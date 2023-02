Tidligere FBI-agent til TV 2: – Sjokkerende

Overskriften i New York Times 31. oktober 2016 lød «Etter å ha etterforsket Trump, ser ikke FBI noen kobling til Russland».

Det var åtte dager igjen til presidentvalget. Nyheten kom som en stor seier for Donald Trump i innspurten av en heseblesende valgkamp mot Hillary Clinton.

Ettersom FBI-direktør James Comey tre dager før hadde kunngjort en etterforskning mot Clinton, lå veien åpen for Donald Trump som president.

Valganalytiker Nate Silver konkluderte i 2017 med at dette etter all sannsynlighet ble avgjørende for at Trump vant valget.

Den politiske bomben av en New York Times-artikkel var basert på anonyme kilder i FBI.

HELSINKI, 2018: Donald Trump og Vladimir Putin etter en pressekonferanse i Finland. Foto: Pablo Martinez Monsivais / AP / NTB

– Sjokkerende

21. januar 2023 ble den tidligere FBI-agenten Charles McGonigal arrestert da han landet på JFK etter en tur til Sri Lanka. McGonigal ledet i 2016 FBIs kontor for kontraetterretning i New York.

Og plutselig er presidentvalget i 2016 spennende stoff igjen.

– Arrestasjonen var sjokkerende, for å si det mildt. Den traff også veldig nært, sier tidligere FBI-agent Asha Rangappa til TV 2.

Hun jobbet i den samme avdelingen som McGonigal i New York, før hans tid.

EKS-FBI: Asha Rangappa jobbet ved FBIs kontor for kontraetterretning i New York. Foto: Privat

Rangappa er i dag mest kjent som ekspertkommentator hos TV-kanalene CNN og MSNBC. Hun er i tillegg seniorlektor hos Yale-universitetet.

– Jeg kan ikke forestille meg hva agentene der føler nå. Jeg mistenker at det er en kombinasjon av skuffelse, sinne og av å ha blitt sveket.

TV 2s USA-ekspert Eirik Bergesen påpeker at vi har et helt annet forhold til Russland i dag, etter at Vladimir Putin gikk til uprovosert angrep på Ukraina, enn vi hadde i 2016.

– Da Robert Mueller-rapporten kom, var spørsmålet om det var mistenkelig med den kontakten Trump-leiren hadde med russerne. I dag er det en fullstendig «no go zone» å ha kontakt med russerne. Det er i seg selv mistenkelig, sier Bergesen.

Han viser til at Donald Trump Jr. til og med hadde et møte med russere i Trump Tower 9. juni 2016 om å ta imot materiale som ville være kompromitterende for Hillary Clinton.

– Det slapp de unna med. Det ville de ikke hatt en sjanse til å slippe unna med nå, legger han til.

«Putins favorittoligark»

Charles McGonigal jobbet i FBI i 22 år og var sjef for FBIs kontor for kontraetterretning i New York da han gikk av i 2018.

Før dette var han en ledende etterretningsagent ved hovedkontoret i Washington, med cybersikkerhet som emne, frem til oktober 2016 ble sendt til New York.

– Han hadde helt sikkert den høyeste sikkerhetsklareringen og tilgang til sensitiv etterretningsinformasjon om fiender som Vladimir Putin, russiske og kinesiske myndigheter, og hvilke taktikker og teknikker de bruker for å blande seg inn i amerikanske anliggender, sier jusprofessor og tidligere statsadvokat Mary McCord fra Georgetown-universitetet til The Rachel Maddow Show.

Det kan Asha Rangappa bekrefte. Hun forteller også at New York-kontoret er FBIs største innenfor kontraetterretning.

NEKTER SKYLD: Charles McGonigal erklærte ikke straffskyld i det første rettsmøtet. Foto: Michael M. Santiago / Getty Images / AFP / NTB

– McGonigal vil ha hatt et fugleperspektiv på alle pågående saker i det kontoret, på menneskelige kilder i etterforskningene, aktive ransakingsordrer og deres mål, samt etterretningsoperasjoner.

McGonigal deltok i etterforskninger av russiske oligarker og koblingene mellom Russland og Trump. En av dem han etterforsket, var en russer ved navn Oleg Deripaska, også kjent som «Putins favorittoligark».

Kort tid etter at McGonigal sluttet i FBI, begynte han å jobbe for nettopp Deripaska – som har en mangeårig relasjon til Trumps valgkampsjef Paul Manafort.

Amerikanske myndigheter beskriver Oleg Deripaska som «en fremstående russisk forretningsmann og pro-Kreml-oligark» som er «nært forbundet med myndighetene og med Vladimir Putin».

I et amerikansk diplomatskriv fra 2006 ble han beskrevet som «en av to til tre oligarker som Putin henvender seg til regelmessig» og «mer eller mindre fast inventar på Putins utenlandsreiser».

PÅ SANKSJONSLISTEN: Den russiske milliardæren Oleg Deripaska avbildet under St. Petersburgs økonomiske forum 17. juni 2022. Foto: Maxim Shemetov / Reuters / NTB

Oleg Deripaska er spesielt interessant i USA, fordi han har koblinger både til Vladimir Putin og til Trumps tidligere valgkampsjef.

