Tiden renner ut for Emile (2)

Frykten for hva som har hendt to og et halvt år gamle Emile øker. Nå har politiet sperret den lille landsbyen i de franske Alpene for alle tilreisende.

Det pågår en intens leteaksjon etter en savnet toåring utenfor den lille byen Haut Vernet i de sørlige franske alpene.

To år gamle Emile var på besøk hos besteforeldrene og lekte i hagen rundt klokken 17 lørdag ettermiddag.



Bekymringen øker

Tre dager etter forsvinningen stiger bekymringen. Et lite barn vil ikke overleve lenger enn et par døgn uten mat og vann.

BEKRYMRET: Marc Chappuis og Remy Avon under en pressebrief sent mandag. Foto: AFP

– Vi jobber nå fra time til time. Vi leter etter det minste spor etter barnet, sier statsadvokat i Digne-les-Bains, Remy Avon, til avisen Le Parisien.

Flere hundre personer har vært med i intense søk. Skog og mark er finkjemmet i en fem kilometers omkrets. Det er lett med hunder, droner og helikoptre, og alle de 20 husene i bygda er gjennomsøkt.

Det er også spilt ut en melding fra Emiles mor ut på høyttaler, for å få ham til å komme fram fra et eventuelt skjulested, skriver BFM.

– Hvis han hadde vært i området vi har gjennomsøkt, hadde vi funnet ham i løpet av de første 48 timer. Han er to og et halvt år gammel, og kan gå langt, men vi burde ha funnet ham, sier talsmann for fylket, Marc Chappuis, under en pressebrifing.

– Etterforsker bredt

Politiet har opprettet etterforskning, og ber publikum om hjelp.



– Vi gir ikke opp håpet, men vi har ikke funnet gutten, så vi endrer søkemetodene av hensyn til etterforskningen, sier Chappuis.

– Vi ønsker kontakt med mulige vitner, sier Avon.

LETER: Tirsdag bidrar 80 politifolk fra den nasjonale gendarmen og ti soldatwer i søkene. Foto: NICOLAS TUCAT

– Vi holder alle muligheter åpne. Ingenting utelukkes, og vi jobber med etterforskningen i alle retninger, sier han videre.

Han presiserer at de ikke har noe som indikerer at det har skjedd noe kriminelt som drap eller kidnapping. Allikevel sperret de av bygda for fremmede klokken åtte tirsdag morgen.

Avhører innbyggere

Alle innbyggere og potensielle vitner avhøres tirsdag, sier en kilde til BFM.

Det betyr også at frivillig letemannskap ikke lenger får lov til å bidra i søkene.

– Vi fortsetter leteaksjonen, men uten hjelp fra frivillige, sier Avon.

LITEN BYGD: Det er omlag 20 hus i bygda. Alle husene, bortsett fra to fraflyttede er gjennomsøkt. Tirsdag avhøres alle innbyggerne. Foto: NICOLAS TUCAT

Saken vekker sterke følelser i Frankrike, og hundrevis har kommet langveisfra for å hjelpe til i leteaksjonen.



– Du kan jo bare forestille seg hvordan foreldrene, besteforeldrene, tanter og onkler har det nå. Alle i bygden er i sjokk, og det blir bare vondere og vondere jo lenger tiden går, sier ordfører i Vernet, Francois Balique.

– Emile har nå vært to netter alene uten. Vi er i fjellene og temperaturen har vært nede i 11 grader på natten. Vi er veldig redde, sier ordføreren.



Emile hadde akkurat ankommet besteforeldrene for å feriere der. Han ble sist sett i en bakgate i bygda av to naboer klokken 17.15. Da var han alene.