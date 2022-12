Til kamp mot riksborger-nettverk: – Disse er ikke ufarlige

Her er nettverket som Tysklands regjering nå vil kjempe mot med alle mulige metoder.

BERLIN (TV 2): Onsdag morgen slo tysk politi til mot gruppen Reichsbürger - riksborgere og arresterte 25 personer mistenkt for terrorisme og for å planlegge statskupp.

Et imaginært organisasjonskart over det nye monarkiet som skulle innføres, var nedtegnet. I de øverste posisjonene finner man flere interessante karakterer.

Slektskap til Norges kongehus

Prins Heinrich XIII Reuss var utpekt som nytt statsoverhode etter at dagens demokratiske regjering skulle avsettes. Sammen med kjæresten hans, en russisk kvinne identifisert som Vitalia B., skal han ha besøkt det russiske konsulatet flere ganger i forsøk på å opprette offisielle forbindelser med Kreml.

Prinsen har slekt i flere kongehus i Europa.

– Han er faktisk seksmenning til vår egen kong Harald. Slektskapet deres går tilbake til Wilhelm I av Nederland, som er felles tipptipptippoldefar til kong Harald og til prins Heinrich, sier kongehusekspert i TV 2, Ole-Jørgen Schulsrud-Hansen.

KONGEHUSEKSPERT: Ole Jørgen Schulsrud Hansen. Foto: Morten Leander Kristoffersen / TV 2

– Han er også tremenning til dronning Margrethe II av Danmark sin far, kong Frederik IX og også i slekt med dronningen selv, og han er i slekt med tidligere dronning Beatrix av Nederland på flere ulike måter, sier Schulsrud-Hansen.

«Terrorprinsen» sin familie har lange tradisjoner i området helt øst i Tyskland. Familien har tidligere omtalt prinsens som en «forvirret mann fanget i konspirasjonsteorier», og denne helgen tok de på nytt avstand fra prinsens holdninger.

– Vi var et tolerant, kosmopolitisk fyrstedømme i Øst-Thüringen i 850 år. Nå omtales vi verden rundt som terrorister og reaksjonære. Det er forferdelig, sier talsmann for familien, Heinrich XIV Reuss til MDR.

Svigerfar til fotballstjerne

Antallet mistenkte har de siste dagene steget fra 52 til 54, og det er varslet at det kan komme flere arrestasjoner. En som allerede er i fengsel, er stjernekokk Frank Heppner. Hans datter Shalimar dro for å møte faren på restauranten i Kempinski-hotellet nær Kitzbühel i Tirol onsdag kveld. Da var restauranten stengt, og Heppner pågrepet.

Hotelleier Christian Harisch, som også kalles «King of Kitz», sier til Bild:

– Frem til onsdag hadde jeg 120 kokker, nå har jeg bare 119. Frank vakte aldri negativ oppmerksomhet, men han har kanskje laget mat til en av de galningene. Jeg håper alt viser seg å være en feil. Kona hans er filippinsk og svigersønnen er svart, sier han.

Shalimar er nemlig sammen med den østerrikske fotballspilleren David Alaba, som nå er i Real Madrid etter å ha spilt for Bayern München i en årrekke. Alaba har ikke kommentert sjokk-pågripelsen.

STJERNE: Real Madrid-profil David Alaba avbildet med kjæresten Shalimar Heppner i 2018. Foto: Matthias Balk

Heppner skal ha vært tiltenkt rollen som personlig kokk for prinsen som skulle bli ny konge i landet. En domstol i Innsbruck skal nå ta stilling til om han skal utleveres til Tyskland. Innkjøp av et nødstrømsaggregat, en bobil og kjøkkenutstyr skal være blant bevisene.

Harisch stiller seg spørrende til om dette er nok til å inkludere ham i en terrororganisasjon.

– Jeg har opplevd mye i min karriere, men at en av kokkene mine ble arrestert fordi han sies å ha laget mat til den fremtidige keiseren av Tyskland er nytt for meg. Den eneste som fortsatt er keiser i Kitzbühel, er Franz Beckenbauer.

Overlevelsesleir i Namdal

Riksborgerne hadde tegnet et kart over en organisasjon underlagt den nye kongen, bestående av et råd av ministre på den ene siden og og en militær fløy på den andre. En av de militære lederne skal ha vært Peter Wörner, eks-soldat fra Spesialstyrkekommandoen (KSK).

Wörner har i følge Namdalsavisa arrangert overlevelseskurs i Norge gjennom en tiårsperiode. Senest i august i år besøkte han Namdal. Namdalsavisa har snakket med flere beboere i området som reagerte på oppførselen til Wörner. Politibetjent Morten Heggdal karakteriserer deltakerne som en gjeng voksne babyer.

– Det var jo et paramilitært preg over dem, men de framsto som en ufarlig gjeng i barnslig lek som var der for å feste og «leve i naturen», forteller Heggdal til avisen.

I april i år oppdaget noen offiserer at han hadde lagret ammunisjon, skytevåpen, magasiner, en blackjack-batong og en håndgranat hjemme i Hohenmirsberg i Bayern. Politiet startet allerede da med undersøkelser, men 53-åringen nektet for å ha noe med nettverket å gjøre.

AKSJON: Her blir en av de pågrepne geleidet av politiet etter å ha blitt tatt til Karlsruhe. Foto: REUTERS TV

Men politiet fortsatte å holde et øye med eks-soldaten, og oppdaget at han dro på besøk til jaktslottet til prins Heinrich. Slik kom de på sporet av kupplanene, som onsdag førte til den mest omfattende antiterroraksjonen fra tysk politi noen gang.

Til kamp mot nettverket

Avisa Der Spiegel skriver at politiet har gjennomført ︎150 ransakinger. 130.000 euro i kontanter og betydelige mengder gull og sølv er beslaglagt. Riksborger-nettverket har ifølge innenriksminister Nancy Faeser vokst raskere enn tidligere kjent. I fjor økte de med 2000 til 23.000 tilhengere. Ti prosent av dem regnes som voldelige, og i fjor ble det registrert 239 voldshandlinger fra medlemmene deres.

– Disse er ikke ufarlige, de er terrormistenkte som nå sitter i varetekt, sier Faeser, som ønsker å avvæpne medlemmene «med alle konsekvenser» og varsler at de vil stramme inn på våpenlovene.

ADVARER: Innenriksminister Nancy Faeser sier at nettverket har vokst fortere enn tidligere kjent. Foto: KENZO TRIBOUILLARD

Noen grupper av nettverket lager imaginære identitetskort, andre erklærer eiendommen deres for å være eget territorium. En av medlemmene som kaller seg «Kongen av Tyskland» har forsøkt å kjøpe den tidligere Joseph Goebbels sin villa og rekruttskole ved Bogensee, nord for Berlin.

En av de arresterte som tidlig skilte seg ut, er Berlin-dommeren og eks-parlamentsmedlem for AfD, Birgit Malsack-Winkemann (58). Hun eide også at at hun forlot Forbundsdagen i 2021 adgangskort til Riksdagsbygningen, og skal derfor ha vært sentral i planene om å storme parlamentet.

Den klassiske tenorsangeren René Reiling skal også ha vært tiltenkt et departement i det nye styret.

Blant de mange oppsiktsvekkende arrestasjonene, er pågripelsen av 68 år gamle Hildegard Leiding. Hun er astrolog og arrangerte seminarer for folk som ville lære seg å lese i kortene. Hun skal også ha vært tiltenkt en sentral rolle i monarkiets råd.

Men arrestasjonen forrige uke greide hun ikke å forutse.