Trump-koblingen

Associated Press avslørte i 2017 at Manafort i 2006 inngikk en kontrakt med Deripaska verdt ti millioner dollar per år for å drive lobbyvirksomhet for Russlands og Vladimir Putins interesser i USA.

Manafort jobbet for Deripaska frem til 2009. Noen år senere, i 2016, ble han ansatt som rådgiver og deretter sjef for valgkampen til Donald Trump.

Noe overraskende jobbet Manafort gratis for Trump.

Det er ikke så rart, mener Rangappa. Hun viser til forklaringen som kom frem i Mueller-rapporten: I tillegg til den enorme lønnen Manafort fikk av Oleg Deripaska, hadde han også lånt ti millioner dollar av den russiske oligarken uten å gjøre opp for seg.

Manafort tilbød Putins favorittoligark «private oppdateringer» om Trumps valgkamp og spurte hvordan han kunne bruke sin posisjon til å «gjøre opp for seg».

Manafort sørget deretter for dette.

DØMT: Paul Manafort ble i 2018 dømt for skatte og bankbedrageri, knyttet til inntekter fra lobbyvirksomheten han gjorde for Oleg Deripaska. Trump benådet ham i 2018. Foto: Seth Wenig / AP / NTB

Deripaska er omtalt flere titalls ganger i Mueller-rapporten, som konkluderte med at det ikke kunne bevises at Trump eller hans stab konspirerte med russiske myndigheter under valget i USA i 2016.

Nå er det naturlig å spørre seg hvor involvert Charles McGonigal var i denne etterforskningen. Kan han ha påvirket vitner, forhindret eller fjernet vitnemål eller holdt tilbake viktig informasjon?

FBI nekter å svare

TV 2 har vært i kontakt med FBI for å få svar på en rekke spørsmål om etterforskninger som McGonigal var involvert i.

– Vi avstår fra å kommentere, sier en talsperson fra FBI til TV 2.

Byråets omdømme er iallfall påført betydelig skade av McGonigal-saken.

– Det er uten tvil igangsatt en skadevurdering i FBI, for å finne ut hvilke av sakene der som er kompromittert, sier Rangappa til TV 2.

Deripaska ble ført opp på USAs sanksjonsliste i 2018, noe som medfører at det er forbudt for amerikanske borgere og selskaper å gjøre forretninger med ham.

Likevel begynte altså den tidligere FBI-agenten å jobbe for Oleg Deripaska.

Asha Rangappa er imidlertid sikker på at McGonigal ikke påvirket etterforskingen av Trumps koblinger til Russland, som gikk under kodenavnet «Crossfire Hurricane».

– Crossfire Hurricane ble startet 29. juli 2016 i Washington, under ledelse av Bill Priestap, daværende visedirektør i FBIs kontraetterretningsdivisjon i hovedkvarteret. Det var derfor utenfor McGonigals område, poengterer Rangappa.

Hun viser til at den tidligere FBI-agenten Peter Strzok har forklart at tilgangen til informasjon om Crossfire Hurricane ble sterkt begrenset og var utilgjengelig for andre kontorer i byrået.

LEKKASJE: Hvem sto bak lekkasjen til New York Times, som førte til den famøse FBI-etterforskningen av Hillary Clinton. Foto: Gerry Broome

– En kjempetabbe

Donald Trump mener arrestasjonen av Charles McGonigal viser at han har hatt rett i at FBI var ute etter ham.

– FBI-fyren som var etter meg for Russland-svindel, lenge før jeg ble president, er blitt arrestert for å ha tatt imot russiske penger. Måtte han råtne i helvete, skriver Trump på Truth Social, ifølge Newsweek.

Men som Rangappa påpeker, var ikke McGonigal involvert i etterforskningen av Trumps Russland-koblinger.

Hva med etterforskningen av Hillary Clinton og lekkasjene fra FBI til New York Times? Var McGonigal involvert der?

Philadelphia Inquirers kommentator Will Bunch mener at New York Times bør fortelle leserne sine hvorvidt avisen hjalp Trump med å vinne valget.

– Comey gjorde en kjempetabbe, spesielt dersom han følte at han måtte kunngjøre Clinton-etterforskningen på grunn av lekkasjer fra New York-kontoret, mener Rangappa.

Det er ingen bevis på at lekkasjene kan knyttes til McGonigal, påpeker hun. Rangappa forteller at lekkasjene ble etterforsket.

– Jeg tror lekkasjene var en kombinasjon av misogyni, hat mot Hillary Clinton og helhjertet støtte til Trump, og en vilje til å omgå reglene om kontakt med utenforstående.

Erklærte seg ikke skyldig

Charles McGonigal tok ifølge FBI imot utbetalinger fra oligarken på rundt to millioner kroner i 2021. Betalingene ble forsøkt skjult via skallselskaper og falske underskrifter, hevder FBI.

Den tidligere FBI-agenten er også tiltalt for å ha tatt imot penger fra en albansk etterretningsagent for å starte en etterforskning av en amerikansk statsborger. Dette skal ha skjedd mens han jobbet i FBI.

McGonigal er nå tiltalt for brudd på sanksjonslover og for hvitvasking av penger. Ifølge ABC News erklærte han seg ikke skyldig i første rettsmøte. Dommeren fastsatte kausjonen til 500.000 dollar, med reiserestriksjoner.