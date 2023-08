Tidsfristen har gått ut

TV: Her kunngjør militæret at de har avsatt presidenten. Foran sitter talsperson Amadou Adramane. Foto: ORTN/via Reuters TV

Konflikten eskalerer etter statskuppet i Niger. Mange er nå bekymret for kvinners fremtid i landet.

Kuppmakerne i Niger trues:

Trekk dere tilbake og gi makten tilbake til landets avsatte president. Ellers vil vi gå inn med militære styrker.

Trusselen kommer fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen Ecowas. Kuppmakerne fikk én uke til å oppfylle kravene.



Nå har tidsfristen gått ut. Kuppmakerne i Niger har i skrivende stund ikke gitt signaler om å gi makten tilbake til den demorkatisk valgte presidenten, Mohamed Bazoum.

I motsetning har de mandag stengt luftrommet. Ecowas hevder å ha alle ressurser som er nødvendige for å gjennomføre en militærintervensjon.

– Som en baby

Den eskalerende konflikten bekymrer mange. En av dem er nigerske Rainatou. Av sikkerhetshensyn vil hun ikke oppgi etternavnet sitt i saken. Hun vil heller ikke stå frem med bilde.

Rainatou er student og bor for tiden i Niger. I løpet av den siste uken har hun fulgt nøye med på utviklingen i landet.

Nå er hun redd for hva som vil skje videre.

– Denne situasjonen gir meg en følelse av usikkerhet, sier hun til TV 2 og fortsetter:

– Demokratiet i Niger er som en baby som begynte å modnes litt etter litt, og har akkurat blitt fullstendig redusert til null.

Bekymret for kvinner

Rainatou er ikke den eneste som er bekymret. CARE, en internasjonal hjelpeorganisasjon som har jobbet i Niger siden 1974, deler bekymringen.

– Kjønnsbasert vold er et enormt problem i landet, og det er dominerende i Nigers samfunn, sier CARE Norges utenlandssjef Kjersti Dale til TV 2.

HJELPER: Kjersti Dale er utenlandssjef i CARE Norge. Foto: Privat

Organisasjonen jobber for å hjelpe kvinner og jenter ut av fattigdom, blant annet gjennom støtte til småbønder, som for eksempel spare- og lånegrupper der kvinner går sammen for å styrke egen økonomi.

– Kjønnsbasert vold verken stopper eller starter med konflikt, men blir ofte mye verre i en konflikt eller krisesituasjon, sier Dale.

Svært lav likestilling

Ifølge FN plasseres Niger på kjønnsulikhetsindeksen i gruppen av land med svært lav likestilling. Niger har også den høyeste andelen barneekteskap og tidlig graviditet i verden.



– Tilgang til helsetjenester er dårlig, og mødredødeligheten er høy. Nok sunn og ernæringsrik mat er en utfordring, og andelen barn som er underernært er høy, sier Dale.

Dette gjør at utviklingen etter statskuppet bekymrer organisasjonen dypt. Til tross for konflikten i landet, fortsetter organisasjonen arbeidet i Niger.

– CAREs kontorer utenfor hovedstaden, Niamey, er åpne for øyeblikket, og krisen har ikke påvirket arbeidet i distriktene nevneverdig. Staben ved hovedkontoret arbeider hjemmefra, sier Dale til slutt.



– Svært opprørt

Nå er Nigers president Mohamed Bazoum avsatt, landets grenser er stengt, og det er erklært nasjonalt portforbud i landet.

Generalsekretær i FN António Guterres i FN har også fordømt den siste utviklingen.

Han ber alle parter avstå fra vold og respektere rettsstaten, sier Guterres' talsperson, Stephane Dujarric.

VOLD: Guterres ber alle parter avstå fra vold. Foto: Andrew Medichini

– Han er svært opprørt over pågripelsen av president Mohamed Bazoum og er bekymret for hans sikkerhet og hans ve og vel, sier Dujarric på vegne av FN-sjefen.



– FN står sammen med den demokratiske valgte regjeringen og folket i Niger, avsluttes uttalelsen.