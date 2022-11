Tidligere OL-deltager planlagte masseskyting

Onsdag denne uken ble den tidligere olympiske bokseren Azea Augustama (39) pågrepet av politiet i Miami.

Politiet mistenker han for å planlegge en masseskyting på et treningssenter i delstaten.

Det skriver The Washington Post.

Ifølge avisen skal Augustama ha planlagt å utføre masseskytingen denne uken. Tidligere har det allerede vært en masseskyting på en Walmart i Virginia og en på nattklubben Club Q i Colorado Springs.

Fikk inndratt medlemskap

Augustama har tidligere hatt en god karriere som profesjonell bokser.

I 2008 deltok han i OL hvor han representere hjemlandet sitt Haiti. Samme år tok han også medalje i konkurransen Golden Gloves, en amatør boksekonkurranse.

I 2009 ble han profesjonell i lett tungvektsboksing.

Men det har ikke bare vært trening som har foregått på treningssenteret for Augustama. Han har vært under politiets søkelys siden den 11. november i år, da han havnet i en verbal krangel med en annen på treningssenteret.

Som følge av denne krangelen fikk han medlemskapet sitt inndratt, og politiet ga han pålegg om å ikke komme tilbake til treningssenteret.

Sendte ut trusler

Tirsdag denne uken la Augustama ut flere trusler på sin Instagram-konto, hvor han tagget treningssenteret han nå er utestengt fra.

I et av innleggene skal det blant annet være et bilde av Nikolas Cruz, som utførte skoleskytingen i Parkland.

Under bildet skal det være skrevet at han var «villig til å skyte med en pistol eller en bazooka for rettferdighetsskyld». Augustama skal i tillegg ha sendt ut bilder av personen han havnet i klammeri med. I tillegg skal Augustama ha skrevet at han skulle bli det første offeret så fort han fikk tak i et våpen.

Ifølge politiet skal Augustama kjørt til en pantelånerbutikk i Florida. Her skal han ha gjort et innskudd på 150 dollar på en AK-47. Det var etter innskuddet ble gjort at politiet pågrep han i pantebutikken.

Til NBC Miami sier eieren av det aktuelle treningssenteret at han er glad for at politiet reagerte raskt.

– Politiet så hva som foregikk, fordi han tagget treningssenteret og slikt. Så de handlet raskt, sa han.

600 masseskytinger i år

Ifølge nettsiden Gun Violence Archive har det i USA i år blitt gjennomført 608 masseskytinger fra 1. januar 2022 til 23. november 2022.

39 729 personer har dødd som følge av masseskytinger i USA i samme periode. Bare i november har 635 personer mistet livet og flere enn 2540 personer har blitt skadet.

En masseskyting blir definert som en skyteepisode hvor fire eller flere personer blir drept eller skadet, uten å regne med personen som utfører handlingen.

Ifølge The Washington Post er det nå i gjennomsnitt flere enn en masseskyting om dagen i USA. Det har så langt i år ikke gått en uke uten minst fire masseskytinger.