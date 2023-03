Tiktok-sjef grilles av Kongressen: – Ikke en agent for Kina

Tiktoks administrerende direktør avviser at amerikanske Tiktok-brukeres data havner i hendene på kinesiske myndigheter.

TIKTOK-DIREKTØR: Shou Zi Chew svarer torsdag for anklagene mot det kinesiske selskapet i en høring i den amerikanske kongressen. Foto: MICHAEL M. SANTIAGO/AFP

– La meg si dette utvetydig: Bytedance er ikke en agent for Kina eller noe annet land.

Det sier administrerende direktør for Tiktok, Shou Zi Chew, i sin åpningstale til Kongressen, som er levert inn i forkant av høringen som starter klokken 15 norsk tid torsdag ettermiddag.

Tiktok, som er eid av det kinesiske selskapet Bytedance, har fått kritikk for å kunne samle inn store mengder data om brukerne sine. Disse dataene frykter flere politikere og sikkerhetseksperter at kan havne i hendene på kinesiske myndigheter.

Lovverket i Kina gir nemlig myndighetene rett til å hente ut alle brukerdata fra alle selskaper de har eierandel i, som for eksempel Bytedance.

Ber ansatte fjerne Tiktok

Den siste tiden har flere myndigheter og selskaper i inn- og utland bedt ansatte om å slette appen fra tjenestetelefoner.

Etter at Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sa i en rapport til Justisdepartementet at det er stor risiko med disse appene, har Justisdepartementet frarådet alle departementer fra å bruke Tiktok og meldingstjenesten Telegram.

Også kommunalt ansatte i Oslo og Bergen har nå blitt frarådet å ha appene på telefonene sine.

STØTTER TIKTOK: Tilhengere av appen har samlet seg utenfor kongressbygningen torsdag for å vise sin motstand mot et eventuelt forbud mot appen. Foto: ALEX WONG/AFP

Mener forbud vil skade USAs økonomi

Sikkerhetsbekymringene knyttet til Tiktok har fått USAs president Joe Biden til å true med et nasjonalt forbud mot appen.

Til det svarer Chew at et forbud kun bør innføres hvis det ikke finnes andre alternativer - og at alle bekymringene har en løsning.

– Vi tror ikke at et forbud som skader små bedrifter i USA, skader landets økonomi, stilner stemmene til flere enn 150 millioner amerikanere og reduserer konkurranse i et stadig mer konsentrert marked er løsningen til et problem som løsbare problem, sier han.

Ut mot «feiloppfatninger»

Direktøren påpeker gjentatte ganger at selskapet aldri har delt, og aldri har blitt forespurt, om å dele informasjon med kinesiske myndigheter.

– Jeg forstår at det er bekymringer som stammer fra den feilaktige troen på at Tiktoks bedriftsstruktur gjør den avhengig av den kinesiske regjeringen eller at den deler informasjon om amerikanske brukere med den kinesiske regjeringen. Dette er ettertrykkelig usant, sier Chew i talen.

Dette er første gang en administrerende direktør i Tiktok stiller opp i en kongress-høring. 40 år gamle Chew er fra Singapore - noe han tydelig understreker i åpningstalen - og har vært direktør siden mars 2021, ifølge The Guardian.

Men selv om han er administrerende direktør og stiller i høringen på vegne av selskapet, er det lite som er kjent om hvordan selskapet styres eller hvor mye makt Chew egentlig har, skriver BBC, som refererer til en artikkel i The New York Times hvor kilder i Bytedance antydet at makten hans er begrenset.

– Våre hovedkvarter er i Los Angeles og i Singapore. Tiktok er ikke tilgjengelig i Fastlands-Kina. Som administrerende direktør er jeg ansvarlig for all forretningsdrift og strategiske avgjørelser for Tiktok, sier han.

Oppdateres.