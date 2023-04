EKS-WAGNER: Marat Gabidullin mener det er viktig at de som kjenner Wagner-gruppen fra innsiden forteller om hva de har sett for å få de ansvarlige stilt for menneskerettighetsdomstolen. Her er han avbildet under et intervju med AFP i mai 2022. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN

Marat Gabidullin (56) er en av få tidligere Wagnersoldater som offentlig har tatt avstand til sin tidligere arbeidsgiver.

Han lever i dag i skjul et sted i Europa, og møter tyske RTL til intervju i Nice i Frankrike tidligere i april.

Marat Gabidullin (56) tidligere Wagnersoldat. Foto: RTL

Her forteller han om brutaliteten i organisasjonen, og deler detaljer om Wagner-gruppens offisielle leder, Jevgenij Prigozjin.

– Vi ble holdt som slaver. Vi måtte knele foran sjefen vår konstant for den minste ting og be om tilgivelse, forteller han.

Med sjefen mener han Jevgenij Prigozjin.

– Han leder soldatene sine med jernhånd. Utad er han avhengig av å ha et brutalt rykte.

SERVERER: Jevgenij Prigozjin, til venstre, serverer mat til Russlands president Vladimir Putin i 2011. Den tidligere pølsemakeren omtales også som «Putins kokk». Foto: Misha Japaridze/AP

– Det er ledelsens interesse at krigerne går for langt og gjør forbrytelser som å myrde, lemleste og til og med filme seg selv i prosessen. Da har ledelsens et pressmiddel mot dem, i fortsettelsen, sier Gabidulin.

Dødelig straff

Videre forteller han at alle som vil desertere fra Wagner-gruppen bør tenke seg om to ganger, for straffen er døden.

– For Wagner-sjefen er jeg fiende nummer én, forteller Gabidullin.



Russiske Gabidullin er glad for at han nå bor trygt i Vest-Europa, men sier at han aldri kan bli helt trygg. Han vet for mye.

Filmet drap

Gabidullin var leiesoldat i Wagner fra 2015 til 2019. Han hevder selv at han ikke har vært involvert i krigsforbrytelser, men han er klar på at forbrytelser ble begått mens han tjenestegjorde i Syria.

FIENDE MUMMER EN: Gabidullin forteller at man bør tenke seg om to ganger dersom man vil desertere fra Wagner. Foto: STEPHANE DE SAKUTIN/AFP

Han var selv bare noen hundre meter unna i Palmyra da Wagner-krigere drepte en syrisk desertør med en hammer, og hang ham opp som et dyr. Alt ble filmet.



– De fire idiotene som gjorde dette handlet på ordre av sine overordnede. Ellers hadde de aldri turt å gjøre det. Dette er en forbrytelse, det er det ingen tvil om, sier Gabidullin.

Han mener de som gir slik ordre bør stilles for retten.

Hemmelig prosjekt

Wagner-gruppen omtales som en privat hær av leiemordere, men mye tyder på at Wagner ble grunnlagt hos etterretningstjenesten GRU, ifølge RTL.

Ifølge den tyske kanalen ble gruppen til å begynne med ledet av offiserer fra FSB-styrken.

Vladimir Ostchkin er leder for menneskerettighetsgruppen og nettstedet Gulagu.net. Han mener også at Wagner i realiteten er den hemmelige avdelingen til de russiske spesialstyrkene.

RTL møter Vladimir Ostchkin på hemmelig sted i et kjellerrom uten vindu. Foto: RTL

– I samme øyeblikk som Putin og spesialstyrkene hans annekterte Krim, opprettet de det hemmelige prosjektet, kalt Wagner-gruppen, sier Ostchkin til RTL.

Han viser til bilder som viser Wagner-baser fysisk knyttet til vanlige russiske militærbaser.

– Kjernen i Vladimir Putins plan er å skape en hemmelig avdeling som kan brukes skjult i utlandet. Uten at soldatene er forbundet med den russiske regjeringen, eller Putin, sier Ostchkin.

Leiesoldater i Wagner har kjempet i Syria, Mali, Sudan Libya, og er nå aller mest synlig i Ukraina. I Ukraina har de lidd store tap. Spesielt blant de nyrekrutterte soldatene som ble hentet i russiske fengsler.

WAGNER: Et veggmaleri som viser leiesoldater fra Russlands Wagner-gruppe som lyder: «Wagner-gruppen - russiske riddere». Foto: Darko Vojinovic/AP

Ifølge New York Times bruker Wagner-gruppen tilgangen til afrikanske mineraler for å unngå vestlige sanksjoner og bidra til å finansiere Russlands krigføring i Ukraina.

Har drept barn

Den brutale videoen av en russisk soldat som kutter strupen på en ukrainer som ble kjent i forrige uke, er gjenkjennelig for Gabidullin. Han sier metoden ligner på det hans tidligere medsoldater drev med.

Wagner-gruppen har vært beryktet lenge. Men rollen de har fått etter invasjonen av Ukraina, har gjort at de har vokst til en privat hær med titusenvis av soldater.

Den internasjonale straffedomstolen i Haag kartlegger en rekke krigsforbrytelser begått i Ukraina. Det dreier seg blant annet om henrettelser, kidnappinger, voldtekter og tortur.

Fakta: Wagner-gruppen * Den russiske Wagner-gruppen har sin base sørvest i Russland, nær den annekterte Krim-halvøya. * Hvor mange fra gruppen som har deltatt for Russland i krigen i Ukraina, er ikke kjent, men det kan være så mange som 50.000. Mange soldater ble rekruttert fra russiske fengsler høsten 2022. * Gruppen har tidligere deltatt i konflikter i land som Syria, Libya, Mali, Den sentralafrikanske republikk, Sudan og Mosambik. * Leiesoldater fra Wagner-gruppen anklages for krigsforbrytelser i Syria, Libya og Mali. * Gruppen ble grunnlagt av den tidligere GRU-offiseren Dmitrij Utkin og blir trolig finansiert av oligarken Jevgenij Prigozjin. Prigozjin omtales til tider som Putins kokk fordi han tidligere drev et cateringselskap som leverte mat til Kreml. * EU og Storbritannia har innført sanksjoner mot Wagner-gruppen, og Prigozjin er etterlyst av FBI.

Denne uken ble det kjent at to tidligere Wagner-soldater innrømmer at de selv angivelig har vært med å drepe barn i Ukraina.

Marat Gabidullin sier selv at han ikke er noen helgen, men han mener at menn som ham, som er eller har vært på innsiden av Wagner, må fortelle omverdenen om det som skjer.

Slik kan de ansvarlige til slutt bli stilt for retten for å få sin straff.