Tidligere direktør anklaget for å utnytte menn

PÅSTANDER: Etter en to års lang etterforskning utført av BBC, har flere menn anklaget den tidligere administrerende direktøren for Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, for å ha utnyttet dem for sex. Foto: AP Photo/Mark Lennihan

Mike Jeffries styrte Abercrombie & Fitch under selskapets storhetstid. Nå er han anklaget for å ha utnyttet unge menn for sex.

På 1990- og begynnelsen av 2000-tallet var Abercrombie & Fitch et av USAs mest populære merkevarer under ledelsen av Mike Jefferis.

I en ny BBC-etterforskning påstår flere menn at de ble utnyttet av Jeffries og rekruttert til sexarrangementer hvor han var vertskap.

I etterforskningen har BBC avdekket at Jeffries og hans partner, Matthew Smith, skal ha utnyttet unge voksne menn på arrangementer i hans boliger i New York og på luksuriøse hoteller i London, Paris, Venezia og Marrakech.



POPULÆRT: I to tiår var Abercrombie & Fitch en svært populær merkevare for tenåringer og unge voksne. Foto: AP Photo/Seth Wenig

Storhetstiden

I løpet av to tiår forvandlet Jeffries Abercrombie & Fitch fra en fallende merkevare til et selskap verdt milliarder av dollar. Dette gjorde han blant annet med provoserende reklamekampanjer og mannlige butikkmodeller i bar overkropp.

I 2014 sluttet Jeffries i selskapet etter fallende salg, og tok med seg en pensjonspakke til en verdi av rundt 25 millioner dollar.

Som en del av den to år lange etterforskningen har BBC snakket med 12 menn som beskrev at de deltok på eller organiserte arrangementene for Jeffries og Smith som involverte sexhandlinger i årene fra 2009 til 2015.



Lokket med modelljobber

Åtte av dem som deltok fortalte til BBC at de ble rekruttert av en mellommann, som BBC har identifisert som James Jacobsen.

Alle sa de fikk betalt for å delta og at de måtte signere taushetserklæringer. Noen av dem visste at sex ville være involvert, men flere sa de var blitt villedet om hva som skulle skje.

KAMPANJER: Abercrombie & Fitch brukte ofte mannlige modeller i sine reklamekampanjer. Foto: AP Photo/KIICHIRO SATO

De ble også lokket med mulige modelljobber for selskapet, ifølge BBC.

I 2010 ble den da 23 år gamle modellen, David Bradberry, introdusert for Jacobsen.

Ifølge Bradberry foreslo Jacobsen at han kunne møte den offisielle fotografen til selskapet.

– Men han gjorde det klart for meg om jeg ikke lot ham utføre oralsex på meg, ville jeg ikke få møte med Abercrombie & Fitch, eller Mike Jeffries, forteller Bradberry til BBC.

Etter kommentaren ble Bradberry lammet.

– Det var som om han solgte berømmelse.

BUTIKKMODELL: I flere år hadde selskapet mannlige modeller som tok i mot kundene i bar overkropp. Foto: AP Photo/Mark Lennihan

Han legger også til at han ble gjort til å tro at «det er slik alle begynner i bransjen».

Etter møtet skal Jacobsen ha gitt ham 500 dollar.

Bradburry forteller videre at han ble invitert til et arrangement i Jeffries hus i Hamptons.

Under arrangementet snakket Bradburry med Jeffries om sine ambisjoner om å bli en Abercrombie & Fitch modell. Under dette møtet skal Jeffries ha holdt «poppers», et muskelavslappende stoff som kan forårsake svimmelhet og desorientering, for så å ha sex med ham.

«Presset til å opptre»



Tidligere modell, Barrett Pall, forteller til BBC om hvordan han ble rekruttert til en av Jeffries arrangementer som 22 åring.

På arrangementet, hvor han var en av mange unge menn, følte han seg presset til å opptre.

– En av de andre mennene utførte oralsex på meg mens Jeffries og Smith så på, sier han til BBC.

Pall sier han ble manipulert inn i situasjonen.

– Dette var ikke mitt valg. Jeg ble manipulert av en gruppe eldre menn som visste nøyaktig hva de gjorde, fordi de hadde gjort det før.

Alle mennene som snakket med BBC beskrev at de mottok konvolutter fylt med tusenvis av dollar i kontanter fra Jeffries' ansatte etter å ha deltatt på arrangementer.

En anonym kilde BBC har snakket med mener han ble dopet på arrangement i Marokko.

Etter at han hadde drukket et glass champagne sovnet han og våknet senere med et kondom inni seg.

– Jeg tror det er en veldig stor mulighet for at jeg ble dopet og voldtatt. Jeg vil sannsynligvis aldri få vite helt sikkert, sier han til BBC.

KROPP: På starten av 2000-tallet var det ikke uvanlig å få en slik pose etter en handletur innom Abercrombie & Fitch. Foto: AP Photo/Rick Bowmer

Fornærmet av påstandene

En sivil advokat og en tidligere amerikansk aktor har gjennomgått etterforskningen gjort av BBC, og mener det er grunnlag for en påtalemyndighet å åpne en etterforskning.

Verken Jeffries eller Smith har svart på BBCs forespørsler om å kommentere etterforskningen.

Mellommannen, Jacobsen, sa i en uttalelse gjennom sin advokat at han ble fornærmet av påstandene og benekter at han har hatt noe involvering i det som har kommet fram.

Selskapet uttaler til BBC at Jeffries påståtte oppførsel er avskyelig, og at de har nulltoleranse for overgrep, trakassering eller diskriminering av noe slag.