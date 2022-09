Tigray-opprørerne klar for fredssamtaler

Opprørerne i Tigray sier de er klar for en våpenhvile med etiopiske myndigheter og en fredsprosess under ledelse av Den afrikanske union (AU).

Kunngjøringen kom søndag etter at en diplomatisk offensiv ble innledet som følge av en oppblussing av krigshandlingene i det nordlige Etiopia i forrige måned. De nye kampene ødela en humanitær våpenhvile.

Etiopias regjering har tidligere sagt at de er klar for betingelsesløse samtaler «hvor som helst, når som helst», med AU som megler, men Tigrays frigjøringsfront (TPLF) var imot AUs rolle fordi de mente at AUs utsending til Afrikas Horn, Olusegun Obasanjo, sto Etiopias statsminister Abiy Ahmed for nær.

AU ønsker Tigray-tilbudet velkommen og kaller det en unik anledning til å gjenopprette fred, og Taye Dendea, Etiopias minister for fred, kaller det en god utvikling, men krever at TPLFs væpnede styrker TDF oppløses før samtaler kan komme i gang.

Utallige mennesker er drept i regjeringens krig mot TPLF i Nord-Etiopia, og millioner av mennesker har akutt behov for humanitær hjelp.

Krigen startet da Abiy i november 2020 sendte styrker mot nord for fjerne TPLF etter det han sa var angrep på føderale militærleirer. TPLF slo tilbake, gjenerobret sitt territorium og rykket videre fram i Afar og Amhara.

I mars i år ble det inngått en våpenhvile, som åpnet for lastebilkolonner med humanitær hjelp til Tigrays hovedstad Mekele, men nye kamper brøt ut i slutten av august.