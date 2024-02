Tik-Tok, katter og dansing: Slik avgjøres presidentvalget i Indonesia

SØTNOS: Til tross for sin konfliktfylte fortid har Prabowo Subianto, en av presidentkandidatene fått kallenavnet Gemoy, som betyr nusselig. Foto: Sonny Tumbelaka /AP

På onsdag holder Indonesia det som blir kalt en «Festival for demokratiet».

Ikke bare skal de velge en ny president og visepresident, men også et nytt parlament og lokale representanter – i verdens største valg avholdt på én dag.

Det er altså mye som står på spill, men den delen av valget det nok er knyttet mest spenning til, er rollen som landets nye president.

KONKURRENTER: Nesten 205 millioner velgere skal stemme frem Indonesias neste president. Foto: Tatan Syuflana/AP

Tre kandidater konkurrerer om tittelen: Prabowo Subianto (72), forsvarsminister og tidligere sjef for spesialstyrken, Ganjar Pranowo (55), medlem i landets største parti, nasjonalistiske Indonesian Democratic Party of Struggle, og den uavhengige kandidaten Anies Baswedan (54).

I Indonesia er over halvparten av befolkningen under 40 år. Å nå de unge velgerne har derfor vært enormt viktig for presidentkandidatene.

Mørk fortid

Til tross for at han er den eldste kandidaten, er dette noe Prabowo Subianto har lykkes med. Han har aktivt brukt Tik-Tok i sin valgkamp, og har blitt en nasjonal meme på appen.

– Han er mye eldre, men han har klart å nå min generasjon, sier 25 år gamle Albert Joshua til BBC.

En tid tilbake ville navnet Prabowo Subianto ha skremt de fleste Indoneserne. Nå har han, med god hjelp fra sosiale medier, skapt seg et nytt omdømme; en nusselig bestefar som danser med fanskaren sin.

Beklager, din nettleser støtter ikke avspilling av videoklipp DANSELØVE: Med denne dansen har Subianto sjarmert mange indonesere, og gått viralt på Tik-Tok flere ganger. Foto: Fadlan Syam og Andi Jatmiko/AP

Dermed har han klart å distansere seg fra en fortid som ikke er like sjarmerende.

Subianto er tidligere general, og har to ganger blitt anklaget for brudd på menneskerettighetene. Først for sin innblanding i en militæroperasjon som krevde flere hundre liv. Så, på 1990-tallet, ble han anklaget for å beordre kidnappingen av mer enn 20 studentaktivister, som var motstandere av datidens regime.

Over halvparten av disse er fortsatt savnet, og antatt døde.

Tegneseriefigur sjarmerer

Men menneskets dårlige hukommelse har gitt Subianto en ny sjanse. De yngste velgerne opplevde han aldri som general for spesialstyrkene, og har tilsynelatende latt seg sjarmere av den nye kampanjen.

I tillegg til sin nye signatur-dans, hvor Subianto vrikker seg over scenen, har han sammen med sin visepresident-kandidat Gibran Rakabuming Raka lagd en tegneseriefigur av seg selv. Den brukes aktivt i valgkampanjen.

POPULÆRE KARAKTERER: Disse figurene er med på å skape omdømme til presidentkandidat Prabowo Subianto, og hans visepresidentkandidat Gibran Rakabuming Raka. Foto: Achmad Ibrahim/AP

Internett, bygninger, og gater i Indonesia er fylt av bilder og videoer av figurene av Subianto og Raka med bollekinn og uskyldige smil. Faktiske bilder av generalen har blitt brukt mindre.

– De gjør det for å myke opp omdømme hans, sier Yoes Kenawas, forsker ved Atma Jaya University, til BBC.



– Og foreløpig har det vært svært suksessfullt.

Det er tydelig at Subianto har prioritert å nå de unge. Hans offisielle kontoer på sosiale medier brukte 144.000 dollar på annonsering de siste tre månedene, ifølge Metas data. Det er nesten det dobbelte av Pranowos utgifter og det tredobbelte av Baswedans.



Katter trekker velgere

Men også de andre presidentkandidatene har oppdaget effekten sosiale medier kan ha.



Anies Baswedan har tatt i bruk sine egne katter for å nå ut til velgerne. Han har opprettet en separat instagramkonto, hvor det deles stories, poster og høydepunkt om Baswedans katter; Aslan, Lego, Snowball og Oboy.

Det er mye aktivitet fra instagramkontoen, og den har i skrivende stund samlet nesten 70.000 følgere.

Presidentvalget bekymrer

Det virker likevel ikke som at katter vil være nok til at Baswedan vinner valget på onsdag.

I de siste målingene har Subianto hatt en knapp ledelse over de andre presidentkandidatene. Det skremmer de av indoneserne som fortsatt husker det brutale og autoritære styret, hvor Subianto var sjef for spesialstyrkene.

– Hvordan kan vi forvente rettferdighet hvis en skyldig mann blir president? spør Suciwati, enken til en menneskerettighets-advokat, til BBC.



Hennes avdøde mann undersøkte lenge forsvinningene på 1990-tallet. I 2004 ble han drept på et fly. Piloten ble dømt for drapet, men Suciwati tror ikke at dette er hele historien.

– Subianto som president ville vært et stort tap for familiene til ofrene og menneskerettighets-aktivistene, sier hun.

KRITISERER PRESIDENTEN: Flere indonesere mener den sittende presidenten burde holdt seg nøytral før årets valg. Foto: Slamet Riyadi/AP

Det er flere indonesere som mener den sittende presidenten har gjort mye for å fornye Subiantos omdømme.

– Sosiale medier er ikke nok. Hvordan staten har støttet kampanjen hans bør ikke undervurderes, sier forskeren Kenawa.



Subiantos visepresident-kandidat, Gibran Raka, er den sittende presidentens sønn. Med sine 36 år er han for ung til å bli visepresident, men en statlig domstol, hvor Raka's svoger er øverste leder, endret lovene. Dermed kan Raka delta i Subiantos kampanje.

Flere bekymrer seg også for at den hyggelige Tik-Tok bestefaren skal gå tilbake til sitt gamle seg; kjent for sitt hissige temperament og ustabile humør.

– Ingen vet hvordan han vil styre landet, sier Dr Eve Warburton, direktør for det Indonesiske instituttet ved Australias nasjonale universitet, til BBC.

– Kanskje er han mest interessert i æren det er å være president. Men de som kjenner han godt beskriver han som uforutsigbar. Det er aldri bra for styret, sier hun.