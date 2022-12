Tidligere pave Benedikt er død

Tidligere pave Benedikt 16. er død. Han ble 95 år gammel.

– Det er med stor sorg at jeg informerer om at Pave Benedikt XVI gikk bort i dag, klokken 9.34 i Mater Ecclesiae-klosteret i Vatikanet, sier en talsperson for Vatikanet. Ytterligere informasjon vil bli gitt på et senere tidspunkt.

Benedikt, som opprinnelig er tysk og heter Joseph Alois Ratzinger, var pave fra april 2005 til februar 2013. Han var dermed nummer 265 i paverekken i Den katolske kirken.

Det er lørdag at Vatikanet melder om dødsfallet.

Trakk seg

I 2013 valgte han selv å trekke seg som overhode for den katolske kirken. Det var første gang en pave hadde gått av siden middelalderen, og beslutningen skapte sjokkbølger i den katolske kirken.

Årsaken til abdiseringen var hans sviktende helse. Han har siden bodd i Vatikanet, men har ikke vært å se på offisielle tilstelninger.

VARMT MØTE: Pave Frans (t.v) tok over tronen etter at pave emeritus Benedikt XVI abdiserte i 2013. Foto: Osservatore Romano, © Reuters)

De få bildene som har vært publisert av pave Benedikt gjennom alle disse årene, har vist en mann med sviktende helse, skriver AFP.

– Dyp skam

Pave Benedikt var langt mer teologisk konservativ enn hans etterkommer, pave Frans.

I spørsmål om sølibat for prester, kvinnenes mulighet til å bli prest, prevensjon, abort og homofili førte han en streng linje.

Alle skandalene om seksuelle overgrep innenfor presteskapet har vært vanskelig å takle.

Eks-paven var erkebiskop i München fra 1977 til 1982. I januar i år ble han beskyldt for bevisst å ha unnlatt å stanse fire prester som ble anklaget for overgrep da han var erkebiskop.

– Overfor ofrene kan jeg bare uttrykke min dype skam og sorg og be innstendig om tilgivelse, skrev den tidligere kirkelederen i et brev.

Brevet kom etter en gransking av hvordan Benedikt håndterte pedofile prester på 1980-tallet.

Oppfordring fra pave Frans

Ifølge den spanske avisen ABC har pave Frans vært på jevnlige besøk hos tidligere pave Benedikt. Pave Frans har i tidligere intervjuer beskrevet Benedikt som en «veldig klar og levende mann» med «god humor».

Onsdag formiddag ble det kjent at den tidligere paven var svært syk. Det var hans etterfølger, pave Frans, som informerte om den dårlige helsetilstanden til Benedikt.

I den forbindelse ga pave Frans følgende uttalelse:

– Jeg oppfordrer dere alle om å be for pave emeritus Benedikt. Han er svært syk, sa pave Frans etter audiensen onsdag.