appen. Da vil en parkeringsvakt vurdere saken og eventuelt skrive ut bot.

Ender saken opp med bot, blir personen som tipset parkeringsvakten belønnet med 100 kroner som vippses tipseren samme dag.

Englund kaller tjenesten for «verdens enkleste ekstrajobb», og påpeker at mange i dag lever fra hånd til munn.

Delte reaksjoner

På sosiale medier er reaksjonene delte.

På den ene siden finner man de som ser muligheten for å tjene litt ekstra penger, og som lenge har irritert seg over feilparkerte biler på for eksempel handikapplasser eller sykkelstier.

På den andre siden står de som raser over det de kaller et «angiversamfunn». De mener en slik app vil ha null samfunnsnytte, og bare skape problemer for hederlige mennesker med travle liv.

LASTER OPP BILDE: Etter et varsel med bilde er sendt inn, blir en parkeringsvakt sendt til stedet. Foto: SVT via EBU

TV 2 Danmark har kontaktet Danmarks største parkeringsselskap, Q-Park, for å høre om en slik løsning kan være aktuelt for dem.

Svaret er at de ikke kommer til å gå for en slik løsning. Rett og slett fordi de ikke ønsker å være ansvarlige for sivile personer på gata som gjør en jobb for dem.