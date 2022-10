Tidligere russisk diplomat:– Putin er heldig, ikke smart

Den tidligere russiske diplomaten Boris Bondarev hevder at Putin vil ofre opp til 20 millioner russere for å vinne krigen.

MILITÆRBESØK: Russlands president Vladimir Putin setter på seg en beskyttelsesbrille når han besøker et militært treningssenter. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kreml via AP

Etter en 20-årig karriere som diplomat i det russiske utenriksdepartementet, forlot han jobben ved den russiske FN-misjonen i Genève inneværende år i protest mot krigen i Ukraina.

Nå mener Bondarev at Putins lykke er over.

– Han er ikke smart, han er bare heldig. Nå tror jeg lykken hans er over, sier Bondarev til Sky News.

–Taper han, er han ferdig

Russlands president Vladimir Putin trodde han kunne vinne krigen mot Ukraina i løpet av noen uker.

Nå som det har mislyktes er han tvunget til å vinne for enhver pris, og han er forberedt på å ofre millioner av russiske liv i kampen om seier.

– Han har allerede ofret hundretusener av sine landsmenn. Han er forberedt på å ofre opptil 10-20 millioner russiske liv for å vinne. For ham handler det om politisk overlevelse. Taper han, er han ferdig, sier Boris Bondarev i et intervju med Sky News.

TIDLIGERE DIPLOMAT: Etter en 20-årig karriere som diplomat i det russiske utenriksdepartementet, forlot han jobben ved den russiske FN-misjonen i Genève. Foto: AP

Putins desperasjon

Bondarev beskrev Putins desperasjon, og sa at han er forberedt på å se mer enn en tidel av befolkningen bli drept i konflikten.

– Etter å ha tapt krigen, vil han måtte forklare sine eliter og sin befolkning hvorfor det er slik, der kan han ha noen problemer med å forklare det, sier han.

Videre forteller han at etter det, kan det være motstand som vil prøve å avsette ham, eller han vil prøve å bytte ut sine underordnede for å finne mennesker som kan få skylden for alle problemene. I tillegg mener han at det vil være en periode med intern uro.

PUTIN: Russlands president Vladimir Putin trodde han kunne vinne krigen mot Ukraina i løpet av noen uker. Foto: SPUTNIK/Gavriil Grigorov via REUTERS

Kunne ikke lengre jobbe for landet

Bondarev, som er basert i Genève, sa at han tok sin beslutning om å slutte da stridsvogner krysset den ukrainske grensen i februar, men han kunne ikke reise før i mai.

– Jeg hadde noen saker som skulle ordnes før jeg sluttet, sa han.

Videre forteller han at etter krigen startet viste de (hans kolleger) seg å være fornøyd med det som skjer. Bondarev kunne ikke lengre jobbe for landet.

Han sluttet fordi han ikke ville utføre krigsforbrytelser og forferdelige feil, og forbrytelser mot landets fremtidige generasjoner.

Han innrømmet at han «ikke trodde at president Putin for alvor skulle starte krigen» før det skjedde.

SLUTTET: Bondarev kunne ikke lengre jobbe for landet. Hans kolleger skal være fornøyd med det som skjer. Foto: DMITRY ASTAKHOV/SPUTNIK/AFP

Atomtrussel

Mens etterretningstjenestemenn advarer om at Kreml kan planlegge et atomangrep i Svartehavet, hevder Bondarev at det ikke er en trussel som bør tas lett på.

– Jeg tror det kan være noen planer på en eller annen måte å utplassere atomvåpen under denne krigen i Ukraina, sier han.

Han hevder at vesten bør være konsekvent.

– Vesten, tror jeg, må være konsekvente for å fjerne Putin, for mens han og regimet hans fortsatt er ved makten i Russland, vil trusselen om atomkrig ikke gå noen vei, sier han.

Han la til at den russiske lederen bruker atomknappen for å «tvinge andre land til hva han vil», som han sier er et «nytt nivå av atomvåpenhistorie» og en «veldig farlig utvikling».

ATOMTRUSSEL: Kreml kan planlegge et atomangrep i Svartehavet, ikke er en trussel som bør tas lett på. Foto: Mikhail Klimentyev/Sputnik/Kreml via AP

Oppfordrer NATO

Bondarev foreslo at, siden Putin tror han allerede fører den tredje verdenskrig, bør NATO vurdere å gå inn i konflikten.

De fleste etterretningstjenestemenn er enige om at NATOs formelle involvering vil føre til en stor opptrapping.

– Ukrainerne trenger offensive våpen, mer langdistansemissiler og fly. Jeg tror NATO må doble innsatsen og hjelpe, sier han.

NATO: Bondarev mener at NATO bør vurdere å gå inn i konflikten. Foto: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

Han la til at selv om Putin er sterkt anti-NATO, er synet til det russiske folket annerledes.

– Russiske folk, spesielt yngre generasjoner, de ser ikke på NATO som en slags fiende, sa han.